Apo, Fatih ve Şimdi de Çimen: Kızılcık Şerbeti'nde Oyuncusu Değişen 3 Karakteri Karşılaştırdık

Kızılcık Şerbeti 5. sezonuyla ekrana döndü, ancak dizinin en çok konuşulan konusu yine kadro oldu. Çimen karakterinin yeni yüzü Asena Keskinci'nin ekrana gelmesiyle birlikte, dizide aynı karaktere başka bir oyuncunun hayat verdiği 3 değişiklik sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Dizici Bağyan'ın paylaşımında yan yana konan kareler, karakterlerin öncesi ve sonrası hallerini karşılaştırmaya fırsat verdi. Karakterlerin yeni oyuncularıyla nasıl bir dönüşüm geçirdiği de merak konusu oldu. Peki bu değişiklikler nasıl yaşandı?