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Kızılcık Şerbeti Kadrosu Değiştiği Halde Nasıl Reyting Alıyor? Astrolog Haritayla Açıkladı

Kızılcık Şerbeti Kadrosu Değiştiği Halde Nasıl Reyting Alıyor? Astrolog Haritayla Açıkladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 18:34
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Kızılcık Şerbeti kadrosunu neredeyse tamamen yenilemesine rağmen 5. sezonda da reyting almaya devam ediyor. Bir astrolog, dizinin haritasını açıp bu başarının nedenini yorumladı. Haritada gördükleri sadece reytingle de sınırlı kalmadı.

KAYNAK

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekrana döndü.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekrana döndü.

İlk sezondan bu yana kadro neredeyse baştan aşağı değişti, senaryo bambaşka bir yola girdi; buna rağmen dizi reyting sıralamasındaki gücünü korumaya devam ediyor. Sosyal medyada 'ilk sezonuyla alakası kalmayan bir dizi nasıl hala bu kadar reyting alıyor' sorusu günlerdir tartışılırken, bu kez yanıt beklenmedik bir yerden geldi.

Sosyal medyada Kande adıyla paylaşım yapan bir astrolog, dizinin astroloji haritasını açıp yorumladı. 19 Eylül'de yaptığı paylaşımda diziye yöneltilen 'nasıl hala bitmiyor' sorusuna harita üzerinden yanıt veren astrolog, kısa sürede gündem oldu.

Astroloğa göre dizinin omurgasını Akrep burcundaki Güneş-Venüs kavuşumu oluşturuyor.

Astroloğa göre dizinin omurgasını Akrep burcundaki Güneş-Venüs kavuşumu oluşturuyor.

Paylaşımda dizinin 5. sezonda bile iyi reyting almasının tesadüf olmadığı savunuldu. Astroloğa göre izleyiciyi ekrana bağlayan şey 'pembe dizilerdeki tatlı aşklar' değil, haritanın çok daha sert duran noktaları.

Yorumun merkezinde ise 10. evdeki Kova Satürn'ün, haritanın Tepe Noktası'yla (MC) tam kavuşumu yer alıyor. Astrolog, Satürn'ün bu konumda olduğu yapımların sektörde kült haline geldiğini öne sürdü ve iddiasını dizinin kültürel etkisine bağladı: 'Sevsek de sevmesek de ilk sezondan beri türbe yeşilleri, kolonyalar gündemdeydi ve bu işten sonra daha fazla benzer iş yapılmaya başladı.'

Astrolog, haritanın sette "pimi çekilmiş bomba" gibi anlaşmazlıklara işaret edebileceğini öne sürdü.

Astrolog, haritanın sette "pimi çekilmiş bomba" gibi anlaşmazlıklara işaret edebileceğini öne sürdü.

Paylaşımın en dikkat çeken kısmı ise sete dair satırlar oldu. Astrolog, haritanın bu sette bitmeyen bir ego savaşına işaret edebileceğini, anlaşmazlıkların sakince çözülmek yerine 'pimi çekilmiş bomba' gibi ilerleyebileceğini ileri sürdü.

Devamında güç savaşlarından, 'benim dediğim olacak' hırsından, manipülasyon ve mobbing iddiasına varabilecek ağır anlaşmazlıklardan söz edildi. Astroloğa göre yapım ile oyuncular ya da oyuncuların kendi aralarındaki güç dengeleri sürekli çatışıyor. Bu satırlar doğrulanmış bir iddia değil, tamamen harita üzerinden yapılan bir yorum olarak paylaşıldı.

Transit Uranüs yorumu ise dizi için iki ihtimale bağlandı: Radikal bir kabuk değişimi ya da ani final.

Transit Uranüs yorumu ise dizi için iki ihtimale bağlandı: Radikal bir kabuk değişimi ya da ani final.

Astrolog, dizinin aldığı transitlerin tam bir kabuk değişimini tetiklediğini belirtti. Yorumda transit Uranüs'ün, dizinin Yükselen İkizler'inin ve 1. evdeki Mars'ının tam üstünden geçtiği aktarıldı. Bu etkinin karşılığı ise kemik kadrodan şok ayrılıklar, radikal zaman atlamaları ya da dizinin imajının tamamen sıfırlanması olarak yorumlandı.

Astroloğa göre dizi ayakta kalmak istiyorsa daha büyük toplumsal meselelere ve sistem eleştirisine kayması gerekiyor. Yorumun sonu ise iki ihtimale bağlandı: Dizi ya bu radikal kabuk değişimini yapıp televizyon tarihinin en ikonik dönüşümlerinden birine imza atacak ya da ani bir kararla final kapısına dayanacak.

Üstelik astrolog, dizinin devam etmesi halinde eski oyunculardan bir dönüş yaşanabileceğini ve Nursema'nın camdan atlama sahnesine benzer bir yola girilebileceğini de öne sürdü. Söz konusu yorumların hiçbiri yapım şirketi ya da kanal kaynaklı bir açıklama değil; tamamı astroloğun kişisel değerlendirmesi olarak paylaşıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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