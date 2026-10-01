Yapay Zeka 217 Yıllık Şifreyi Kırdı: Napolyon'un Generaline Giden Gizli Mektup Çözüldü

Mektup, Napolyon'un üvey oğlu ve İtalya Genel Valisi Eugène de Beauharnais'nin karargâhından çıkmış. Napolyon 16 Mart 1809'da Eugène'e, o sırada Dalmaçya'daki Fransız kuvvetlerine komuta eden Marmont'a orduların durumunu şifreli olarak bildirmesini emretmişti.

Çözülen metinde Fransız ve müttefik kuvvetlerin konumları tek tek sıralanıyor: Münih'te 40 bin Bavyeralı, Vistül kıyısında 30 bin Polonyalı asker, Sakson ve Fransız kolordularının yerleri ve mevcutları. Avusturya'nın mevzileri ve olası hamleleri de değerlendiriliyor; Marmont'a 'birkaç asker ya da bir ayaktakımı kalabalığından' çekinmemesi söyleniyor. Avusturya birkaç hafta sonra, Nisan 1809'da saldırıya geçti.

Metin ayrıca 1865'te yayımlanan Napolyon yazışmaları derlemesinde yarım kalan bir cümleyi de tamamlıyor.