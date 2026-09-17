Bütün Yollar Roma'ya Çıkmıyormuş: 300 Bin Kilometrelik Ağ Ankara ve Antakya'yı İşaret Etti

Bilim insanları uzun süredir 'Itiner-e' adı verilen dev bir dijital atlas oluşturuyordu. Bu atlas yaklaşık 300 bin kilometrelik Roma yolunu kapsıyor. Ekip bu veriyi kullanarak Roma kentlerinin yol ağına ne kadar iyi bağlandığını hesapladı ve bulgularını Nature Communications dergisinde yayımladı.

Ölçek, imparatorluğun MS 117'deki doruk noktasında Akdeniz çevresinde neredeyse 5,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünü elinde tutuyor.

Sonuçlarda öne çıkan isimler de hiç yabancı değil. Makalede, bugünkü Antakya (antik adıyla Antiokheia), Ankara (Ancyra) ve İstanbul (Byzantion) gibi büyük kentlerin, ayrıca Yunanistan'daki Korinthos'un karayoluyla seyahat edenler için 'Roma'dan daha iyi konumlanmış' olduğu yazıyor.

Bu kentlerin her birinin kendi gerekçesi var. Korinthos'un içinden geçen yollar Mora Yarımadası'nı Yunanistan'ın geri kalanına bağlıyordu, Ancyra ise Anadolu için hayati bir ulaşım merkeziydi, yani bugünkü Ankara'nın 'yol kavşağı' kimliği iki bin yıl öncesine dayanıyordu.