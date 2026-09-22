Zihnin Hiç Susmuyor mu? Kaygı Seviyeni Ölçüyoruz!

Senin zihnin her ihtimali aynı anda hesaplayanlardan değil. Bir sorun çıktığında elbette düşünüyorsun, endişeleniyorsun veya stres oluyorsun ama çoğu zaman olayın henüz gerçekleşmemiş ihtimallerinde kaybolmuyorsun. “Şu an ortada gerçekten ne var?” diye bakabiliyor ve olmayan bir problemi kafanda büyütmeden yoluna devam edebiliyorsun. Bu nedenle belirsizlikle ilişkin genel olarak daha rahat görünüyor.

Özellikle insanların davranışlarını sürekli analiz etmemen senin için büyük bir avantaj. Birisi mesajına geç cevap verdiğinde hemen “Benden sıkıldı mı?”, “Bir şey mi oldu?” gibi onlarca ihtimal üretmek yerine kendi hayatına devam edebiliyorsun. Hata yaptığında da kendini saatlerce cezalandırmak yerine bir noktada konuyu kapatmayı başarabiliyorsun. Bu, hiçbir şeyi umursamadığın anlamına gelmiyor; sadece her şeyi kontrol etmek zorunda hissetmiyorsun.

Yine de tamamen kaygısız olduğunu düşünme. Hayatındaki önemli konularda senin de endişelendiğin anlar olacaktır. Fark şu ki kaygı geldiğinde onu bütün gün yanında taşımak yerine bir süre sonra bırakabiliyorsun. Zihninin en güçlü tarafı muhtemelen “Her şeyi önceden çözmek zorunda değilim.” diyebilmek. Bu nedenle belirsizlik seni rahatsız etse bile onunla yaşamayı öğrenmiş görünüyorsun.