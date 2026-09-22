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Zihnin Hiç Susmuyor mu? Kaygı Seviyeni Ölçüyoruz!

Zihnin Hiç Susmuyor mu? Kaygı Seviyeni Ölçüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
22.09.2026 - 19:01
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Bazen ortada hiçbir şey yokken bile zihnin bir anda onlarca ihtimal üretmeye başlayabilir. “Ya şöyle olursa?”, “Acaba yanlış mı yaptım?”, “Bana neden böyle cevap verdi?” gibi düşünceler gün içinde fark etmeden zihnini meşgul ediyor olabilir.

Peki sen gerçekten sakin biri misin, yoksa zihninin arka planında sürekli çalışan bir “acaba?” motoru mu var?

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1. Birine mesaj attıktan sonra uzun süre cevap gelmeyince “Acaba bir şey mi oldu?” diye düşünür müsün?

2. Gece yatağa girdiğinde gün içinde yaptığın konuşmaları tekrar tekrar düşündüğün olur mu?

3. Birisi sana “Seninle sonra konuşmamız lazım.” dediğinde aklına hemen kötü ihtimaller gelir mi?

4. Önemli bir yere geç kalma ihtimaline karşı normalden çok daha erken hazırlanır mısın?

5. Bir hata yaptığında, konu kapanmış olsa bile uzun süre kafanda döndürür müsün?

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6. Telefonun çaldığında veya bildirim geldiğinde kötü bir haber alma ihtimalini düşünür müsün?

7. Bir planın son anda değişmesi seni normalden fazla huzursuz eder mi?

8. İnsanların yüz ifadelerinden veya ses tonlarından sana karşı bir şeyleri olduğunu anlamaya çalışır mısın?

9. Gelecekte henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında uzun uzun senaryolar kurar mısın?

10. Bazen ortada belirgin bir neden yokken bile içten içe huzursuz veya tetikte hisseder misin?

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Kaygıyı Yönetme Konusunda Oldukça Rahatsın

Senin zihnin her ihtimali aynı anda hesaplayanlardan değil. Bir sorun çıktığında elbette düşünüyorsun, endişeleniyorsun veya stres oluyorsun ama çoğu zaman olayın henüz gerçekleşmemiş ihtimallerinde kaybolmuyorsun. “Şu an ortada gerçekten ne var?” diye bakabiliyor ve olmayan bir problemi kafanda büyütmeden yoluna devam edebiliyorsun. Bu nedenle belirsizlikle ilişkin genel olarak daha rahat görünüyor.

Özellikle insanların davranışlarını sürekli analiz etmemen senin için büyük bir avantaj. Birisi mesajına geç cevap verdiğinde hemen “Benden sıkıldı mı?”, “Bir şey mi oldu?” gibi onlarca ihtimal üretmek yerine kendi hayatına devam edebiliyorsun. Hata yaptığında da kendini saatlerce cezalandırmak yerine bir noktada konuyu kapatmayı başarabiliyorsun. Bu, hiçbir şeyi umursamadığın anlamına gelmiyor; sadece her şeyi kontrol etmek zorunda hissetmiyorsun.

Yine de tamamen kaygısız olduğunu düşünme. Hayatındaki önemli konularda senin de endişelendiğin anlar olacaktır. Fark şu ki kaygı geldiğinde onu bütün gün yanında taşımak yerine bir süre sonra bırakabiliyorsun. Zihninin en güçlü tarafı muhtemelen “Her şeyi önceden çözmek zorunda değilim.” diyebilmek. Bu nedenle belirsizlik seni rahatsız etse bile onunla yaşamayı öğrenmiş görünüyorsun.

Kaygın Zihninde Sandığından Daha Fazla Yer Kaplıyor

Senin zihnin “Ne olacak?” sorusunu biraz fazla seviyor. Henüz gerçekleşmemiş olayları önceden düşünmek, insanların davranışlarının altında bir anlam aramak ve geçmişte yaşanan konuşmaları tekrar tekrar analiz etmek sende oldukça belirgin olabilir. Bir sorun ortaya çıktığında yalnızca mevcut problemi düşünmekle kalmıyor, onun arkasından gelebilecek diğer ihtimalleri de zihninde canlandırıyorsun. Böylece tek bir problem, kafanın içinde kısa sürede beş farklı senaryoya dönüşebiliyor.

Özellikle belirsizlikle aranın çok iyi olmadığı görülüyor. Birinin neden cevap vermediğini bilmiyorsan zihnin boşluğu kendi tahminleriyle doldurabiliyor. “Sonra konuşalım.” gibi masum bir cümle bile seni uzun süre düşündürebiliyor. Üstelik çoğu zaman zihninin ürettiği senaryoların gerçekleşmediğini bilsen bile onları düşünmekten tamamen vazgeçemiyorsun. Çünkü senin için düşünmek bazen çözüm üretmekten çok, kontrol hissini geri kazanmanın bir yolu haline geliyor.

Buradaki en dikkat çekici nokta ise kaygının her zaman kötü bir özellik olmaması. Sen muhtemelen detayları fark eden, hazırlıklı, sorumluluk sahibi ve çevrendeki insanların ruh halini hızlı okuyabilen birisin. Fakat bu özellikler dozunu aştığında seni yorabilir. Her ihtimali hesaplamak seni her zaman daha güvende hissettirmeyebilir; bazen yalnızca zihnini daha fazla çalıştırır. Kendine ara sıra “Şu an gerçekten bir problem mi var, yoksa ben olasılıkları mı düşünüyorum?” diye sormak, zihnindeki gürültüyü ayırmana yardımcı olabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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