Apo, Fatih ve Şimdi de Çimen: Kızılcık Şerbeti'nde Oyuncusu Değişen 3 Karakteri Karşılaştırdık
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Kızılcık Şerbeti 5. sezonuyla ekrana döndü, ancak dizinin en çok konuşulan konusu yine kadro oldu. Çimen'in yeni yüzü Asena Keskinci ekrana gelince, dizide aynı karaktere başka bir oyuncunun hayat verdiği 3 değişiklik yeniden gündem oldu. Apo'da Settar Tanrıöğen'in yerini Ahmet Mümtaz Taylan, Fatih'te Doğukan Güngör'ün yerini Emre Dinler almıştı. Karakterlerin öncesi ve sonrası halleri sosyal medyada yine gündeme oturdu.
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Kızılcık Şerbeti'nde oyuncusu değişen 3 karakterin öncesi ve sonrası halleri yan yana geldi.
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İlk değişiklik Apo'da yaşandı: Abdullah Ünal rolü Settar Tanrıöğen'den Ahmet Mümtaz Taylan'a geçti.
Fatih'in yüzü 4. sezonda değişti: Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler geldi.
Son değişiklik 5. sezonda geldi: Çimen artık Asena Keskinci.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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