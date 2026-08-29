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En İyi Sucuk Markaları

En İyi Sucuk Markaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 22:42
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Sucuk, Türkiye’de kahvaltı sofralarından mangal başına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan en sevilen şarküteri ürünlerinden biri. Ancak market raflarında Cumhuriyet, Danet, Şahin, Başyazıcı, Pınar, Namet ve Aytaç gibi pek çok marka bulunması, hangi sucuğun tercih edilmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaratabiliyor. Üstelik sucuk seçerken yalnızca markaya değil; ürünün fermente mi yoksa ısıl işlem görmüş mü olduğuna, et ve yağ oranına, kullanılan baharatlara ve üretim yöntemine de bakmak gerekiyor.

2026 yılında sucuk pazarında hem geleneksel üretim yöntemlerini sürdüren Cumhuriyet, Şahin ve Başyazıcı gibi markalar hem de geniş dağıtım ağıyla öne çıkan Pınar, Namet ve Aytaç gibi büyük üreticiler dikkat çekiyor. Danet ise özellikle Afyon usulü fermente sucuklarıyla öne çıkarken, Pavli Mera ve Avşar Çiftliği gibi butik üreticiler daha geleneksel ve uzun süreli olgunlaştırma yöntemlerini tercih ediyor. Peki bu markalar arasındaki fark ne ve iyi bir sucuk seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte 2026 itibarıyla sucuk çeşitleri, üretim yöntemleri ve öne çıkan markalar hakkında bilmeniz gerekenler.

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Sucuk Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Sucuk Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Sucuk satın alma kararında görsel, duyusal ve etiket bazlı parametrelerin doğru değerlendirilmesi, ürünün lezzet potansiyelini ve besin değerini belirleyen ana etkendir. Tüketicilerin pazardaki geniş ürün çeşitliliği karşısında nitelikli seçim yapabilmesi için etin fizyolojik yapısı, olgunlaştırma teknolojisi ve hammadde bileşimi bilimsel esaslar dahilinde incelenmelidir.

Et Oranı ve Yağ Dengesi: Kaliteli Sucuğun Temel Göstergesi

Kaliteli bir sucuğun matrisini oluşturan temel unsur, kullanılan etin lifli dokusu ile yağın homojen dağılımıdır. Endüstriyel ve geleneksel et işleme standartlarında, ideal sucuk hamuru için dana etinin karkas üzerindeki but ve döş bölgesi kombinasyonu tercih edilmektedir. But kısmı yüksek proteinli, lifli ve az yağlı yapısıyla sucuğun dilimlenebilir kas yapısını sağlarken; döş kısmı içerdiği karakteristik aromatik yağlarla ürüne yumuşaklık ve lezzet derinliği kazandırmaktadır.

İdeal bir sucuk formülasyonunda toplam yağ oranının %20 ile %30 aralığında dengelenmesi gerekmektedir. Yağ oranının %20’nin altına düşmesi sucuğun aşırı kurumasına, sertleşmesine ve çiğneme esnasında lifli bir doku kazanmasına yol açmaktadır. Buna karşın yağ oranının %30 seviyesini aşması durumunda, kesit yüzeyinde büyük yağ kümeleri oluşmakta, ürün pişirilme sırasında aşırı eriyerek biçimini kaybetmekte ve lezzet dengesi bozulmaktadır. Yüksek kaliteli bir sucuk kesildiğinde, et ve beyaz yağ taneciklerinin mozaiği andıran homojen bir dağılım göstermesi, yağ kümelerinin etten ayrışmaması beklenmektedir.

Üretim aşamasında etin ve yağın 6–8 mm'lik disklerden çekilmesi, miyofibriler proteinlerin yapısının muhafazası açısından hayati önem taşımaktadır. Yoğurma sürecinde sıcaklığın 10–12 °C üzerine çıkarılmaması, yağın erimeden et proteinleriyle stabil bir emülsiyon oluşturmasını sağlamaktadır. Kaliteli bir fermente sucukta protein oranının kütlece en az %16 seviyesinde bulunması yasal ve kalite bazlı bir zorunluluktur. Karışıma eklenen tuz oranı ise yalnızca lezzet amacıyla değil, miyofibriler proteinleri çözerek bağ yapısını aktifleştirmek ve su aktivitesini () düşürmek üzere %1.8 ile %2.2 arasında tutulmaktadır.

Fermente Sucuk mu, Isıl İşlem Görmüş mü? Aradaki Fark Nedir?

