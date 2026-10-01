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Gardırobunda Bu Renkler Ağır Basıyorsa 'Antik Ruh' Olabilirsin

Gardırobunda Bu Renkler Ağır Basıyorsa 'Antik Ruh' Olabilirsin

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:44
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Ahşap masalar, eskimiş deri koltuklar, plak çalarlar, ikinci el mağazalarda bulunan çantalar, anneannenizin dolabından çıkan ceketler... Bunların hepsi 'vintage' tarzın parçaları. Ama renk psikolojisi uzmanı ve sertifikalı renk analisti Michelle Lewis'e göre vintage tarz, solgun renkli bir estetikten çok daha fazlası.

Lewis, Parade'e yaptığı açıklamada vintage tarzın özünde zamanla kurulan bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu tarza yönelen insanlar yalnızca eski kıyafetlerle ilgilenmiyor; geçmişten gelen bazı şeylerin günümüz trendlerinden daha anlamlı bir derinlik ve hikaye taşıdığı fikrine çekiliyor. Lewis'e göre araştırmalar nostaljinin sosyal bağlılık, hayatta anlam ve olumlu duygu hissini artırabildiğini gösteriyor.

İşte, Lewis'e göre antik bir ruhu olanların tercih ettiği renkler...

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Bordo ve vişne çürüğü: Derinliğin ve tefekkürün rengi

Bordo ve vişne çürüğü: Derinliğin ve tefekkürün rengi

Antik ruha sahip olanların ortak özellikleri, Lewis'e göre ilişkilerde genişlik yerine derinliği tercih etmek, felsefe, tarih ve sanata ilgi duymak, dünyayı düşünerek ve yavaşça anlamlandırmak, yüksek enerjili ortamlarda sessiz kalmak, yalnızlıktan rahatsız olmamak, sabırlı ve dürüst olmak... Bu tanım, klinik bir terim değil, ancak farklı kişilik modellerinde iyi tanımlanmış bir profile karşılık geldiği söyleniyor. 

Lewis'e göre bordo ve vişne çürüğü, kırmızının güç, tutku ve harekete geçirme gibi temel özelliklerini taşıyor. Ancak daha koyu ve daha az doygun oldukları için kırmızının aciliyetini yumuşatıyor ve daha düşünceli bir hava yaratıyorlar. Uzmanın ifadesiyle saf kırmızı anında tepki talep ederken, soluk bordo tefekküre davet ediyor.

Ayrıca pek çok kültürde koyu kırmızı ve bordonun tarih boyunca ilim ve ruhani otoriteyle ilişkilendirildiğini görebilirsiniz: Din adamlarının cübbeleri, akademik cübbeler ve eski kütüphaneler!

Zeytin yeşili ve adaçayı yeşili: Toprağa bağlayan renkler

Zeytin yeşili ve adaçayı yeşili: Toprağa bağlayan renkler

Zeytin yeşili ve adaçayı yeşili, ikisi de soluk ve toprak tonlarında yeşiller. Ancak Lewis'e göre aralarında küçük farklar var. Gri bir alt tona sahip adaçayı yeşili sakin ve dinlendirici bir atmosfer yaratıyor. Sıcak sarı alt tonlu zeytin yeşili ise daha topraksal; dayanıklılığı, direnci ve trend değil kadim hissettiren bir doğa bağını çağrıştırıyor.

Bu renkler gösteriş yapmıyor. Canlı renkler dikkat çekmek isterken zeytin ve adaçayı yeşili sessizce yerinde duruyor. Tam da antik ruhların dünyada var olma biçimi gibi.

Mat altın: Bilgeliğin rengi

Mat altın: Bilgeliğin rengi

Altın, bilgelikle özdeşleşen renklerden biri. Lewis, altının yüzyıllardır farklı medeniyetlerde bilgi ve ruhani derinlikle ilişkilendirildiğini, Carl Jung'un da altın ile sezgi arasında doğrudan bir bağ kurduğunu belirtiyor.

Ancak burada söz konusu olan parlak ve göz alıcı altın değil. Lewis'e göre antik ruhların tercih ettiği, zaman içinde değerini kazanmış gibi görünen daha koyu ve sıcak bir altın tonu. Uzman bunu 'kalıcı olan bir şeyin rengi' olarak tanımlıyor.

Mücevher tonları: İç dünyayı dışa yansıtan renkler

Mücevher tonları: İç dünyayı dışa yansıtan renkler

Safir mavisi, koyu ametist moru ve zümrüt yeşili de dolaplarında kendine yer bulabiliyor. Uzman, antik ruhların derinliklerini içlerinde tutmak yerine dışa vurmak istediklerinde mücevher tonlarına uzandığını söylüyor.

Bunun nedeni trendlerden çok tarihte saklı. Safir, ametist, zümrüt ve koyu yakut tonları neredeyse tüm büyük medeniyetlerde krallık, ruhani otorite ve bilgelikle ilişkilendirildi. Lewis'e göre bu renkler parlaklıkları ya da neşeli görünümleri için değil, taşıdıkları ağırlık için seçiliyor.

Sıcak antrasit: Sessiz asaletin rengi

Sıcak antrasit: Sessiz asaletin rengi

Lewis, soğuk gri tonların duygusal düzlükle ilişkilendirildiğini, ancak sıcak alt tonlu antrasitin sessiz bir asalet yaydığını söylüyor.

Uzmana göre antik ruhlar genellikle öne çıkmak yerine geri planda duran, alan talep etmeden alan tutan renklere çekiliyor. Sıcak antrasit de tam olarak bunu yapıyor: Sert olmadan ciddi, yüksek sesli olmadan var. Lewis bu rengi, çoğu şey hakkında dikkatle düşünmüş ve iyi yapılmış sadeliğin başlı başına bir ödül olduğuna karar vermiş birinin rengi olarak tarif ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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