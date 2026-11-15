"Türkiye'de 4 Milyonu Aşkın Ev Genci Var" Haberine X'ten Destek Geldi: "Çalışmaya Başladım Borcum Oldu"
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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2026 raporuna göre dünyada 15-24 yaş grubundaki 257 milyon genç eğitimin, istihdamın ve mesleki eğitimin dışında kalıyor. Türkiye'de bu kategoriye giren gençlerin sayısı 4 milyonu aştı. Ev genci olarak anılan bu gençler, çalışmak için gereken enerjiyi, deneyimi ve maaşı neden bulamadıklarını kendi ağızlarından anlattı.
Yeni Şafak'ın haberinin yanı sıra bu habere X'te de ilginç tepkiler vardı. Birçok genç umutsuzluklarının 'haklı nedenlerini' dile getirdi. Çalışma şartları ve iş verenlerin tutumunu da itirazlarına ekleyen kullanıcılar kişisel deneyimlerini anlattı.
“Yani daha kârlıyım.”
“Evde durmak istemiyorum.”
“Ama daha az görüşüyoruz.”
“Hiçbir şey yapmak istemiyorum.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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