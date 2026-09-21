Düz Bozkırın Ortasında 165 Metrelik Dev Pasta: Şimdi Banknotun Üzerinde

Bokty'yi çarpıcı kılan ilk şey bulunduğu yer. Çevresinde onu gölgeleyecek başka bir yükselti yok; kilometrelerce uzanan düz ve kurak bozkırın ortasında tek başına duruyor. Bu yalnızlık 165 metrelik yüksekliği olduğundan çok daha etkileyici gösteriyor.

İkinci şey ise renkler. Dağın yamaçlarında kızıl, beyaz ve kahverengi tabakalar üst üste diziliyor ve bu yüzden Bokty'ye çoğunlukla 'dev bir pasta' benzetmesi yapılıyor. Kazakçada 'Bokty' kelimesinin börek ya da turta anlamına gelmesi de bu görüntüyle ilişkilendiriliyor.

Bokty tek başına da değil. Yaklaşık 7 kilometre kuzeyindeki Kızılkup vadisi benzer katmanlı yapısıyla tanınıyor ve buradaki renkli tepeler 'Tiramisu' lakabıyla anılıyor. Yani bölgede aynı jeolojik hikâyeyi paylaşan birden fazla oluşum var.