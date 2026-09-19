21 – 27 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Okulun o tatlı telaşına ve yeni rutinine alışan çocukların tüm haftasını renklendirme zamanı geldi! 21 - 27 Eylül haftası boyunca, sonbaharın serin rüzgarları şehri sarmadan önce yazın son günlerini doyasıya yaşayacağınız tema parklardan, okul çıkışlarına heyecan katacak yepyeni vizyon filmlerine, zihin açıcı atölyelerden kahkaha dolu tiyatro sahnelerine kadar motivasyon artırıcı dopdolu bir takvim sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!