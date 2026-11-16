Annelerimizin Sakladığı Mutfak Eşyaları Şimdi Para Ediyor!
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Dolapların arkasında yıllardır duran eski mutfak eşyaları, ikinci el piyasasında şaşırtıcı bir ilgi görüyor. Koleksiyoncular özellikle eski cam kapları, dökme demir tavaları ve süslü kavanozları arıyor. Bazı parçalar yüksek bedellere satılıyor ve en çok aranan eşyaların çoğu birkaç kuşak önce her evde bulunan türden. Amerikan sitelerinde yayımlanan iki derleme, büyükannelerin saklayıp unuttuğu eşyaların bugün neden değer kazandığını anlatıyor.
Eski cam karıştırma kaseleri ve uranyum camı koleksiyoncuların gözdesi oldu.
Dökme demir tavalar ve eski kurabiye kavanozları da sandıktan çıkıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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