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Nişantaşı’nın En İyi Gelinlikçileri

Nişantaşı’nın En İyi Gelinlikçileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 12:14
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Nişantaşı’nda gelinlik bakmaya başladığınızda seçeneklerin ne kadar fazla olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Teşvikiye’den Valikonağı Caddesi’ne, Rumeli Caddesi’nden ara sokaklara kadar pek çok tasarımcı atölyesi ve gelinlik mağazası yan yana bulunuyor. Peki Nişantaşı’nda gelinlik almanın avantajı ne, hangi bölgede hangi gelinlikçiler var, özel dikim ile hazır koleksiyon arasında ne fark bulunuyor ve fiyatlar nasıl değişiyor? Minimal ve sade bir modelden taşlı prenses gelinliğe, couture tasarımdan ithal kumaşlı modellere kadar farklı seçenekleri aynı semtte görmek mümkün. Mediha Cambaz Bridal, NS Sposa, Erbay Ekinci Haute Couture, Bridelymade, EFRA Haute Couture ve daha birçok adres arasından seçim yapmayı kolaylaştırmak için Nişantaşı’nın gelinlik dünyasını sokak sokak ele aldık. Gelin detaylara geçelim…

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Nişantaşı’nda Gelinlik Kültürü: Tasarımcı Atölyelerinin Kalbi – 2026

Nişantaşı’nda Gelinlik Kültürü: Tasarımcı Atölyelerinin Kalbi – 2026

Nişantaşı denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri moda. Bunun nedeni yalnızca bugün semtte çok sayıda mağaza ve tasarımcı bulunması değil. Bölgenin moda ile ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren köşkleri, konakları ve dönemin öne çıkan apartmanlarıyla farklı bir şehir dokusuna sahip olan Nişantaşı, Cumhuriyet yıllarında da İstanbul’un moda ve alışveriş merkezlerinden biri haline geldi. Teşvikiye Camii çevresindeki tarihi yapıların arasına zamanla butik mağazalar, moda evleri ve tasarım stüdyoları eklendi.

Bugün Nişantaşı sokaklarında yürürken bu geçmişin izlerini hâlâ görmek mümkün. Birkaç sokak içinde hem büyük markalara hem de yalnızca randevuyla çalışan küçük tasarımcı atölyelerine rastlayabiliyorsunuz. İstanbul Moda Akademisi’nin de Teşvikiye Caddesi’ndeki tarihi Sadrazam Sait Paşa Konağı’nda yer alması, semtin moda eğitimi ve tasarım dünyasıyla olan bağını daha da görünür hale getiriyor.

Gelinlik açısından bakıldığında Nişantaşı’nı diğer bölgelerden ayıran en önemli noktalardan biri de bu yoğunluk. Farklı tarzlarda çalışan çok sayıda atölyenin birbirine oldukça yakın olması, gelin adaylarına aynı gün içinde birkaç farklı markayı görme ve karşılaştırma fırsatı veriyor.

Nişantaşı Gelinliğinin Farkı: Özel Tasarım, Butik Atölye ve Lüks Kumaşlar

Nişantaşı’ndaki gelinlik mağazalarının önemli bir bölümü klasik büyük mağaza düzeninden farklı çalışıyor. Küçük stüdyolar ve randevulu butik atölyeler oldukça yaygın. Bu nedenle gelinlik deneme süreci de daha kişisel ilerleyebiliyor. Randevu boyunca bir danışmanın yalnızca sizinle ilgilenmesi, modeli üzerinizde değerlendirmesi ve yapılabilecek değişiklikleri tek tek konuşması mümkün.

Kumaş seçimi de bu bölgedeki atölyelerde önemli bir konu. İpek mikado, Fransız danteli ve ziberlin gibi daha üst segment kumaşlar özel dikim gelinliklerde sık kullanılan seçenekler arasında. Özellikle ithal kumaş tercih edildiğinde tedarik süresinin uzayabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Kumaşın dökümü, kalınlığı, ışığı yansıtma biçimi ve gelinliğin üzerinizde nasıl durduğu da son görünümü doğrudan etkiliyor.

Bir diğer fark ise tasarımcı imzası. Özlem Suer ve Erbay Ekinci gibi isimler yalnızca gelinlik değil, abiye ve haute couture tasarımlarıyla da biliniyor. Dolayısıyla burada gelinlik seçerken yalnızca bir model değil, tasarımcının genel çizgisini de tercih etmiş oluyorsunuz. Bazı gelin adayları için markanın veya tasarımcının tarzı, gelinliğin modelinden bile daha belirleyici olabiliyor.

Nişantaşı’nda Gelinlik Almanın Avantajları: Tasarım, Kalite ve Prestij

Nişantaşı’nın en büyük avantajlarından biri karşılaştırma yapmanın oldukça kolay olması. Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi ve Teşvikiye çevresinde pek çok atölye birbirine yakın. Randevularınızı doğru planladığınızda aynı gün içerisinde birkaç farklı mağazaya uğrayabilir, modelleri deneyebilir ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Böylece haftalar boyunca İstanbul’un farklı bölgelerini dolaşmak yerine daha kısa sürede fikir sahibi olabilirsiniz.

Semtin bir başka avantajı da yurt dışından gelen müşterilere alışkın atölyelerin bulunması. L’atelier Blanc, Dai Wedding ve NS Sposa gibi bazı işletmeler yabancı müşterilerle de çalışıyor. Bu nedenle İngilizce iletişim, uzaktan sipariş, kargo ve kısa sürede prova düzenleme gibi konularda daha deneyimli olabiliyorlar. İstanbul’a yalnızca birkaç günlüğüne veya bir haftalığına gelen gelin adayları açısından bu önemli bir kolaylık.

Ulaşım da göz ardı edilmemeli. Osmanbey, Şişli ve Nişantaşı çevresine toplu taşımayla ulaşmak görece kolay. Özel dikim bir gelinlik için birkaç kez prova yapılacağı düşünüldüğünde atölyenin kolay ulaşılabilir bir yerde olması ilk başta küçük görünen ama süreç ilerledikçe önem kazanan bir ayrıntı.

Nişantaşı’nın En İyi Gelinlikçileri: Sokak Sokak Rehber – 2026

Nişantaşı’nın En İyi Gelinlikçileri: Sokak Sokak Rehber – 2026

Nişantaşı’ndaki gelinlik atölyeleri semtin farklı noktalarına dağılmış olsa da belirli bölgelerde yoğunlaşıyor. Özellikle Teşvikiye, Valikonağı Caddesi ve Rumeli Caddesi gelinlik arayanların en sık uğradığı adresler arasında.

Teşvikiye Caddesi ve Çevresindeki En İyi Gelinlik Atölyeleri

  • Ali Çavdır Studio, Teşvikiye çevresinde gelinlik ile saç ve makyaj hizmetini aynı yerde almak isteyenlerin değerlendirebileceği adreslerden biri. Gelinlik seçiminin yanında saç ve makyaj provasının da aynı ekip üzerinden yürütülebilmesi süreci daha kolay hale getirebiliyor. Özellikle düğün hazırlığında farklı noktalara ayrı ayrı randevu vermek istemeyenler için bu sistem pratik olabilir. Kullanıcı yorumlarında tasarımların yanı sıra ekibin ilgisinden ve deneyimin kişisel ilerlemesinden söz ediliyor.

  • Workshop Mariposa ise Teşvikiye Caddesi üzerinde Didem ve Feray tarafından yönetilen butik bir atölye. Dantel, saten ve tül gibi farklı kumaşlarla çalışan atölyede daha özgün tasarımlara yönelen modeller bulunuyor. Yorumlarda özellikle başka yerlerde kolay görülmeyen tasarımlardan söz edilmesi dikkat çekiyor. Atölye yalnızca gelinlik değil, abiye ve farklı özel gün kıyafetleri için de tercih ediliyor.

  • Özlem Suer, Büyükçiftlik Sokak’ta yer alan ve gelinlik dışında abiye ile özel tasarım alanında da bilinen isimlerden. Özellikle daha modern ve tasarımcı imzası taşıyan bir görünüm arayanlar için değerlendirilebilecek adreslerden biri. Kullanıcı yorumlarında terzilik ve işçilik sık sık öne çıkarken, atölyenin arka bahçesinde vakit geçirilebilmesi de randevu sürecini daha rahat hale getiren detaylardan biri olarak anlatılıyor.

