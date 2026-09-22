Kızılcık Şerbeti Kadrosu Değiştiği Halde Nasıl Reyting Alıyor? Astrolog Haritayla Açıkladı

İlk sezondan bu yana kadro neredeyse baştan aşağı değişti, senaryo bambaşka bir yola girdi; buna rağmen dizi reyting sıralamasındaki gücünü korumaya devam ediyor. Sosyal medyada 'ilk sezonuyla alakası kalmayan bir dizi nasıl hala bu kadar reyting alıyor' sorusu günlerdir tartışılırken, bu kez yanıt beklenmedik bir yerden geldi.

Sosyal medyada Kande adıyla paylaşım yapan bir astrolog, dizinin astroloji haritasını açıp yorumladı. 19 Eylül'de yaptığı paylaşımda diziye yöneltilen 'nasıl hala bitmiyor' sorusuna harita üzerinden yanıt veren astrolog, kısa sürede gündem oldu.