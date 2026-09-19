Yolda Savrulan Minibüsü Durdurdular: İki Araçtan 66 Bin 860 Gümüş Para Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aracın şüpheli sürüşü polisi 25 milyon Norveç kronu değerinde gümüşe götürdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç Norveçli ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan mahkûm edildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın