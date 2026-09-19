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21 – 27 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

21 – 27 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 16:14
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Okulun o tatlı telaşına ve yeni rutinine alışan çocukların tüm haftasını renklendirme zamanı geldi! 21 - 27 Eylül haftası boyunca, sonbaharın serin rüzgarları şehri sarmadan önce yazın son günlerini doyasıya yaşayacağınız tema parklardan, okul çıkışlarına heyecan katacak yepyeni vizyon filmlerine, zihin açıcı atölyelerden kahkaha dolu tiyatro sahnelerine kadar motivasyon artırıcı dopdolu bir takvim sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Eğitim haftasının yorgunluğunu sihirli masallarla ve eğlenceli karakterlerle atmak isteyen çocuklar için en güzel tiyatro oyunları sahnede.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 26 Eylül: Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – Trump Sahne

  • 26 Eylül: Star Paws Çocuk Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

  • 27 Eylül: Star Paws Çocuk Oyunu – Palladium Avm

  • 27 Eylül: Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – DasDas İstinyePark

  • 27 Eylül: Sonic Orman Macerası – Büyükçekmece Akademi Koleji

  • 27 Eylül: Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 27 Eylül: Külkedisi Harikalar Diyarında – Torium Sahne

  • 27 Eylül: Minecraft ve Kuromi Büyük Macera – Büyükçekmece Akademi Koleji

  • 27 Eylül: ETİ Çocuk Tiyatrosu Bir Bilmecem Var Çocuklar – Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi

  • 27 Eylül: Paw Patrol Görev Zamanı – Büyükçekmece Akademi Koleji

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 25 Eylül: Peter Pan İstanbul Sokaklarında – Bostancı Mayor Sahne

  • 26 Eylül: Karlar Ülkesi - Kar Yıldızı Festivali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 26 Eylül: Keloğlan Çocuk Oyunu – Palladium Avm

  • 26 Eylül: Kurbağa Prens Çocuk Oyunu – DasDas Açık Sahne

  • 27 Eylül: Ringo'nun Dünyası – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 27 Eylül: Minecraft ve Kuromi Büyük Macera – Duru Tiyatro Watergarden

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Müziğin, dansın ve coşkunun bir araya geldiği bu müzikaller, çocuklara enerjik bir hafta vadediyor.

  • 26 Eylül: Hayal Adası Müzikali – Palladium Avm

  • 26 Eylül: Hayal Adası Müzikali – Sahne Hane Üsküdar

  • 26 Eylül: La La La Fontaine Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 27 Eylül: Kırmızı Başlıklı Kız Müzikli & Danslı Çocuk Oyunu – DasDas Açık Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Beyaz perdede bu hafta tam 4 yeni film vizyona giriyor! Okul çıkışı veya hafta sonu patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi yapmak isteyen minikler için harika seçenekler var.

  • Kahraman Köpek Charlie (Vizyon Tarihi: 25.09.2026)

Konu: Kasabasını yaklaşan büyük bir tehlikeden kurtarmak için sadık dostlarıyla zorlu bir maceraya atılan cesur köpek Charlie'nin ilham verici hikayesi.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Kartopu Oyunları (Vizyon Tarihi: 25.09.2026)

Konu: Karlarla kaplı şirin bir köyde, çocukların kendi aralarında düzenlediği eğlenceli ve rekabet dolu kış oyunları turnuvası.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Vizyon Tarihi: 25.09.2026)

Konu: Eski Mısır'ın gizemli piramitlerinde kaybolan efsanevi bir eseri bulmak için gizli bir ajan ekibi kuran sokak kedilerinin aksiyon dolu komedisi.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: 6+

  • Kristal Gezegen: Yeni Dünya (Vizyon Tarihi: 25.09.2026)

Konu: Uzayın derinliklerinde tamamen parlayan kristallerden oluşmuş yeni bir gezegen keşfeden genç astronotların bilimkurgu dolu serüveni.