Valikonağı ve Rumeli Caddesi’nde Butik Gelinlik Tasarımcıları

  • NS Sposa, Valikonağı Caddesi’nin bilinen gelinlik adreslerinden biri. Hazır koleksiyonların yanı sıra abiye seçenekleri de sunuyor. Çok sayıda değerlendirmeye sahip olması, markanın geniş bir müşteri kitlesiyle çalıştığını gösteriyor. Farklı stilleri tek yerde görmek isteyen, henüz prenses mi, A kesim mi yoksa daha sade bir model mi istediğine karar veremeyen gelin adayları açısından geniş koleksiyon avantaj sağlayabilir.

  • Mediha Cambaz Bridal, Rumeli Caddesi’nde yer alan ve özellikle yurt dışından İstanbul’a gelinlik için gelen müşterilerin de tercih ettiği atölyelerden biri. Kullanıcı yorumlarında danışmanlık sürecindeki sabır ve iletişim öne çıkıyor. İstanbul’da sınırlı zamanı olan gelin adayları açısından ölçü, prova ve teslimat aşamalarını daha kısa bir takvimde planlayabilmek önemli bir avantaj olabilir.

  • Bridelymade, Valikonağı Caddesi’nde tamamen kişiye özel tasarımlar üzerinde çalışan daha küçük ölçekli bir atölye. Burada yalnızca gelinlik değil; duvak, taç ve tamamlayıcı aksesuarlar da hazırlanabiliyor. İnci veya metal güller gibi ayrıntıların kullanıldığı el yapımı aksesuarların gelinlikle aynı yerde tasarlanması, bütün görünümü tek bir tasarım dili üzerinden kurmak isteyenler için işleri kolaylaştırıyor.

  • EFRA Haute Couture ise Rumeli Caddesi’nde Emine Yılmaz yönetiminde çalışan bir haute couture atölyesi. Gelinliğin yanında nişanlık ve abiye seçenekleri de bulunuyor. Atölyenin yaklaşımında daha zamansız ve yıllar sonra da modası geçmiş görünmeyecek tasarımlara ağırlık veriliyor. Osmanbey metro durağına yakın olması da sık prova yapılacak dönemlerde ulaşım açısından avantaj sağlıyor.

Nişantaşı’nda Randevulu Çalışan Özel Tasarım Gelin Stüdyoları

  • Erbay Ekinci Haute Couture, Meşrutiyet Mahallesi’nde uzun süredir hizmet veren özel tasarım adreslerinden biri. Gelinlik ve abiyede haute couture çizgisinde çalışan atölye, kişiye özel kalıp ve tasarım isteyenlere hitap ediyor. Kullanıcı yorumlarında uzun yıllara yayılan müşteri ilişkilerinden ve aynı aile içinde birden fazla kişinin atölyeyi tercih etmesinden söz ediliyor. Bu da gelinlik sürecinde güven ilişkisine önem verenler için dikkat edilebilecek bir ayrıntı.

  • L’atelier Blanc İstanbul, Rumeli Caddesi’nde özellikle yurt dışından gelen gelin adaylarının da tercih ettiği atölyeler arasında. Zamanı sınırlı olan müşteriler için tadilatların daha kısa sürede yapılabilmesi önemli bir avantaj. İngilizce iletişim ve farklı bedenlere hitap eden model çeşitliliği de uluslararası müşteriler açısından süreci kolaylaştırabiliyor.

  • Dai Wedding İstanbul ise Harbiye sınırında bulunuyor ve fiziksel mağaza deneyiminin yanında online sipariş seçeneğiyle de çalışıyor. Yurt dışında yaşayan bazı müşteriler WhatsApp ve görüntülü görüşmeler üzerinden modeli belirleyip sipariş verebiliyor, ardından teslim için İstanbul’a gelebiliyor. Özellikle sürekli İstanbul’a gelme imkânı olmayan gelin adayları açısından bu model daha esnek bir seçenek oluşturuyor.

