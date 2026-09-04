article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Oyun Geliştirebiliyor, Kod Yazıyor ve Araştırma Yapıyor: OpenAI GPT-6 Astra’yı Duyurdu!

Oyun Geliştirebiliyor, Kod Yazıyor ve Araştırma Yapıyor: OpenAI GPT-6 Astra’yı Duyurdu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 16:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

OpenAI, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra’yı duyurdu. Bilgisayarı doğrudan kullanabilen Astra; internet sitelerinde işlem yapabiliyor, yazılım geliştirebiliyor, bilimsel verileri analiz edebiliyor ve çok aşamalı profesyonel görevleri büyük ölçüde kendi başına tamamlayabiliyor. Modelin bazı testlerde ulaştığı sonuçlar ise yapay genel zeka, yani AGI tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilgisayar başındaki işleri kullanıcı yerine kendi yapabiliyor

Bilgisayar başındaki işleri kullanıcı yerine kendi yapabiliyor

GPT-6 Astra’nın önceki modellerden ayrıldığı en önemli noktalardan biri, yalnızca kullanıcının sorularına yanıt vermek yerine bilgisayar üzerinde doğrudan işlem gerçekleştirebilmesi. Model çevrim içi formları doldurabiliyor, CRM sistemlerindeki müşteri kayıtlarını güncelleyebiliyor, takvim düzenleyebiliyor ve internette araştırma yaptıktan sonra elde ettiği bilgileri bir e-postaya veya belgeye aktarabiliyor. 

Bilimsel verileri analiz edip grafik hazırlayabilen Astra, internet sitesi oluşturduktan sonra sitenin işlevlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden frontend testlerini de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yazılım kurma, test etme ve ekranda karşılaşılan sorunları çözme gibi görevleri de otonom biçimde üstlenebiliyor.

OpenAI’nin paylaştığı testlere göre gelişme yalnızca modelin yapabildiği işlerin sayısıyla sınırlı değil. OSWorld 2.0 simülasyonunda GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol’un yüzde 65,7’lik sonucuna karşı yüzde 72,6 skor elde ederken görevleri yaklaşık yüzde 47 daha kısa sürede tamamladı.

Codex altyapısındaki geliştirmeler de hesaba katıldığında Mind2Web testinde görev tamamlama hızının GPT-5.6 Sol deneyimine kıyasla 1,9 kata kadar çıktığı belirtiliyor. Astra aynı zamanda belge, sunum ve elektronik tablo hazırlarken mevcut şablonları takip edebiliyor ve uzun süren görevlerde önceki talimatları kaybetmeden çalışmaya devam edebiliyor.

Matematikten siber güvenliğe bazı testlerde rekor sonuçlara ulaştı

Matematikten siber güvenliğe bazı testlerde rekor sonuçlara ulaştı

Modelin açıklanan test sonuçları da dikkat çekiyor. OpenAI verilerine göre Astra, ileri seviye matematik problemlerini ölçen FrontierMath Tier 4 testinde yüzde 97,6, yeni durumlara uyum sağlayarak soyut problem çözme becerisini ölçen ARC-AGI-3’te yüzde 99,9 skor elde etti. Bilimsel görevlerde kullanılan Terminal-Bench Science 0.1’de yüzde 64,6’ya ulaşırken yazılım mühendisliğinde Terminal-Bench 4.0 sonucunu GPT-5.6 Sol’daki yüzde 37,3’ten yüzde 57,9’a taşıdı.

OpenAI ayrıca Astra’nın matematikte uzun süredir çözülemeyen bazı açık problemlerin çözümüne yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak şirket tarafından açıklanan benchmark sonuçlarının gerçek kullanım performansıyla birebir aynı olmayabileceğini de not etmek gerekiyor.

En büyük sıçramalardan biri ise siber güvenlik alanında yaşandı. Bilinen yazılım açıklarının çalışan saldırılara dönüştürülmesini ölçen ExploitBench’te GPT-5.6 Sol yüzde 78,5 skor alırken Astra yüzde 100’e ulaştı.

Model, Haziran-Ağustos 2026 dönemindeki yeni güvenlik açıkları üzerinde yapılan ayrı değerlendirmelerde daha önce bilinmeyen iki sıfır gün açığını da keşfetti. Bu yeteneklerin kötü amaçlarla kullanılabilme riski nedeniyle OpenAI, Astra’yı kendi güvenlik çerçevesinde siber güvenlik açısından “Critical” eşiğine ulaşan bir model olarak değerlendiriyor ve kullanıma sunulan sürümde gelişmiş saldırı oluşturma gibi bazı işlemleri sınırlandırıyor.

