Dissosiyasyon Yaşıyor musun?
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Hiç bir anda etrafındaki her şeyin gerçek dışı veya uzak gelmiş gibi olduğunu hissettin mi? Bir yere bakarken zihninin başka bir yerde olduğunu fark ettiğin, yaptığın bir şeyi otomatik pilotta gerçekleştirdiğin ya da birkaç dakikalık bir konuşmanın ayrıntılarını sonradan hatırlamakta zorlandığın oldu mu? Bazen insan fiziksel olarak bulunduğu yerde olsa bile zihinsel olarak orada değilmiş gibi hissedebilir.
Hazırsan cevabı öğrenelim!
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Dissosiyasyon Yaşıyor musun?
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