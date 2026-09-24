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Apo, Fatih ve Şimdi de Çimen: Kızılcık Şerbeti'nde Oyuncusu Değişen 3 Karakteri Karşılaştırdık

Apo, Fatih ve Şimdi de Çimen: Kızılcık Şerbeti'nde Oyuncusu Değişen 3 Karakteri Karşılaştırdık

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 12:55
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Kızılcık Şerbeti 5. sezonuyla ekrana döndü, ancak dizinin en çok konuşulan konusu yine kadro oldu. Çimen'in yeni yüzü Asena Keskinci ekrana gelince, dizide aynı karaktere başka bir oyuncunun hayat verdiği 3 değişiklik yeniden gündem oldu. Apo'da Settar Tanrıöğen'in yerini Ahmet Mümtaz Taylan, Fatih'te Doğukan Güngör'ün yerini Emre Dinler almıştı. Karakterlerin öncesi ve sonrası halleri sosyal medyada yine gündeme oturdu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'nde oyuncusu değişen 3 karakterin öncesi ve sonrası halleri yan yana geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde oyuncusu değişen 3 karakterin öncesi ve sonrası halleri yan yana geldi.
twitter.com

Kızılcık Şerbeti 5. sezonuyla ekrana döndü, ancak dizinin en çok konuşulan konusu yine kadro oldu. Çimen karakterinin yeni yüzü Asena Keskinci'nin ekrana gelmesiyle birlikte, dizide aynı karaktere başka bir oyuncunun hayat verdiği 3 değişiklik sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Dizici Bağyan'ın paylaşımında yan yana konan kareler, karakterlerin öncesi ve sonrası hallerini karşılaştırmaya fırsat verdi. Karakterlerin yeni oyuncularıyla nasıl bir dönüşüm geçirdiği de merak konusu oldu. Peki bu değişiklikler nasıl yaşandı?

İlk değişiklik Apo'da yaşandı: Abdullah Ünal rolü Settar Tanrıöğen'den Ahmet Mümtaz Taylan'a geçti.

İlk değişiklik Apo'da yaşandı: Abdullah Ünal rolü Settar Tanrıöğen'den Ahmet Mümtaz Taylan'a geçti.

Ünal ailesinin babası Abdullah, namıdiğer Apo, uzun süre Settar Tanrıöğen'le özdeşleşmişti. Ancak usta oyuncu geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun bir tedavi sürecine girdi ve diziden ayrıldı. Böylece dizideki ilk büyük rol devri yaşanmış oldu. 

Rolü devralan isim Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Seyircinin alışması zaman alsa da Taylan kısa sürede Apo'yu kendi yorumuyla sahiplendi. Sağlığına kavuşan Tanrıöğen ise NOW'ın Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara döndü.

Fatih'in yüzü 4. sezonda değişti: Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler geldi.

Fatih'in yüzü 4. sezonda değişti: Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin en tartışmalı karakterlerinden Fatih, uzun süre Doğukan Güngör'le anıldı. Güngör'ün 4. sezonda ani bir kararla kadrodan çıkarılması büyük ses getirmişti. Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından aniden dizi kadrosundan çıkarılmış ve yerine yeni bir oyuncu arayışı başlamıştı. Fatih rolü Doğukan Güngör'ün ardından Emre Dinler'e emanet edildi. Doğukan Güngör ise askerlik görevini tamamladıktan sonra Kanal D'nin Haysiyet dizisiyle başrole geçti.

Son değişiklik 5. sezonda geldi: Çimen artık Asena Keskinci.

Son değişiklik 5. sezonda geldi: Çimen artık Asena Keskinci.

Selin Türkmen, 4. sezon finalinde Çimen karakterine veda etti. Türkmen'in ardından rolü devralan Asena Keskinci, yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte Çimen olarak izleyici karşısına çıktı. Keskinci'nin performansı ilk bölümden itibaren izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kimi seyirciler yeni Çimen'in karaktere farklı bir enerji kattığını savunurken, kimileri Selin Türkmen'i özlediğini dile getirdi. Selin Türkmen ise Exxen'de yayınlanan Karma dizisinin kadrosuna katıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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