OpenAI Başkanı "AGI dönemindeyiz" dedi: Astra neler yapabiliyor?

OpenAI Başkanı "AGI dönemindeyiz" dedi: Astra neler yapabiliyor?

Astra’nın sonuçları yapay genel zeka tartışmasını da yeniden alevlendirdi. OpenAI Başkanı Greg Brockman, kişisel değerlendirmesine göre artık “AGI döneminde” olduğumuzu ve insanların gelecekte AGI’nin ne zaman ortaya çıktığını sorduğunda bugünün bu dönemin başlangıcı olarak görülebileceğini söyledi. OpenAI resmi duyurusunda Astra’yı “yeni nesil zeka” olarak tanımlıyor. Model ilk aşamada sınırlı sayıdaki kuruluşa açılırken önümüzdeki günlerde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına, OpenAI API’ye, Microsoft Azure’a ve AWS Bedrock’a sunulacak.

OpenAI’ın duyurusuna göre Astra’nın öne çıkan yetenekleri şöyle:

  • Bilgisayarı doğrudan kullanabiliyor: Form doldurabiliyor, internet sitelerinde işlem yapabiliyor, CRM kayıtlarını güncelleyebiliyor ve takvimi düzenleyebiliyor.

  • İnternette araştırma yapabiliyor: Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sonuçları belgeye veya e-postaya aktarabiliyor.

  • Belge, sunum ve elektronik tablo hazırlayabiliyor: Mevcut şablonları ve kullanıcının yazım ya da görsel stilini takip edebiliyor.

  • İnternet sitesi, uygulama ve oyun geliştirebiliyor: Kod yazmanın yanı sıra hazırladığı ürünün arayüzünü ve işlevlerini test edebiliyor.

  • Yazılımları kendi başına kurup test edebiliyor: Ekranda karşılaştığı sorunları tespit ederek çözüm üretebiliyor.

  • Bilimsel verileri analiz edebiliyor: Uzmanlaşmış yazılımları kullanabiliyor, sonuçları inceleyebiliyor ve grafikler oluşturabiliyor.

  • Uzun ve çok aşamalı görevleri takip edebiliyor: Yeni talimatlar geldiğinde önceki amacı ve kısıtlamaları kaybetmeden çalışmaya devam edebiliyor.

  • Kodlama ve yazılım mühendisliğinde çalışabiliyor: Büyük kod tabanlarını anlayabiliyor, geliştirme yapabiliyor ve üretime daha yakın kod oluşturabiliyor.

  • Siber güvenlik açıklarını tespit edebiliyor: Güvenli kod inceleme ve açıkların kapatılması gibi savunma amaçlı görevlerde kullanılabiliyor.

İşte GPT-6 Astra'yı deneyimleyen bazı kullanıcılardan paylaşımlar:

GPT-6 Astra’yla yaşadığım ilk “oha artık” anı:

Unreal Engine’da bir dünya oluşturmasını ve bu dünyayı, her biri Astra tarafından kontrol edilen insanlarla doldurmasını istedim. Hepsinin hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekiyordu.

Bir gün sonra yatak odamdayken salondan sesler geldiğini duydum... Dairemde birinin olduğunu sandım. Açıkçası biraz korkarak salona çıktım.

Meğer konuşanlar Astra ajanlarıymış. Kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı.

İnanılmaz bir şey.

İşte kısa bir görüntü. Tabii henüz yüzde 100 kusursuz değil ama yine de delilik. Sesi açın!

"Fable 5.1 ve GPT-6 Astra ile Blender’da bir villa sahnesi oluşturdu: İşte ortaya çıkan görüntü"

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

GPT-6 Astra’ya erken erişimi olan bir kullanıcı da ortaya çıkan görüntüleri paylaştı 👇🏻

GPT-6 Astra’ya erken erişimim oldu ve şunu söyleyebilirim: Artık dünyadaki herkesin elinin altında bir 3D tasarımcı var. Ona bir evin görselini verdim ve oyuncaklar, ev aletleri ve mobilyalar dahil tüm detaylarıyla bunu 3D olarak oluşturmasını istedim. Ortaya Blender’da hazırlanmış, geometrisi manuel olarak düzenlenebilen ve cihaz üzerinde yerel olarak render alınan bir “oyungibi 60 FPS çalışabilen tam bir 3D model rekonstrüksiyonu çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın