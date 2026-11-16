Annelerimizin Sakladığı Mutfak Eşyaları Şimdi Para Ediyor!

1910'lardan 1960'ların ortasına kadar üretilen cam karıştırma kasesi setleri, iyi durumda saklandıysa yüksek bedellere satılıyor. Özellikle baskılı orta yüzyıl setleri en çok aranan türler arasında.

Uranyum camı ise 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında yapılan mutfak eşyalarında karşımıza çıkıyor. Morötesi ışık tutulduğunda yeşil renkte parlaması, bu camı ayırt etmenin en kolay yolu. Tek bir parça düşük bir bedelle el değiştirse de setler ve ayrıntılı parçalar çok daha fazla ilgi görüyor. Camlardaki ışınım düzeyinin günlük kullanım için yeterince düşük olduğu söyleniyor.