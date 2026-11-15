"Türkiye'de 4 Milyonu Aşkın Ev Genci Var" Haberine X'ten Destek Geldi: "Çalışmaya Başladım Borcum Oldu"

İngilizce eğitimi alan A.K. bir süre tekstil sektöründe çalıştı ve maaş beklentisini karşılamadığı için işten ayrıldı. Mezun olduğu alanla ilgili bir işte çalışmayan A.K. şu ifadeleri kullandı:

“Bir süre tekstil sektöründe çalıştım. Ancak tekstilde aldığım maaş beklentilerimi karşılamıyordu. Çok yoruluyordum ama bütün bu emeğimin karşılığında maddi olarak hiçbir şey elde edemiyordum. Bu yüzden bir süre sonra ayrılmaya karar verdim. Aslında bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındayım ama hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yeniden bir işe başlamak, bir şeylerin peşinden gitmek için kendimde o enerjiyi bulamıyorum.”

İletişim Fakültesi mezunu S.F. ise mezuniyetinin ardından kendi alanında bir süre çalıştı. Çalışma koşulları yüzünden mesleğinden uzaklaşan, iş hayatında mobbing ve düşük ücretle karşılaştığını belirten S.F. şu ifadeleri kullandı:

“Daha sonra farklı bir sektörde çalışmayı da denedim ama orada da istediğim gibi ilerlemedi. Bir süre sonra ne yapacağımı bilemez hale geldim. Şu an çalışmıyorum ve yeniden bir şeylere başlamak beni korkutuyor.”

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