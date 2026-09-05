Alexithymia Testi: Duygularını Tanımlayabiliyor musun?
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Bazen üzgün olduğunu bilirsin ama neden üzgün olduğunu anlayamazsın. Ya da öfkeli, kaygılı veya kırgın olduğunu fark etmek yerine sadece başının ağrıdığını, içine bir sıkıntı çöktüğünü veya yalnız kalmak istediğini hissedersin.
Aleksitimi, kişinin kendi duygularını fark etmesini, anlamlandırmasını veya kelimelere dökmesini zorlaştırabilen bir özellik olarak tanımlanır. Bu bir hastalık veya tek başına bir psikiyatrik tanı değildir; kişiden kişiye farklı düzeylerde görülebilir.
Peki sen duygularını ne kadar kolay tanımlayabiliyorsun?
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Alexithymia Testi: Duygularını Tanımlayabiliyor musun?
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