Nişantaşı’nda Gelinlik Türleri: Hangisini Tercih Etmeli? – 2026

Nişantaşı’nda Gelinlik Türleri: Hangisini Tercih Etmeli? – 2026

Nişantaşı’nın avantajlarından biri yalnızca çok sayıda gelinlikçi bulunması değil, bu atölyelerin birbirinden oldukça farklı tarzlarda çalışması. Sade bir nikâh elbisesinden yoğun işlemeli couture bir gelinliğe kadar pek çok modeli aynı bölgede bulmak mümkün.

Couture ve Özel Dikimli Gelinlikler: Nişantaşı’nın Bu Alandaki Öncü Atölyeleri

  • Özel dikim isteyenlerin değerlendirebileceği ilk adreslerden biri Erbay Ekinci Haute Couture. Burada süreç hazır bir model seçip bedeninize uyarlamaktan ziyade, vücut yapınıza göre sıfırdan kalıp çıkarılması üzerinden ilerliyor. İlk görüşmede istediğiniz model, düğün konsepti ve vücut yapınız konuşuluyor. Tasarım ilerledikçe detaylarda değişiklik yapmak da mümkün olabiliyor.

  • EFRA Haute Couture da kişiye özel çalışmayı tercih eden atölyeler arasında. Burada daha klasik ve zamansız çizgiler öne çıkıyor. Çok hızlı değişen sezon trendleri yerine yıllar sonra fotoğraflara baktığınızda da şık görünebilecek kesimler tercih ediliyor.

  • Bridelymade ise bespoke, yani sıfırdan kişiye özel tasarım konusunda çalışan adreslerden biri. Gelinliğin yanında duvak ve taç gibi aksesuarların da aynı yerde tasarlanabilmesi sayesinde görünüm baştan sona birlikte planlanabiliyor.

Minimalist ve Tasarımcı İmzalı Gelinlikler: Nişantaşı’nda Modern Gelin Stili

  • Daha sade bir gelinlik arıyorsanız Workshop Mariposa seçeneklerden biri olabilir. Burada gösterişli taş ve işlemelerden çok kumaşın dokusunun, kesimin ve siluetin ön planda olduğu modellere rastlamak mümkün. Minimal bir gelinlikte kesimin çok daha fazla öne çıktığını düşünürsek, bu tarzda kalıp ve terzilik özellikle önemli hale geliyor.

  • Özlem Suer de sade ama tasarım yönü güçlü parçalarıyla modern gelin stiline yakın duran isimlerden. Fazla süsleme yerine kumaşın hareketi ve kesimin vücutta yarattığı görünüm ön plana çıkıyor.

  • NS Sposa ise tek bir tarza bağlı kalmıyor. Klasik, romantik ve daha modern modellerin aynı koleksiyonda bulunabilmesi, nasıl bir gelinlik istediğinden henüz tam olarak emin olmayanlar için avantaj sağlıyor.

İthal Kumaş ve El İşlemeli Gelinlikler: Nişantaşı’nın Lüks Segment Seçenekleri

  • Daha yoğun işçilik ve detay isteyenler için Mediha Cambaz Bridal seçeneklerden biri. El işçiliğinin öne çıktığı, işlemeli ve detaylı tasarımlar lüks segmentte konumlanıyor. Prova sırasında duvak ve eldiven gibi parçaların da gelinlikle birlikte değerlendirilmesi, düğün günündeki genel görünümü önceden görmeyi kolaylaştırıyor.

  • L’atelier Blanc İstanbul da kumaş ve işçilik konusunda daha üst segment seçenekler arayanların değerlendirebileceği adreslerden. Farklı beden ve tarzlara hitap eden koleksiyonu özellikle kısa süre içinde seçim yapmak zorunda olanlar için işleri kolaylaştırabilir.

  • EFRA Haute Couture ise ithal kumaşlar ve el işçiliğiyle hazırlanan tasarımlara yer veriyor. Kumaşın türü, işlemenin miktarı ve kesim gibi detaylar tasarım sürecinde birlikte belirleniyor.