Sucuk üretiminde kullanılan iki temel biyoteknolojik yaklaşım bulunmaktadır: Geleneksel doğal fermantasyon ve modern ısıl işlem teknolojisi. Bu iki yöntem arasındaki niteliksel farklar; olgunlaşma süresi, mikrobiyolojik yapı, doku, lezzet ve besin değeri üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Fermente sucuk, kıymaya eklenen baharatlar ve yararlı laktik asit bakterilerinin doğal ortamda etkileşime girmesiyle üretilmektedir. Doldurulan kılıflar, sıcaklık ve nemin dereceli olarak düşürüldüğü iklimlendirme odalarında 7 ila 30 gün arasında olgunlaştırılmaktadır. Bu süreçte bakteriler etin bünyesindeki şekerleri parçalayarak laktik aside dönüştürmekte ve ürünün pH değerini doğal yollarla 5.4'ün (genellikle 4.8–5.0 bandına) altına düşürmektedir. Asitliğin artması patojen mikroorganizmaların üremesini baskılarken, etin protein yapısını jelatinleştirerek tok, sıkı ve kesildiğinde dağılmayan bir doku kazandırmaktadır. Fermantasyon boyunca ürün %30 ile %35 arasında su kaybederek (fire vererek) kurumaktadır. Bu doğal kuruma, lezzet bileşenlerini ve baharat aromasını sucuğun merkezinde yoğunlaştırarak derin, karakteristik ve hafif ekşimsi bir gurme lezzet profili oluşturmaktadır. Ayrıca fermente sucuk, yüksek ısıya maruz kalmadığı için canlı probiyotik bakterileri ve B vitamini kompleksini bünyesinde muhafaza etmektedir. Ürünün rengi dışarıdan yapay bir müdahale olmaksızın, doğal kuruma neticesinde 'gülgûni' denilen açık kırmızı-kahverengi tonuna ulaşmaktadır.

Isıl işlem görmüş sucuk ise sanayi tipi seri üretimin maliyet ve zaman baskılarını hafifletmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemde, dolumu yapılan ürünler endüstriyel fırınlarda buhar veya sıcak hava uygulanarak kontrollü bir şekilde pişirilmekte ve nem oranı yapay olarak düşürülmektedir. Olgunlaşma süresi 48 saat gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Isıl işlem, mikrobiyolojik yükü hızla bertaraf ederek gıda güvenliği sağlasa da, doğal fermantasyonun sunduğu enzim faaliyetlerini ve probiyotik florayı ortadan kaldırmaktadır. Nemini doğal yollarla kaybetmediği için bünyesinde yüksek oranda su barındırmakta; bu durum ürüne daha yumuşak, süngerimsi ve nemli bir doku vermektedir. Pişme esnasında suyunu salma, küçülme ve tavada şişme eğilimi göstermektedir. Endüstriyel ısıl işlem süreçlerinde lezzet ve raf ömrü kayıplarını telafi etmek amacıyla monosodyum glutamat (MSG / E621), sentetik antioksidanlar (BHA / E320) ve nitrit bileşikleri reçetelere dahil edilebilmektedir.

Dana, Kuzu ve Karışık Sucuk: Etiketi Doğru Okumak

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği uyarınca ambalajlı şarküteri ürünlerinde tür karıştırma kısıtlanmış olup, ürünlerin tek bir tür etten üretilmesi veya etiket üzerinde açıkça beyan edilmesi gerekmektedir. Piyasada en yaygın bulunan ürün grubu %100 Dana eti ibaresi taşıyan sucuklardır. Dana eti, dengeli yağ-protein yapısı ve nötr aroma profili sayesinde baharat karışımlarıyla en yüksek uyumu göstermektedir.

Koyun veya kuzu eti ilavesi yapılan sucuklar, geleneksel damak tadına hitap eden daha belirgin, yağlı ve karakteristik bir aroma sunmaktadır. Kuzu yağı düşük erime sıcaklığına sahip olduğu için ağızda hızlı erimekte, ancak pişirme esnasında tavaya salınan yağ miktarını artırmaktadır. Karışık et kullanılan veya endüstriyel kanaldan sunulan sucuklarda etiket okuma kritik önem taşımaktadır. Tüketicilerin ürün ambalajının ön yüzünde yer alan 'Fermente Sucuk' veya 'Isıl İşlem Görmüş Sucuk' tanımlamalarını, %100 Dana eti beyanını, sentetik lezzet arttırıcı ve koruyucu katkı maddesi listesini, ayrıca coğrafi işaret tescil logoları ve karekod kontrol mekanizmalarını dikkatle incelemesi önerilmektedir.

