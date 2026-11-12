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14 Yıl Boyunca Maaşları Eksik Yatırdı: Dev Banka 66 Bin Çalışanına Rekor Tazminat Ödeyecek

14 Yıl Boyunca Maaşları Eksik Yatırdı: Dev Banka 66 Bin Çalışanına Rekor Tazminat Ödeyecek

Avustralya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Avustralya'nın en büyük bankalarından National Australia Bank (NAB), yaklaşık 14 yıl boyunca maaşlarını eksik ödediği 66 bin çalışanına toplam 169 milyon dolar ödeyecek. Bordro hataları ve yanlış uygulanan iş sözleşmeleri yüzünden biriken alacaklar, faiz ve emeklilik katkılarıyla birlikte hak sahiplerine iade ediliyor.

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Bordro hataları 2012'den bu yana sürüyordu: Tam 65 bin 999 çalışan etkilendi

Bordro hataları 2012'den bu yana sürüyordu: Tam 65 bin 999 çalışan etkilendi

Avustralya'da çalışma hayatını denetleyen Fair Work Ombudsman'ın (FWO) açıkladığı bilgilere göre NAB'deki sorunun kökleri 2012 yılına kadar uzanıyor. Banka, 2012'den 2026'ya uzanan dönemde çalışanlarına ödemesi gereken tutarların bir kısmını bordro sistemindeki hatalar ve iş sözleşmelerinin yanlış uygulanması nedeniyle eksik yatırdı.

Hatalar tek bir kalemle de sınırlı kalmadı. Temel ücretlerden fazla mesai ödemelerine, yıllık izin haklarından işten çıkarma tazminatlarına ve emeklilik fonu (super) katkılarına kadar pek çok kalemde eksik ödeme yapıldı. Üstelik çalışanların mesai saatlerinin olduğundan az kaydedildiği, izin bakiyelerinin ise yanlış hesaplandığı ortaya çıktı.

Mağdurlar arasında tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçici statüde; bankacılık ve yönetim kadrolarında görev yapan personel bulunuyor. Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgelerine yayılan tabloda, hâlâ bankada çalışanlar ve daha önce ayrılanlar dahil toplam 65 bin 999 kişi etkilendi.

Toplam 169 milyon dolar: Kişi başı ödeme 87 bin dolara kadar çıkıyor.

Toplam 169 milyon dolar: Kişi başı ödeme 87 bin dolara kadar çıkıyor.

Bankanın ödemeyi kabul ettiği toplam tutar 169 milyon doları buluyor. Bu paranın 127 milyon doları geriye dönük maaş farkından, 34 milyon doları faizden, 8 milyon doları ise emeklilik fonu haklarından oluşuyor. NAB bunlara ek olarak 2 milyon dolarlık bir bedeli de Avustralya Hükümeti'nin Konsolide Gelir Fonu'na (Commonwealth Consolidated Revenue Fund) yatırıyor.

Şu ana kadar en az 155 milyon dolarlık kısmın hak sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor. Kişi başına düşen tutarlar ise büyük farklılık gösteriyor: Faiz ve emeklilik katkıları dahil ödemeler 5 dolardan başlayıp 87 bin dolara kadar çıkıyor. Çalışan başına ortalama ödeme yaklaşık 1.934 dolar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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