Oyun Geliştirebiliyor, Kod Yazıyor ve Araştırma Yapıyor: OpenAI GPT-6 Astra’yı Duyurdu!

GPT-6 Astra’nın önceki modellerden ayrıldığı en önemli noktalardan biri, yalnızca kullanıcının sorularına yanıt vermek yerine bilgisayar üzerinde doğrudan işlem gerçekleştirebilmesi. Model çevrim içi formları doldurabiliyor, CRM sistemlerindeki müşteri kayıtlarını güncelleyebiliyor, takvim düzenleyebiliyor ve internette araştırma yaptıktan sonra elde ettiği bilgileri bir e-postaya veya belgeye aktarabiliyor.

Bilimsel verileri analiz edip grafik hazırlayabilen Astra, internet sitesi oluşturduktan sonra sitenin işlevlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden frontend testlerini de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yazılım kurma, test etme ve ekranda karşılaşılan sorunları çözme gibi görevleri de otonom biçimde üstlenebiliyor.

OpenAI’nin paylaştığı testlere göre gelişme yalnızca modelin yapabildiği işlerin sayısıyla sınırlı değil. OSWorld 2.0 simülasyonunda GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol’un yüzde 65,7’lik sonucuna karşı yüzde 72,6 skor elde ederken görevleri yaklaşık yüzde 47 daha kısa sürede tamamladı.

Codex altyapısındaki geliştirmeler de hesaba katıldığında Mind2Web testinde görev tamamlama hızının GPT-5.6 Sol deneyimine kıyasla 1,9 kata kadar çıktığı belirtiliyor. Astra aynı zamanda belge, sunum ve elektronik tablo hazırlarken mevcut şablonları takip edebiliyor ve uzun süren görevlerde önceki talimatları kaybetmeden çalışmaya devam edebiliyor.