Düz Bozkırın Ortasında 165 Metrelik Dev Pasta: Şimdi Banknotun Üzerinde
Kilometrelerce dümdüz bozkırda gittiğinizi, sonra bir anda ufukta renkli katmanları olan bir dağla karşılaştığınızı düşünün. Kazakistan'ın batısındaki Mangıstau bölgesinde yer alan Bokty Dağı, 165 metrelik yüksekliği ve üst üste dizilmiş kızıl, beyaz, kahverengi tabakalarıyla dev bir pastayı andırıyor!
Bu renklerin hikâyesi ise çok eskiye dayanıyor: burası bir zamanlar Tethys Okyanusu'nun tabanıydı. Okyanus çekildikten sonra rüzgâr ve yağmurun milyonlarca yıl süren işi, dağı bugünkü hâline getirdi. Bokty artık ülkenin sembollerinden biri sayılıyor ve 1000 tenge banknotunun üzerinde yer alıyor.
İşte kaybolmuş bir denizden geriye kalan bu sıra dışı oluşumun hikâyesi.
Düz Bozkırın Ortasından 165 Metre Yükseliyor: Kızıl, Beyaz ve Kahverengi Katmanlar Üst Üste
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