14 Yıl Boyunca Maaşları Eksik Yatırdı: Dev Banka 66 Bin Çalışanına Rekor Tazminat Ödeyecek
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Avustralya'nın en büyük bankalarından National Australia Bank (NAB), yaklaşık 14 yıl boyunca maaşlarını eksik ödediği 66 bin çalışanına toplam 169 milyon dolar ödeyecek. Bordro hataları ve yanlış uygulanan iş sözleşmeleri yüzünden biriken alacaklar, faiz ve emeklilik katkılarıyla birlikte hak sahiplerine iade ediliyor.
Bordro hataları 2012'den bu yana sürüyordu: Tam 65 bin 999 çalışan etkilendi
Toplam 169 milyon dolar: Kişi başı ödeme 87 bin dolara kadar çıkıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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