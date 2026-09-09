Eski Haritadaki Üç Kelimeyi Takip Etti: 346 Yıllık Hazine Buldu

Dalgıç ve araştırmacı Todd Stevens, bir arşiv haritasının üzerindeki “Cap Wildy lost” notunun peşine düşerek 1680’de batan Phoenix gemisinin yerini belirledi. Yıllar süren araştırmanın ardından bulunan enkazdan altın paralar, mücevherler, seyir araçları ve kılıç parçaları çıkarıldı. Bazı eşyaların geminin kaptanı William Wildy’ye ait olabileceği düşünülüyor.

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