Nişantaşı Gelinlik Fiyat Rehberi – 2026

Nişantaşı Gelinlik Fiyat Rehberi – 2026

Nişantaşı’nda “Gelinlik ne kadar?” sorusuna tek bir rakamla cevap vermek pek mümkün değil. Aynı semtte hazır koleksiyon sunan bir mağaza ile sıfırdan haute couture gelinlik hazırlayan bir tasarımcının fiyatı doğal olarak aynı olmayacaktır. Kumaş, işçilik, işlemeler, prova sayısı ve aksesuarlar da toplam maliyeti değiştiriyor.

Nişantaşı’nda Gelinlik Kaça Çıkar? Güncel Fiyat Aralıkları

Hazır koleksiyondan bir model seçip yalnızca bedeninize göre tadilat yaptırmak genellikle daha ekonomik ve hızlı seçenek oluyor. Belin daraltılması, etek boyunun ayarlanması veya kol uzunluğunun değiştirilmesi gibi işlemlerle hazır bir model kişiselleştirilebiliyor.

Özel dikim ve haute couture gelinliklerde ise fiyat farklı bir seviyeye çıkabiliyor. Bunun nedeni yalnızca tasarımcı ismi değil. İthal kumaş, Fransız danteli, yoğun boncuk veya taş işçiliği ve elde yapılan detaylar maliyeti artırıyor. Sıfırdan kalıp hazırlanması ve birden fazla prova yapılması da fiyatın içinde yer alan önemli kalemlerden.

Nişantaşı’nın konumu nedeniyle belirli bir fiyat farkı da oluşabiliyor. Ancak yalnızca semt adına bakarak karar vermek yerine size sunulan kumaşı, işçiliği, prova sayısını, tadilat hizmetini ve aksesuarların fiyata dahil olup olmadığını karşılaştırmak daha sağlıklı.

Kira mı, Satın Alma mı? Nişantaşı’nda Gelinlikte Hangi Seçenek Daha Avantajlı?

Gelinliği yalnızca düğün günü giyecekseniz kiralama seçeneği de değerlendirilebilir. Beyaz Butik Rent Club gibi kiralama üzerine çalışan işletmeler, satın alma fiyatı yüksek olan bazı gelinliklere daha düşük bütçeyle ulaşma imkânı sunabiliyor.

Gelinliğin sizde kalmasını istiyorsanız satın almak daha anlamlı olabilir. Özellikle gelinliğini saklamak veya ileride aile içinde bir başkasına bırakmak isteyenler için bu tercih yalnızca maddi değil, duygusal bir karar da olabiliyor.

Kiralama düşünüyorsanız sözleşmedeki detayları mutlaka önceden sorun. Hasar depozitosu, kuru temizleme, tadilat ve prova ücretlerinin toplam fiyata dahil olup olmadığı net olmalı. Bazı işletmelerde fitting yani deneme ve prova ücretleri ayrıca hesaplanabiliyor.

Aksesuar, Duvak ve Korse: Nişantaşı’nda Gelinlik Paket Fiyatları

Gelinlik bütçesi hazırlarken yalnızca elbisenin etiket fiyatına bakmak yeterli olmayabilir. Duvak çoğu yerde ayrıca fiyatlandırılıyor. Basit tül modeller bazı paketlere dahil edilebilirken dantel kenarlı, işlemeli veya cathedral adı verilen çok uzun duvaklarda fiyat artabiliyor.

Korse ve tarlatan da sonradan karşınıza çıkabilecek kalemlerden. Özellikle prenses kesim gelinliklerde eteğin hacmini veren iç yapı önemli. İlk görüşmede bu parçaların gelinliğe dahil olup olmadığını sormak sonradan oluşabilecek ek masrafları önlüyor.

Bridelymade gibi bazı atölyelerde duvak ve taç gibi aksesuarların da hazırlanabilmesi süreci kolaylaştırıyor. Gelinlik ve aksesuarların aynı tasarım anlayışıyla hazırlanması da bütünlüklü bir görünüm isteyenler açısından avantaj yaratıyor.

