article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eski Haritadaki Üç Kelimeyi Takip Etti: 346 Yıllık Hazine Buldu

Eski Haritadaki Üç Kelimeyi Takip Etti: 346 Yıllık Hazine Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 12:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dalgıç ve araştırmacı Todd Stevens, bir arşiv haritasının üzerindeki “Cap Wildy lost” notunun peşine düşerek 1680’de batan Phoenix gemisinin yerini belirledi. Yıllar süren araştırmanın ardından bulunan enkazdan altın paralar, mücevherler, seyir araçları ve kılıç parçaları çıkarıldı. Bazı eşyaların geminin kaptanı William Wildy’ye ait olabileceği düşünülüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haritadaki üç kelime onu doğru bölgeye yönlendirdi

Haritadaki üç kelime onu doğru bölgeye yönlendirdi

Scilly Adaları çevresindeki batıkları araştıran Stevens’ın karşısına çıkan en önemli ipucu, Greenwich’teki Ulusal Denizcilik Müzesi arşivinde incelediği bir haritada yer alıyordu. Samson Adası’nın batısına yazılan “Cap Wildy lost” notunun, Kaptan William Wildy’nin kaybolduğu yeri gösterdiğini düşünen Stevens araştırmalarını Western Rocks bölgesinde yoğunlaştırdı.

Blackwall’da 1670’te inşa edilen 46 toplu Phoenix, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından kiralanmıştı. Çin’in Amoy kentinden biber, baharat, ipek ve kumaş taşıyarak İngiltere’ye dönen gemi, 11 Ocak 1680’de kötü hava koşulları nedeniyle Scilly Adaları yakınlarındaki kayalıklara çarparak battı. Kazanın ardından denizcilerin bölgedeki tehlikeli kayalıklardan korunması için St Agnes’te bir deniz feneri inşa edildi.

Enkazdan altın paralar ve seyir araçları çıkardı

Enkazdan altın paralar ve seyir araçları çıkardı

Stevens, haritadaki konumu izleyerek 2017’de Western Rocks çevresinde dalışlara başladı. Deniz tabanında karşılaştığı top parçaları ve ağır demir balastlar, geminin kimliğinin belirlenmesini sağladı. Enkazda sürdürülen çalışmalarda altın ve gümüş paraların yanı sıra mücevherler, kılıç parçaları, seyir araçları ve gemideki insanların günlük yaşamından kalan kişisel eşyalar bulundu.

Buluntular arasındaki altın yüzük ve bazı kişisel eşyaların Kaptan William Wildy’ye ait olabileceği düşünülüyor. Stevens, yıllar boyunca koruma altında tuttuğu eserleri Isles of Scilly Museum and Cultural Centre’a bağışladı. Phoenix’ten çıkarılan parçaların, müzenin kurulması planlanan denizcilik galerisinde geminin batış hikâyesiyle birlikte sergilenmesi hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın