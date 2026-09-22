Zihnin Hiç Susmuyor mu? Kaygı Seviyeni Ölçüyoruz!
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Bazen ortada hiçbir şey yokken bile zihnin bir anda onlarca ihtimal üretmeye başlayabilir. “Ya şöyle olursa?”, “Acaba yanlış mı yaptım?”, “Bana neden böyle cevap verdi?” gibi düşünceler gün içinde fark etmeden zihnini meşgul ediyor olabilir.
Peki sen gerçekten sakin biri misin, yoksa zihninin arka planında sürekli çalışan bir “acaba?” motoru mu var?
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1. Birine mesaj attıktan sonra uzun süre cevap gelmeyince “Acaba bir şey mi oldu?” diye düşünür müsün?
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2. Gece yatağa girdiğinde gün içinde yaptığın konuşmaları tekrar tekrar düşündüğün olur mu?
3. Birisi sana “Seninle sonra konuşmamız lazım.” dediğinde aklına hemen kötü ihtimaller gelir mi?
4. Önemli bir yere geç kalma ihtimaline karşı normalden çok daha erken hazırlanır mısın?
5. Bir hata yaptığında, konu kapanmış olsa bile uzun süre kafanda döndürür müsün?
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6. Telefonun çaldığında veya bildirim geldiğinde kötü bir haber alma ihtimalini düşünür müsün?
7. Bir planın son anda değişmesi seni normalden fazla huzursuz eder mi?
8. İnsanların yüz ifadelerinden veya ses tonlarından sana karşı bir şeyleri olduğunu anlamaya çalışır mısın?
9. Gelecekte henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında uzun uzun senaryolar kurar mısın?
10. Bazen ortada belirgin bir neden yokken bile içten içe huzursuz veya tetikte hisseder misin?
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