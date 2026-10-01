Gardırobunda Bu Renkler Ağır Basıyorsa 'Antik Ruh' Olabilirsin

Ahşap masalar, eskimiş deri koltuklar, plak çalarlar, ikinci el mağazalarda bulunan çantalar, anneannenizin dolabından çıkan ceketler... Bunların hepsi 'vintage' tarzın parçaları. Ama renk psikolojisi uzmanı ve sertifikalı renk analisti Michelle Lewis'e göre vintage tarz, solgun renkli bir estetikten çok daha fazlası.

Lewis, Parade'e yaptığı açıklamada vintage tarzın özünde zamanla kurulan bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu tarza yönelen insanlar yalnızca eski kıyafetlerle ilgilenmiyor; geçmişten gelen bazı şeylerin günümüz trendlerinden daha anlamlı bir derinlik ve hikaye taşıdığı fikrine çekiliyor. Lewis'e göre araştırmalar nostaljinin sosyal bağlılık, hayatta anlam ve olumlu duygu hissini artırabildiğini gösteriyor.

İşte, Lewis'e göre antik bir ruhu olanların tercih ettiği renkler...

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