Tür: Animasyon, Bilimkurgu

Yaş Grubu: 6+

  • Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri (Vizyon Tarihi: 25.09.2026)

Konu: Krallığı karanlık bir büyüden kurtarmak için güçlerini birleştiren cesur bir prenses ve acemi bir şövalyenin fantastik yolculuğu.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Gösterimde Olanlar:

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve büyük ilgi gören Ayı Kardeşler: Macera Ekibi ile Melodi ve Neşeli Notalar filmleri de sinemalarda izleyicilerini beklemeye devam ediyor.

21 – 27 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

21 – 27 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Mevsim hızla sonbahara dönerken yazın son demlerini yakalamak ve kapanıştan önce doyasıya eğlenmek için son şansınız! 30 Eylül'e kadar bu harika rotalarda yazın son günlerinin tadını çıkarın.

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri): Yazlık eğlencelere veda etmeden önce çocukların kaydıraklardan son kez çığlık çığlığa kayacağı, 30 Eylül'e kadar açık olan ferah bir su parkı.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark: Havuz keyfini sonbaharın hemen eşiğinde son bir kez doyasıya yaşamak isteyen aileler için eğlenceli su tünelleri sunuyor.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel'de Günübirlik Havuz: Şehrin karmaşasından uzakta, eylül güneşinin ısıttığı şezlonglarda ailecek havuz keyfi yapmak için ideal ve sakin bir tesis.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Sevimli yunusların kıvrak zekasıyla hazırlanan akrobatik su şovları, ay sonuna kadar çocukları büyülemeye devam ediyor.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi (Çekmeköy): Çam ağaçlarının altında nefis bir serpme kahvaltının ardından çocukların doğayla iç içe egzotik hayvanları gözlemleyebileceği kusursuz bir pazar rotası.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi: Havalar serinlemeye başlarken kapalı alanda devasa bir okyanus tüneli deneyimi sunan merkez, çocukların denizaltı dünyasını keşfetmesini sağlıyor.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk: Şehri cam teras üzerinden kuşbakışı izlerken bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren heyecan verici bir yükseklik deneyimi.

Haftanın Öne Çıkan Açık Hava Etkinliği:

  • Aile ve Çocuk Etkinliği (27 Eylül): Milyon Beach Kilyos'ta saat 12:00'de başlayacak bu etkinlikte çocuk şarkıları, uçurtma, yüz boyama ve animasyon danslarıyla yazın son pazar gününü sahilde şenlik havasında geçirebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Yaratıcı ve eğlenceli bir mola için çocukların el becerilerini ve zihinlerini özgürleştiren etkinlikleri de takviminize kaydedin. 

  • Ebru Atölyesi

Detay: Çocuklar, geleneksel ebru sanatının tekniklerini öğrenirken suyun hareketine yön verip kendi desenlerini oluşturarak eserlerini kağıda aktarıyorlar. Bu atölye çocuklara planlama, sabır ve öz disiplin kazandırıyor.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 26 Eylül Cumartesi (Saat 14:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Buluşum Senin Elinde Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Dört kişilik gruplar halinde çalışan çocuklar, yaratıcı drama ile bir icat hikayesini canlandırıyor. İki çocuk hikayeyi anlatırken, diğer ikisi hareketleri yönlendiriyor ve ortaklaşa yaratıcı bir buluş sahnesi ortaya çıkarıyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 26 Eylül Cumartesi

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum Atölyesi

Detay: Eğitmenin yazarı olduğu “Güzel Düşün, Güzellikler Yayılsın” adlı hikâyeden yola çıkan çocuklar, hayal güçlerini sanatla ifade ediyor. Atölye, çocukların yalnızca dinleyen değil; üreten, düşünen ve anlatan bireyler olmalarını destekliyor.

