Evleri İçin Servet Harcadıktan Sonra Evin Yanlış Yere Yapıldığını Öğrendiler

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Camperdown kasabasında yaşayan Melanie ve David Moor çifti, 500 bin dolardan fazla harcayarak yükselttikleri emeklilik evlerinin tamamen komşularına ait parsele kurulduğunu fark edince büyük bir şok yaşadı. 2021 yılında bölünmemiş sekiz hektarlık bir araziden iki hektarlık pay satın alan aile, emlakçının yanlış yönlendirmesi ve çitlerdeki kafa karıştırıcı numaralar sebebiyle sınırları hatalı tespit etti. Tapu işlemlerinden önce komşu arazinin eski sahibinden alınan izinle açılan giriş yolu, inşaat ekibi ve tedarikçiler için hatalı bir referans noktası oluşturarak devasa bir skandala zemin hazırladı.

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