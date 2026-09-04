Oyun Geliştirebiliyor, Kod Yazıyor ve Araştırma Yapıyor: OpenAI GPT-6 Astra’yı Duyurdu!
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OpenAI, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı duyurdu. Bilgisayarı doğrudan kullanabilen Astra; internet sitelerinde işlem yapabiliyor, yazılım geliştirebiliyor, bilimsel verileri analiz edebiliyor ve çok aşamalı profesyonel görevleri büyük ölçüde kendi başına tamamlayabiliyor. Modelin bazı testlerde ulaştığı sonuçlar ise yapay genel zeka, yani AGI tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
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Bilgisayar başındaki işleri kullanıcı yerine kendi yapabiliyor
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Matematikten siber güvenliğe bazı testlerde rekor sonuçlara ulaştı
OpenAI Başkanı "AGI dönemindeyiz" dedi: Astra neler yapabiliyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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