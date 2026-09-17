Bütün Yollar Roma'ya Çıkmıyormuş: 300 Bin Kilometrelik Ağ Ankara ve Antakya'yı İşaret Etti
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'Bütün yollar Roma'ya çıkar' sözünü duymayan yoktur. Ama yeni bir çalışma bu deyişin doğru olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 300 bin kilometrelik yol ağını dijital olarak haritalandırıp hangi kentin ağa ne kadar iyi bağlandığını hesapladı. Sonuç şaşırtıcı: bugün ülkemizin sınırları içinde kalan Antakya, Ankara ve İstanbul, karayoluyla seyahat edenler için başkent Roma'dan daha iyi konumlanmış durumdaydı.
Dahası imparatorluğun en önemli kara güzergâhı Roma'ya uğramıyordu bile!
İşte Nature Communications'ta yayımlanan çalışmanın ortaya koyduğu tablo.
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Antakya, Ankara ve İstanbul "Roma'dan Daha İyi Konumlanmış"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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