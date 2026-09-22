Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen Değişimi Yaprak Dökümü'nü Hatırlattı! İkinci Şevket Konuştu
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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini Selin Türkmen'in ardından Asena Keskinci'nin canlandırması, sosyal medyada eski bir oyuncu değişimini yeniden hatırlattı. Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, iki değişimin kıyaslandığı tartışmaya esprili bir yorumla katıldı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen değişimi, sosyal medyada Yaprak Dökümü'nün Şevket karakterini yeniden gündeme getirdi.
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Yaprak Dökümü'nün ikinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'den güldüren açıklama!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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