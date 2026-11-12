14 Yıl Boyunca Maaşları Eksik Yatırdı: Dev Banka 66 Bin Çalışanına Rekor Tazminat Ödeyecek

Avustralya'da çalışma hayatını denetleyen Fair Work Ombudsman'ın (FWO) açıkladığı bilgilere göre NAB'deki sorunun kökleri 2012 yılına kadar uzanıyor. Banka, 2012'den 2026'ya uzanan dönemde çalışanlarına ödemesi gereken tutarların bir kısmını bordro sistemindeki hatalar ve iş sözleşmelerinin yanlış uygulanması nedeniyle eksik yatırdı.

Hatalar tek bir kalemle de sınırlı kalmadı. Temel ücretlerden fazla mesai ödemelerine, yıllık izin haklarından işten çıkarma tazminatlarına ve emeklilik fonu (super) katkılarına kadar pek çok kalemde eksik ödeme yapıldı. Üstelik çalışanların mesai saatlerinin olduğundan az kaydedildiği, izin bakiyelerinin ise yanlış hesaplandığı ortaya çıktı.

Mağdurlar arasında tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçici statüde; bankacılık ve yönetim kadrolarında görev yapan personel bulunuyor. Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgelerine yayılan tabloda, hâlâ bankada çalışanlar ve daha önce ayrılanlar dahil toplam 65 bin 999 kişi etkilendi.