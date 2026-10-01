Yapay Zeka 217 Yıllık Şifreyi Kırdı: Napolyon'un Generaline Giden Gizli Mektup Çözüldü
Yapay zekânın tarih araştırmalarındaki yeni durağı Napolyon dönemi oldu. Yapay zekâ mühendisi Carter Church, OpenAI'ın eylül başında tanıttığı GPT-6 Astra modelinin yardımıyla 1809'da Napolyon'un generallerinden Auguste de Marmont'a gönderilen şifreli askerî mektubu çözdüğünü açıkladı. 217 yıllık mektup, tarihi şifreleri listeleyen kataloglarda uzun süredir 'çözülemedi' notuyla duruyordu. Church'ün aktardığına göre Astra, mektubun tek bir taranmış görüntüsünden yola çıkarak elle çizilmiş yaklaşık 1.300 işareti metne aktardı ve şifreyi yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kırdı. Ortaya çıkan metin, Avusturya'nın saldırısından hemen önce Fransız ordularının nerede ve kaç askerle konuşlandığını anlatan gizli bir brifing.
155 farklı işaretten oluşan mektup, 1969'dan beri bir dergi sayfasında çözülmeyi bekliyordu
Çözülen metin, Münih'te 40 bin Bavyeralı ve Vistül kıyısında 30 bin Polonyalı asker olduğunu bildiriyor
Tarihi şifre veritabanı Cryptiana, mektubu 'çözüldü' olarak işaretledi ve tarihini 1809'a düzeltti
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