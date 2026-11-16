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Annelerimizin Sakladığı Mutfak Eşyaları Şimdi Para Ediyor!

Annelerimizin Sakladığı Mutfak Eşyaları Şimdi Para Ediyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 15:30
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Dolapların arkasında yıllardır duran eski mutfak eşyaları, ikinci el piyasasında şaşırtıcı bir ilgi görüyor. Koleksiyoncular özellikle eski cam kapları, dökme demir tavaları ve süslü kavanozları arıyor. Bazı parçalar yüksek bedellere satılıyor ve en çok aranan eşyaların çoğu birkaç kuşak önce her evde bulunan türden. Amerikan sitelerinde yayımlanan iki derleme, büyükannelerin saklayıp unuttuğu eşyaların bugün neden değer kazandığını anlatıyor.

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Eski cam karıştırma kaseleri ve uranyum camı koleksiyoncuların gözdesi oldu.

Morötesi ışık altında yeşil renkte parlayan, desenli uranyum camından yapılmış kap ve kapağı

1910'lardan 1960'ların ortasına kadar üretilen cam karıştırma kasesi setleri, iyi durumda saklandıysa yüksek bedellere satılıyor. Özellikle baskılı orta yüzyıl setleri en çok aranan türler arasında.

Uranyum camı ise 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında yapılan mutfak eşyalarında karşımıza çıkıyor. Morötesi ışık tutulduğunda yeşil renkte parlaması, bu camı ayırt etmenin en kolay yolu. Tek bir parça düşük bir bedelle el değiştirse de setler ve ayrıntılı parçalar çok daha fazla ilgi görüyor. Camlardaki ışınım düzeyinin günlük kullanım için yeterince düşük olduğu söyleniyor.

Dökme demir tavalar ve eski kurabiye kavanozları da sandıktan çıkıyor.

Ahşap bir masanın üzerinde duran, üç ayaklı eski bir dökme demir tava

Dökme demir pişirme kalıpları ve tavalar, koleksiyoncuların en çok aradığı mutfak eşyaları arasında. Tabanındaki işaretlerle tanınan eski tavaların 1957'ye kadar üretilen nadir parçaları çok yüksek bedellere satılabiliyor.

1960'larda üretilen kurabiye kavanozları da benzer bir ilgi görüyor. Çizgi film karakteri biçimindeki bir kavanoz Mayıs 2026'da yeni sahibini buldu.

1869'da ABD'de patenti alınan dökme demir mekanik kumbaralar da koleksiyoncuların istek listesinde yer alıyor. 1800'lerden kalan örnekler arasında yüksek bedelle satılanlar var.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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