En İyi Sucuk Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Sucuk Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

Türkiye şarküteri pazarında segmentasyon; üretim tekniği, kullanılan ambalajlama teknolojisi ve fiziksel formülasyona göre şekillenmektedir. Tüketicilerin lezzet ve nitelik beklentilerine göre pazarın öne çıkan markaları belirli kategorilerde yoğunlaşmaktadır.

En İyi Fermente (Kuru) Sucuk Markaları: Geleneksel Lezzet Arayanlar İçin

Geleneksel kurutma ve olgunlaştırma süreçlerini eksiksiz uygulayan markalar, fermente sucuk kategorisinin liderliğini üstlenmektedir. Cumhuriyet Sucukları, asırlık üretim geleneklerine sadık kalarak %100 dana etinden ürettiği fermente kangal ve parmak sucuklarıyla öne çıkmaktadır. Ürünlerindeki yüksek et yoğunluğu, düşük nem oranı ve dengeli baharat profili, kesit yüzeyinde tok bir doku oluşturmaktadır.

Danet, özellikle Afyonkarahisar yöresinin tescilli fermente sucuk üretim standartlarını endüstriyel tesislerine entegre ederek yüksek kaliteli fermente ürünler sunmaktadır. Markanın fermente ürünleri, uzun olgunlaşma süresi sayesinde zengin bir aromatik derinliğe sahiptir. Kayseri menşeli Başyazıcı ve Şahin markaları ise, yöresel iklimlendirme ve baharat mirasını kullanarak doğal kılıflarda kurutulmuş, çiğ tüketim standartlarına da uygun fermente sucuklar üretmektedir. Butik segmentte Pavli Mera gibi üreticiler, kimyasal hızlandırıcı kullanmaksızın 21 ila 30 gün süren sabırlı fermantasyon süreçleriyle zanaatkâr lezzet arayanlara hitap etmektedir.

En İyi Kangal Sucuk Markaları: Baharat Dengesi ve Doku

Kangal sucuk, doğal veya yapay kılıfların halka şeklinde bağlanmasıyla elde edilen en geleneksel sucuk formudur. Bu formda lezzeti belirleyen en önemli etken, kılıfın nefes alabilirliği ile içerisindeki sarımsak, kimyon, karabiber ve kırmızı biber dengesidir.

Şahin Kangal Sucuk, yoğun sarımsak ve acı biber dengesiyle Kayseri tarzı sert ve baskın bir lezzet sunarken; Danet Tescilli Afyon Fermente Kangal Sucuk, baharatın eti maskelemediği, et tadının ön planda kaldığı dengeli bir profil sergilemektedir. Pınar Fermente Kangal Klasik, ulusal standartlarda homojen doku ve sabit baharat kalitesini yakalamak isteyen tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Başyazıcı Ziyafet Kangal ise özellikle geleneksel dana karkas yağının lezzetini baharatla harmanlayan özel reçetesiyle dikkat çekmektedir.

En İyi Dilimlenmiş ve Kahvaltılık Sucuk Seçenekleri

Hızlı tüketim ve pratiklik ihtiyacı, modifiye atmosferde ambalajlanmış (MAP) ve dilimlenmiş sucuk segmentinin büyümesini sağlamıştır. Dilimlenmiş ürünlerde temel teknik risk, dilimleme esnasında temas yüzeyinin artması sebebiyle ürünün hızla oksitlenmesi ve kurumasıdır.

Bu kategoride Pınar Şölen serisi, pratik porsiyon kontrolü ve hızlı pişme süresiyle kahvaltılık kullanımda geniş bir pazar payına sahiptir. Cumhuriyet Parmak Sucuk, kolay dilimlenebilir yapısı ve yüksek et oranıyla hem kahvaltılarda hem de ızgara uygulamalarında formunu korumaktadır. Başyazıcı Dilimli Lüx serisi, şarküteri tezgahı tazeliğini tabaklı ambalajlarda sunarak butik kaliteyi pratik kullanıma taşımaktadır.

En İyi Sucuk Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Sucuk Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Türkiye'deki sucuk üretimi coğrafi kümelenme ve dağıtım gücüne göre üç temel üretici grubunda incelenmektedir: Coğrafi işaretli bölgesel üreticiler, ulusal dağıtım ağına sahip dev markalar ve yüksek et oranlı butik şarküteriler.

