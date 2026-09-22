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Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen Değişimi Yaprak Dökümü'nü Hatırlattı! İkinci Şevket Konuştu

Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen Değişimi Yaprak Dökümü'nü Hatırlattı! İkinci Şevket Konuştu

Yaprak Dökümü Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 19:11
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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini Selin Türkmen'in ardından Asena Keskinci'nin canlandırması, sosyal medyada eski bir oyuncu değişimini yeniden hatırlattı. Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, iki değişimin kıyaslandığı tartışmaya esprili bir yorumla katıldı.

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Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen değişimi, sosyal medyada Yaprak Dökümü'nün Şevket karakterini yeniden gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen değişimi, sosyal medyada Yaprak Dökümü'nün Şevket karakterini yeniden gündeme getirdi.

Çimen'i önceki sezonlarda canlandıran Selin Türkmen'in diziden ayrılmasının ardından rolü Asena Keskinci devraldı. Oyuncu değişimi üzerine yapılan yorumlarda, yıllar önce Yaprak Dökümünde yaşanan benzer bir değişim de hatırlandı.

Yaprak Dökümü'nde Şevket karakterini önce Caner Kurtaran, daha sonra Hasan Küçükçetin canlandırmıştı. Sosyal medyada iki dizideki oyuncu değişimlerini karşılaştıran paylaşımlar yapılırken tartışmaya Küçükçetin de dahil oldu.

Yaprak Dökümü'nün ikinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'den güldüren açıklama!

Yaprak Dökümü'nün ikinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'den güldüren açıklama!

Hasan Küçükçetin, yapılan kıyaslamaya şu sözlerle karşılık verdi:

“Arkadaşlar herkes sakin olsun lütfen sakin. Bakın açıklıyorum en kötü benim. Olay bitmiştir büyütmeyelim. Tekrar ediyorum en kötü benim”

Oyuncunun kendisini işaret ettiği bu esprili yorum, Çimen ve Şevket değişimleri üzerinden süren tartışmaya farklı bir boyut kattı. Küçükçetin'in sözleri, kendi performansına ilişkin ciddi bir değerlendirmeden çok kıyaslamaya verilmiş mizahi bir yanıt olarak öne çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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