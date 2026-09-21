article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Düz Bozkırın Ortasında 165 Metrelik Dev Pasta: Şimdi Banknotun Üzerinde

Düz Bozkırın Ortasında 165 Metrelik Dev Pasta: Şimdi Banknotun Üzerinde

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 11:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kilometrelerce dümdüz bozkırda gittiğinizi, sonra bir anda ufukta renkli katmanları olan bir dağla karşılaştığınızı düşünün. Kazakistan'ın batısındaki Mangıstau bölgesinde yer alan Bokty Dağı, 165 metrelik yüksekliği ve üst üste dizilmiş kızıl, beyaz, kahverengi tabakalarıyla dev bir pastayı andırıyor!

Bu renklerin hikâyesi ise çok eskiye dayanıyor: burası bir zamanlar Tethys Okyanusu'nun tabanıydı. Okyanus çekildikten sonra rüzgâr ve yağmurun milyonlarca yıl süren işi, dağı bugünkü hâline getirdi. Bokty artık ülkenin sembollerinden biri sayılıyor ve 1000 tenge banknotunun üzerinde yer alıyor. 

İşte kaybolmuş bir denizden geriye kalan bu sıra dışı oluşumun hikâyesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düz Bozkırın Ortasından 165 Metre Yükseliyor: Kızıl, Beyaz ve Kahverengi Katmanlar Üst Üste

Düz Bozkırın Ortasından 165 Metre Yükseliyor: Kızıl, Beyaz ve Kahverengi Katmanlar Üst Üste

Bokty'yi çarpıcı kılan ilk şey bulunduğu yer. Çevresinde onu gölgeleyecek başka bir yükselti yok; kilometrelerce uzanan düz ve kurak bozkırın ortasında tek başına duruyor. Bu yalnızlık 165 metrelik yüksekliği olduğundan çok daha etkileyici gösteriyor.

İkinci şey ise renkler. Dağın yamaçlarında kızıl, beyaz ve kahverengi tabakalar üst üste diziliyor ve bu yüzden Bokty'ye çoğunlukla 'dev bir pasta' benzetmesi yapılıyor. Kazakçada 'Bokty' kelimesinin börek ya da turta anlamına gelmesi de bu görüntüyle ilişkilendiriliyor.

Bokty tek başına da değil. Yaklaşık 7 kilometre kuzeyindeki Kızılkup vadisi benzer katmanlı yapısıyla tanınıyor ve buradaki renkli tepeler 'Tiramisu' lakabıyla anılıyor. Yani bölgede aynı jeolojik hikâyeyi paylaşan birden fazla oluşum var.

Renkler Kaybolmuş Bir Okyanustan Kalma: Tethys'in Tabanı 40 Milyon Yılda Aşındı

Renkler Kaybolmuş Bir Okyanustan Kalma: Tethys'in Tabanı 40 Milyon Yılda Aşındı

Bugün kilometrelerce çöl olan bu bölge, milyonlarca yıl önce su altındaydı. Mangıstau, kadim Tethys Okyanusu'nun tabanını oluşturuyordu. Okyanusun dibine zamanla kil, kireçtaşı ve demir bakımından zengin tortular çöktü. Her dönem farklı bir malzeme biriktiği için de bugün gördüğümüz renk farkları ortaya çıktı: Demirin yoğun olduğu katmanlar kızıla, kireçtaşının baskın olduğu katmanlar beyaza döndü.

Okyanus çekildikten sonra iş rüzgâra ve yağmura kaldı. Yumuşak kayacı yaklaşık 40 milyon yıl boyunca aşındıran bu iki güç, tabakaları tek tek açığa çıkardı ve dağa bugünkü kıvrımlı, katmanlı görüntüsünü verdi. Yani Bokty aslında yükselerek değil, çevresi aşınarak 'dağ' hâline gelmiş bir oluşum.

Çevresi de bu hikâyenin parçası. Gri kil ovaları, kurumuş tuz düzlükleri ve yerel adıyla 'sor' denen tuzlu bataklık kalıntıları bölgeye Mars yüzeyini andıran bir hava katıyor. Bu manzara Bokty'yi hem jeologlar hem de fotoğrafçılar için bir cazibe merkezi hâline getirmiş durumda.

1000 Tenge Banknotunda Yer Alıyor: Aktau'ya 280 Kilometre, Ulaşım Arazi Aracıyla

1000 Tenge Banknotunda Yer Alıyor: Aktau'ya 280 Kilometre, Ulaşım Arazi Aracıyla

Bokty, Kazakistan için turistik bir durak olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Dağın silüeti 1000 tenge banknotunun tasarımında yer alıyor; yani ülkenin günlük hayatında dolaşan bir simge. Taşıdığı doğal değer nedeniyle Mangıstau Devlet Tarihi ve Kültürel Koruma Alanı sınırları içinde koruma altında bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın