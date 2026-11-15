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"Türkiye'de 4 Milyonu Aşkın Ev Genci Var" Haberine X'ten Destek Geldi: "Çalışmaya Başladım Borcum Oldu"

"Türkiye'de 4 Milyonu Aşkın Ev Genci Var" Haberine X'ten Destek Geldi: "Çalışmaya Başladım Borcum Oldu"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 16:32
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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2026 raporuna göre dünyada 15-24 yaş grubundaki 257 milyon genç eğitimin, istihdamın ve mesleki eğitimin dışında kalıyor. Türkiye'de bu kategoriye giren gençlerin sayısı 4 milyonu aştı. Ev genci olarak anılan bu gençler, çalışmak için gereken enerjiyi, deneyimi ve maaşı neden bulamadıklarını kendi ağızlarından anlattı. 

Yeni Şafak'ın haberinin yanı sıra bu habere X'te de ilginç tepkiler vardı. Birçok genç umutsuzluklarının 'haklı nedenlerini' dile getirdi. Çalışma şartları ve iş verenlerin tutumunu da itirazlarına ekleyen kullanıcılar kişisel deneyimlerini anlattı. 

Kaynak - Yeni Şafak

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“Yani daha kârlıyım.”

“Yani daha kârlıyım.”

Üniversite mezunu 32 yaşındaki M.O., iş aradığında karşısına çoğunlukla asgari ücretli işlerin çıktığını anlattı. Çalışmanın getirdiği yük ile kazanılan gelir arasındaki dengesizliğin gençleri evde kalmaya ittiğini savunan M.O. şu ifadeleri kullandı:

“Ben şu an 30 bin lira maaşla çalışsam, işe git, gel, çalış; verdiğim enerjiyi ve harcadığım parayı göz önünde bulundurursam evde hiç işe gitmeden daha az para harcıyorum. Yani daha kârlıyım.”

“Evde durmak istemiyorum.”

“Evde durmak istemiyorum.”

Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu 22 yaşındaki A.U., çalışmak istediği halde deneyim şartı yüzünden iş bulamıyor. Geçimini çalışan annesinden sağlayan genç şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmak istiyorum tabii ki ama işverenlerin deneyim istemesi iş bulmamı zorlaştırıyor. Annem çalışıyor, geçimimi ondan sağlıyorum. Evde durmak istemiyorum, psikolojimi çok kötü etkiliyor. Bence gençlerin ev genci olmasının en büyük nedeni iş bulamamaktır.”

“Ama daha az görüşüyoruz.”

“Ama daha az görüşüyoruz.”

Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu 25 yaşındaki E.Y. iki yıldır çalışmıyor ve iş hayatına katılmak istiyor. Düzenli bir geliri olmadığı için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan E.Y., geçimini ailesinin maddi desteğiyle sağlıyor ve şu ifadeleri kullandı:

“Evde vakit geçirmek beni olumsuz etkilemiyor. Kendimi huzurlu ve rahat hissetmemi sağlıyor. Bu süreçte arkadaşlarımla ilişkilerim çok etkilenmiyor. Ama daha az görüşüyoruz. Gençlerin ev genci olmasındaki temel neden bence işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve evde kendilerini daha rahat hissetmeleridir.”

“Hiçbir şey yapmak istemiyorum.”

“Hiçbir şey yapmak istemiyorum.”

İngilizce eğitimi alan A.K. bir süre tekstil sektöründe çalıştı ve maaş beklentisini karşılamadığı için işten ayrıldı. Mezun olduğu alanla ilgili bir işte çalışmayan A.K. şu ifadeleri kullandı:

“Bir süre tekstil sektöründe çalıştım. Ancak tekstilde aldığım maaş beklentilerimi karşılamıyordu. Çok yoruluyordum ama bütün bu emeğimin karşılığında maddi olarak hiçbir şey elde edemiyordum. Bu yüzden bir süre sonra ayrılmaya karar verdim. Aslında bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındayım ama hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yeniden bir işe başlamak, bir şeylerin peşinden gitmek için kendimde o enerjiyi bulamıyorum.”

İletişim Fakültesi mezunu S.F. ise mezuniyetinin ardından kendi alanında bir süre çalıştı. Çalışma koşulları yüzünden mesleğinden uzaklaşan, iş hayatında mobbing ve düşük ücretle karşılaştığını belirten S.F. şu ifadeleri kullandı:

“Daha sonra farklı bir sektörde çalışmayı da denedim ama orada da istediğim gibi ilerlemedi. Bir süre sonra ne yapacağımı bilemez hale geldim. Şu an çalışmıyorum ve yeniden bir şeylere başlamak beni korkutuyor.”

X'te de tepkiler hayli ilginçti:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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