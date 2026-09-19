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Yolda Savrulan Minibüsü Durdurdular: İki Araçtan 66 Bin 860 Gümüş Para Çıktı

Yolda Savrulan Minibüsü Durdurdular: İki Araçtan 66 Bin 860 Gümüş Para Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 16:29
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Norveç'te polis, Nisan 2025'te E18 otoyolunda yoldan sağa sola savrularak giden bir minibüsü durdurdu. Yapılan aramada minibüs ve bir başka araçta toplam 66 bin 860 gümüş para bulundu.

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Aracın şüpheli sürüşü polisi 25 milyon Norveç kronu değerinde gümüşe götürdü

Aracın şüpheli sürüşü polisi 25 milyon Norveç kronu değerinde gümüşe götürdü

Norveç'in Bærum kentindeki E18 otoyolunda devriye gezen polis, yoldan sağa sola savrularak giden bir minibüsü durdurdu. Yapılan aramada araçta ve aranan ikinci bir minibüste toplam 66 bin 860 gümüş para ele geçirildi.

Ele geçirilen gümüş paraların değeri en az 25 milyon Norveç kronu, yani 2 milyon avronun üzerinde olarak hesaplandı. 2019 yılında Jongskollen'deki bir adreste yapılan ayrı bir aramada ise yaklaşık 17 milyon Norveç kronu değerinde 79 bin 500 gümüş para daha ele geçirilmişti.

Norveç Ekonomik Suçlarla Mücadele Kurumu Økokrim, ele geçirilen gümüşlerin ABD'de gerçekleştirilen büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığından geldiğini açıkladı. Kurum, 2018'den bu yana ABD'deki soruşturmaya destek veriyor.

Üç Norveçli ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan mahkûm edildi

Üç Norveçli ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan mahkûm edildi

Davada üç Norveç vatandaşı suçlu bulundu: bir erkek, gümüşleri organize etme ve saklama suçlarından 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir kadın, ihmalkarlıkla ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan (saklama) 6 ay hapis cezası aldı. Başka bir erkeğe ise aynı suçtan 10 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Gümüşleri taşımaktan yargılanan iki İngiliz vatandaşı ise beraat etti.

Baş Savcı Jon André Hvoslef-Eide, verilen cezaların kara para aklamanın ağır yaptırımlara tabi olduğunu gösterdiğini belirtti. Mahkeme kararının henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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