Yaş Grubu: 4-7 Yaş

Gün/Saat: 27 Eylül Pazar (Saat 12:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Hayal Oyunum / Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Görünmeyen hayali nesneleri sanki gerçekmiş gibi canlandıran çocuklar, bu nesnelere duygular ekleyerek tamamen doğaçlama oyunlar kuruyor. Bu sayede hem hayal güçlerini hem de duygu farkındalıklarını geliştiriyorlar.

Yaş Grubu: 6-9 Yaş

Gün/Saat: 27 Eylül Pazar (Saat 13:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Köpük Baskı Atölyesi

Detay: Çocukların kendi tasarımlarını oluşturup köpük yüzeyler üzerinden renkli baskılar elde ettikleri, el becerilerini ve ince motor gelişimini destekleyen keyifli bir sanat deneyimi.

Yaş Grubu: 6-9 Yaş

Gün/Saat: 27 Eylül Pazar

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?

Okul rutininden bunalan çocukların enerjilerini sıfırlayacak, sonbahar yapraklarının dökülmeye başladığı en ferah keşif ve kültür rotaları.

Santralİstanbul Enerji Müzesi (Eyüpsultan / Avrupa Yakası)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Eski bir elektrik santralinden dönüştürülen bu müze, endüstriyel atmosferi ve devasa yeşil kampüsüyle eylül ayının tatlı serinliğinde ailece gezmek için mükemmel bir seçenek.

  • Çocuklar İçin: Müzenin içindeki devasa türbinleri ve kontrol panellerini büyük bir şaşkınlıkla inceleyen çocuklar, açık alandaki dev yeşil çimlerde doyasıya koşturup okulun tüm stresini atıyorlar.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi (Beykoz / Anadolu Yakası)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Devasa bir korunun içinde yer alan bu zarif müze, ağaçların sararmaya başladığı eylül günlerinde çocuklarla doğa yürüyüşü ve sanat keşfini aynı anda yapabileceğiniz gizli bir cennet.

  • Çocuklar İçin: Göz alıcı cam eserleri ve aynalı odaları hayranlıkla gezdikten sonra, müzenin geniş ormanlık alanında sincapları kovalayıp tertemiz havanın tadını çıkararak zihinlerini tamamen tazeleyebiliyorlar.

Eylül Sonuna Yakışır Açık Hava Oyun Alanları

Eylül Sonuna Yakışır Açık Hava Oyun Alanları

Sonbaharın tatlı esintisiyle birlikte çocukların açık havanın tadını doyasıya çıkarabileceği, doğayla iç içe ve enerji dolu oyun parkları:

Avrupa Yakası Oyun Alanları:

  • Kemerburgaz Kent Ormanı Oyun Alanları (Eyüpsultan): Ahşap oyun grupları, orman içi macera parkurları ve geniş çim alanlarıyla sonbahar renkleri eşliğinde çocukların doğayla bağ kurarak enerjilerini atabileceği muazzam bir oksijen deposu.

  • Yıldız Parkı Çocuk Oyun Alanları (Beşiktaş): Şehrin tam kalbinde yer alan bu tarihi ormanın içindeki oyun alanları, heyecan verici asma köprüleri ve etrafta gezinen sincaplarıyla çocuklara gizemli bir doğa macerası sunuyor.

Anadolu Yakası Oyun Alanları:

  • Göztepe 60. Yıl Parkı (Kadıköy): Tematik dev oyun grupları, zorlu tırmanma halatları ve balıkları izleyebilecekleri şirin göletleriyle çocukların bütün haftanın yorgunluğunu unutup deşarj olacağı cıvıl cıvıl bir park.

  • Maltepe Orhangazi Şehir Parkı (Maltepe): Deniz kenarında püfür püfür esen eylül rüzgarı eşliğinde, farklı yaş gruplarına özel devasa oyun parkurları, kaykay pistleri ve geniş bisiklet yollarıyla tam bir açık hava eğlence üssü.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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