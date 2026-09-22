Kızılcık Şerbeti Kadrosu Değiştiği Halde Nasıl Reyting Alıyor? Astrolog Haritayla Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti kadrosunu neredeyse tamamen yenilemesine rağmen 5. sezonda da reyting almaya devam ediyor. Bir astrolog, dizinin haritasını açıp bu başarının nedenini yorumladı. Haritada gördükleri sadece reytingle de sınırlı kalmadı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekrana döndü.
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Astroloğa göre dizinin omurgasını Akrep burcundaki Güneş-Venüs kavuşumu oluşturuyor.
Astrolog, haritanın sette "pimi çekilmiş bomba" gibi anlaşmazlıklara işaret edebileceğini öne sürdü.
Transit Uranüs yorumu ise dizi için iki ihtimale bağlandı: Radikal bir kabuk değişimi ya da ani final.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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