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SSS: Nişantaşı Gelinlikçileri Hakkında Merak Edilenler

SSS: Nişantaşı Gelinlikçileri Hakkında Merak Edilenler

Nişantaşı’nın En İyi Gelinlikçisi Hangisi? 2026 Editör Seçimi

“Nişantaşı’nın en iyi gelinlikçisi hangisi?” sorusunun tek bir cevabı yok çünkü aradığınız stile göre doğru adres değişebilir. Haute couture ve tamamen kişiye özel dikim isteyenler için Erbay Ekinci Haute Couture ve EFRA Haute Couture öne çıkan seçenekler arasında. Bu atölyelerde süreç hazır bir gelinliği bedeninize uydurmaktan çok, sizin ölçülerinize göre yeni bir tasarım oluşturulması üzerinden ilerliyor.

Daha küçük ve butik bir atölye deneyimi isteyenler Bridelymade ve Mediha Cambaz Bridal gibi adresleri değerlendirebilir. Daha sınırlı müşteriyle çalışan butiklerde görüşme ve prova süreci daha kişisel ilerleyebiliyor.

Çok sayıda modeli tek yerde denemek isteyenler için ise NS Sposa avantajlı seçeneklerden biri. Henüz nasıl bir gelinlik istediğine karar vermeyen gelin adayları klasik ve modern modelleri aynı yerde karşılaştırabiliyor.

Gelinlik Provası Kaç Kez Yapılmalı, Nişantaşı’nda Süreç Nasıl İşler?

Özel dikim gelinlikte genellikle tek prova yeterli olmuyor. İlk aşamada ölçüler alınıyor ve temel kalıp hazırlanıyor. Bazı atölyelerde asıl kumaşa geçmeden önce kalıbı kontrol etmek için daha basit bir prova kumaşı kullanılabiliyor.

Ara provalarda yaka, kol, bel ve sırt gibi detaylar netleşiyor. Bu aşamaya mümkünse düğün günü giyeceğiniz ayakkabı ve iç çamaşırıyla gitmek önemli. Özellikle ayakkabının topuk yüksekliği gelinliğin etek boyunu doğrudan etkiliyor.

Son prova ise genellikle düğüne daha yakın bir tarihte yapılıyor. Bu aşamada duvak, takı ve diğer aksesuarların gelinlikle uyumu da kontrol edilebiliyor. After-party için ayrı bir kıyafet hazırlanıyorsa iki görünümü aynı randevuda değerlendirmek de mümkün.

Genel olarak 3 ile 5 prova yaygın bir aralık kabul ediliyor. Ancak çok yoğun işlemeli veya karmaşık kesime sahip özel dikim modellerde prova sayısı artabiliyor.

Nişantaşı’nda Gelinlik İçin En Az Ne Kadar Önce Randevu Alınmalı?

Yalnızca mağazaları gezmek ve modelleri görmek için bile düğünden en az 2-3 ay önce randevu almaya başlamak işleri kolaylaştırıyor. Özellikle hafta sonlarında popüler atölyelerin programı daha hızlı dolabiliyor. Hafta içi randevuları ise genellikle daha sakin bir ortamda deneme yapmak isteyenler açısından rahat olabiliyor.

Üretime girecek bir model seçiyorsanız 4-6 ay önce sürece başlamak daha güvenli. Böylece kumaş tedariği, prova tarihleri ve sonradan yapılabilecek değişiklikler için yeterli zaman kalıyor.

Tamamen kişiye özel, sıfırdan hazırlanan haute couture bir gelinlik için ise 6-9 ay öncesinden atölyeyle görüşmek daha rahat bir takvim oluşturuyor. Özellikle ithal kumaş veya yoğun el işçiliği kullanılacaksa üretim süreci uzayabiliyor.

Düğününüz mayıs ile eylül arasındaysa randevu konusunda biraz daha erken davranmakta fayda var. Yaz ayları düğün sezonunun en yoğun dönemi olduğu için atölyelerin prova ve üretim takvimleri daha hızlı doluyor. Kış aylarında görüşmelere başlamak hem seçenekleri rahat değerlendirmek hem de son haftalarda yaşanabilecek zaman baskısını azaltmak açısından avantaj sağlayabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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