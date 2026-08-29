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Dissosiyasyon Yaşıyor musun?

Dissosiyasyon Yaşıyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 16:01
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Hiç bir anda etrafındaki her şeyin gerçek dışı veya uzak gelmiş gibi olduğunu hissettin mi? Bir yere bakarken zihninin başka bir yerde olduğunu fark ettiğin, yaptığın bir şeyi otomatik pilotta gerçekleştirdiğin ya da birkaç dakikalık bir konuşmanın ayrıntılarını sonradan hatırlamakta zorlandığın oldu mu? Bazen insan fiziksel olarak bulunduğu yerde olsa bile zihinsel olarak orada değilmiş gibi hissedebilir.

Hazırsan cevabı öğrenelim!

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Dissosiyasyon Yaşıyor musun?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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