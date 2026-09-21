article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evleri İçin Servet Harcadıktan Sonra Evin Yanlış Yere Yapıldığını Öğrendiler

Evleri İçin Servet Harcadıktan Sonra Evin Yanlış Yere Yapıldığını Öğrendiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 10:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Camperdown kasabasında yaşayan Melanie ve David Moor çifti, 500 bin dolardan fazla harcayarak yükselttikleri emeklilik evlerinin tamamen komşularına ait parsele kurulduğunu fark edince büyük bir şok yaşadı. 2021 yılında bölünmemiş sekiz hektarlık bir araziden iki hektarlık pay satın alan aile, emlakçının yanlış yönlendirmesi ve çitlerdeki kafa karıştırıcı numaralar sebebiyle sınırları hatalı tespit etti. Tapu işlemlerinden önce komşu arazinin eski sahibinden alınan izinle açılan giriş yolu, inşaat ekibi ve tedarikçiler için hatalı bir referans noktası oluşturarak devasa bir skandala zemin hazırladı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yerel Belediyenin Denetimlerinden Üç Kez Geçen İnşaat Hatası Son Anda Fark Edildi

Yerel Belediyenin Denetimlerinden Üç Kez Geçen İnşaat Hatası Son Anda Fark Edildi

İnşaat izni için sunulan belgelerde yanlış arsadan alınan toprak örneklerinin yer almasına ve belediye yetkililerinin temel çukurlarını incelemek üzere sahayı üç kez ziyaret etmesine rağmen hata uzun süre anlaşılamadı. Ağustos 2024’te ev tamamlanmak üzereyken gelen bir belediye uyarısıyla çalışmalar durduruldu ve olay yargıya taşındı. Eyalet dışındaki mülk sahibinin arsa takası teklifini manzara farkı, altyapı geçiş hakları ve vergi yükümlülükleri nedeniyle reddetmesi üzerine hukuk mücadelesi derinleşti. Victoria eyalet yasalarının yanlış arsayı geliştiren kişileri koruyan düzenlemeler barındırmaması, ailenin tahliye baskısı altında kalmasına yol açtı.

Aylar Süren Hukuk Mücadelesinin Ardından Dört Odalı Ev Yan Parsel Üzerine Taşındı

Aylar Süren Hukuk Mücadelesinin Ardından Dört Odalı Ev Yan Parsel Üzerine Taşındı
www.realestate.com.au

Şubat 2026’da sağlanan uzlaşma uyarınca arazinin boşaltılması kararlaştırılınca, ilk yüklenici firmanın tüm risk uyarılarına rağmen ev özel ekipmanlarla 100 metre yan taraftaki doğru parsele kaydırıldı. Paskalya dönemi öncesinde tamamlanan bu zorlu nakliyata rağmen yapı henüz oturuma hazır hale getirilemedi. Şimdilik variller üzerine oturtulan konutun elektrik ve foseptik bağlantılarının kopması, yapıda ciddi hasar riski doğurdu.

Maddi Ve Manevi Yıkımla Karşılaşan Aile Geçici Olarak Karavanda Yaşamaya Başladı

Maddi Ve Manevi Yıkımla Karşılaşan Aile Geçici Olarak Karavanda Yaşamaya Başladı

Eski arazideki 160 beton temeli söküp alanı eski haline getirmekle yükümlü olan çift, evi yeniden oturtmak ve altyapıyı bağlamak için en az 100 bin dolar daha harcamak durumunda kaldı. Bütün bu süreçte büyük bir psikolojik yıpranma yaşayan aile, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek amacıyla kızıyla birlikte şimdilik 20 metrelik bir karavanda yaşamını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın