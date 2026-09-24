Şanlıurfa’daki Deprem Sonrası Naci Görür’den Açıklama: “Buralarda Deprem Olacağını Söylemiştim”
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Şanlıurfa’da meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür “Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması” ifadelerini kullandı.
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AFAD’ın 5,4 olarak duyurduğu Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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