Afyon ve Kayseri Menşeli Sucuklar: Coğrafi İşaretli Yerli Lezzetler

Afyonkarahisar ve Kayseri, Türkiye'nin sucuk gastronomisindeki iki ana coğrafi merkezidir. Her iki ilin ürünleri de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretlere sahiptir.

Afyon sucukları (Danet, Cumhuriyet, İkbal), etin doğal yapısını koruyan hafif baharatlama, sarımsak dengesi ve nem oranının nispeten daha yüksek tutulduğu yumuşak-orta sertlikte olgunlaştırma tarzıyla bilinmektedir. Afyon yöresinde büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması, hammadde tazeliğini doğrudan üretime yansıtmaktadır.

Kayseri sucukları (Şahin, Başyazıcı, İmamoğlu) ise, pastırma üretim kültürünün de etkisiyle daha yoğun baharatlama (özellikle sarımsak ve kimyon) ve Erciyes Dağı'ndan gelen iklimsel nem-rüzgar dengesiyle iklimlendirilmiş daha kuru, sert ve baskın karakterli ürünlerdir. Kayseri üreticileri etin kuruma derecesini en üst seviyede tutarak ürünün raf ömrünü doğal yollarla uzatmaktadır.

Pınar, Namet ve Aytaç: Geniş Dağıtım Ağıyla Öne Çıkan Yerli Markalar

Büyük ölçekli endüstriyel tesislerde üretim yapan Pınar, Namet ve Aytaç gibi markalar, soğuk zincir lojistik güçleri sayesinde Türkiye'nin her noktasına standart gıda güvenliği protokolleriyle ürün ulaştırmaktadır.

Bu markaların ürün portföyleri çoğunlukla ısıl işlem görmüş sucuklar etrafında şekillense de, birinci sınıf fermente ürün serileri de mevcuttur. ISO ve HACCP sertifikasyonlarına sahip entegre tesislerde üretilen bu sucuklar; mikrobiyolojik risklerden arındırılmış, sabit lezzet standardına sahip ve erişilebilir fiyat noktalarında konumlandırılmıştır.

Butik Şarküteri Markaları: Yüksek Et Oranlı Yerli Üreticiler

Son yıllarda tüketicilerin endüstriyel katkı maddelerinden uzaklaşma eğilimi, butik ve çiftlik bazlı üreticilerin öne çıkmasını sağlamıştır. Avşar Çiftliği, Develi Yayla Gurme ve Pavli Mera gibi markalar, kendi yetiştirdikleri veya yerel besicilerden temin ettikleri hayvanların etlerini koruyucu ve renklendirici kullanmadan işlemeyi taahhüt etmektedir.

Bu butik üreticilerin ortak özelliği; geleneksel baharat karışımları kullanmaları, dolumda doğal bağırsak tercih etmeleri ve üretim sürecini endüstriyel fırınlar yerine doğal kurutma odalarında en az 3-4 hafta sürdürmeleridir. Et-yağ oranlarında korunan %80-%20 dengesi, bu ürünlerin gurme restoranlar ve nitelikli şarküteriler tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır.

Sucuk Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Sucuk Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Sucuk fiyatları; kullanılan etin niteliği, üretim yöntemi (fermente veya ısıl işlem), fire oranı ve ambalaj teknolojisine bağlı olarak geniş bir yelpazede dalgalanmaktadır. Tüketicilerin doğru fiyat-kalite dengesini kurabilmesi için kilogram bazlı birim fiyat kıyaslaması yapması gerekmektedir.

Kilogram Bazında Marka Bazlı Güncel Sucuk Fiyat Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, 2026 yılı piyasa verileri doğrultusunda Türkiye pazarındaki öne çıkan sucuk markalarının ambalaj türleri, üretim yöntemleri ve ortalama kilogram fiyatlarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır:

Fermente Sucuk Neden Daha Pahalı? Üretim Süresi ve Maliyet

Fermente sucuk ile ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki belirgin fiyat farkı, arkasındaki üç temel ekonomik ve teknik nedenden kaynaklanmaktadır. İlk olarak, doğal fermantasyon sürecinde sucuk, bünyesindeki serbest suyu yavaş yavaş buharlaştırarak %30 ila %35 oranında kütle kaybına (fire) uğramaktadır. Bu durum, 100 kg taze et harcından olgunlaşma sonunda yalnızca 65-70 kg fermente sucuk elde edilebilmesi anlamına gelmektedir. Isıl işlem görmüş sucukta ise nem ürünün içinde hapsedildiği için kütle kaybı son derece düşüktür.

İkinci olarak, zaman ve işletme sermayesi maliyeti fiyatı doğrudan etkilemektedir. Isıl işlem görmüş ürünler endüstriyel fırınlarda 48 saat içerisinde satışa hazır hale gelirken; fermente sucuğun olgunlaşması için 21 ila 30 gün boyunca iklimlendirme odalarında iklimsel kontrol yatırımı yapılması gerekmektedir. Bu durum üreticinin stok maliyetini artırmaktadır. Son olarak, düşük kaliteli veya fazla sulu etler uzun süreli fermantasyon şartlarına dayanamayarak bozulacağı için fermente sucuk üretiminde yalnızca taze, dinlendirilmiş ve yüksek kaliteli karkas etler kullanılabilmektedir.

Toplu Alımda En Avantajlı Sucuk Paketleri

Fiyat-performans analizi yapıldığında, gramaj küçüldükçe ambalaj ve birim lojistik maliyetlerinin artması sebebiyle 180 g - 225 g gibi tekil porsiyonluk ambalajların kilogram fiyatlarının yükseldiği görülmektedir. Toplu alımlarda veya ikili çoklu paketlerde (örneğin Danet 2x300g veya Cumhuriyet 2x500g paketleri) kilogram birim maliyeti %20 ila %35 oranında daha avantajlı seviyelere gerilemektedir. Tüketicilerin uzun süreli tüketim için vakumlu 1 kg'lık bütün kangal formatları tercih etmesi belirgin bir maliyet optimizasyonu sağlamaktadır.

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SSS: Sucuk Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Sucuk Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Sucuk Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

'En iyi' sucuk tanımı tüketicinin lezzet beklentisine göre değişmekle birlikte; et kalitesi, fermantasyon sadakati, katkısız içeriği ve fiyat-performans dengesi bütünsel olarak değerlendirildiğinde Cumhuriyet Sucukları ve Danet Afyon Fermente, 2026 yılı pazar analizinde geleneksel kategorinin en yüksek dengeli puanını almaktadır. Yoğun ve baskın Kayseri aroması arayan tüketiciler için Şahin ve Başyazıcı üst segment tescilli seçenekler sunarken; ulusal erişilebilirlik ve hijyen standardı önceliğinde Pınar öne çıkmaktadır.

Sucuk Nasıl Saklanır? Buzdolabı ve Dondurucu Rehberi

Sucuk canlı bir gıda matrisidir; doğru saklama koşulları uygulanmadığında yüzeyde küflenme, yağda acılaşma (oksidasyon) veya kuruma kaynaklı doku kaybı yaşanmaktadır. Vakumlu ambalajı açılmamış sucuklar buzdolabının alt raflarında (0 °C ile +4 °C arasında) son tüketim tarihine kadar saklanabilmektedir.

Ambalaj açıldıktan sonra ürün kesinlikle naylon poşet veya streç film içerisinde bırakılmamalıdır. Streç film yüzeyde nem birikmesine ve hızlı küflenmeye yol açmaktadır. Açılan sucuk yağlı kâğıda sarılarak buzdolabının nem oranı dengeli orta raflarında muhafaza edilmelidir. Uzun süreli saklama için sucuk porsiyonlanıp buzdolabı poşetlerinde veya vakumlu kaplarda -18 °C dondurucu ortamında 6 aya kadar saklanabilmektedir. Dondurucudan çıkarılan ürün doğrudan sıcak tavaya atılmamalı, buzdolabı sıcaklığında yavaşça çözdürülerek hücre yapısının bozulması engellenmelidir.

Sucuk Yağsız Pişirilebilir mi? Doğru Pişirme Yöntemi

Kaliteli bir fermente sucuk pişirilirken tavaya ekstra ayçiçek yağı veya tereyağı eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Sucuğun kendi dokusunda bulunan iç ve kavram yağı, ısınma esnasında doğal olarak eriyerek tavaya salınmakta ve ürünün kendi yağıyla pişmesini sağlamaktadır.

Doğru pişirme tekniğinde, orta kalınlıkta dilimlenen sucuklar önceden ısıtılmış kısık-orta ateşli tavaya dizilmelidir. Yüksek ateş, sucuğun dışındaki baharatların yanmasına ve etin sertleşmesine sebep olmaktadır. Dilimlerin her iki yüzü 1.5 - 2 dakika pişirilmeli, etin içerisindeki doğal suların kurumasına izin verilmeden servise alınmalıdır. Isıl işlem görmüş sucuklar ise pişerken su salma eğiliminde olduğu için tavanın kapağı açık tutularak nemin tahliyesi sağlanmalıdır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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