Yolda Savrulan Minibüsü Durdurdular: İki Araçtan 66 Bin 860 Gümüş Para Çıktı

Norveç'in Bærum kentindeki E18 otoyolunda devriye gezen polis, yoldan sağa sola savrularak giden bir minibüsü durdurdu. Yapılan aramada araçta ve aranan ikinci bir minibüste toplam 66 bin 860 gümüş para ele geçirildi.

Ele geçirilen gümüş paraların değeri en az 25 milyon Norveç kronu, yani 2 milyon avronun üzerinde olarak hesaplandı. 2019 yılında Jongskollen'deki bir adreste yapılan ayrı bir aramada ise yaklaşık 17 milyon Norveç kronu değerinde 79 bin 500 gümüş para daha ele geçirilmişti.

Norveç Ekonomik Suçlarla Mücadele Kurumu Økokrim, ele geçirilen gümüşlerin ABD'de gerçekleştirilen büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığından geldiğini açıkladı. Kurum, 2018'den bu yana ABD'deki soruşturmaya destek veriyor.