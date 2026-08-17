Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: Yerli Zayıflama İlacı ve 6 Yeni Aşı Geliyor!
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nüfusun yüzde 30'unu etkileyen obezite sorununa karşı yerli zayıflama ilacı üretilmesi için ilaç firmalarına alım garantisi verdiklerini duyurdu. Bakan ayrıca, ulusal takvimde yer alan temel aşılardan altısının tamamen yerli imkanlarla üretilmesi için birkaç hafta içinde resmi adımların atılacağını müjdeledi.
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Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltarak kendi tedavisini üreten bir ülke olma yolunda tarihi adımlar atıyor.
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Sağlık alanındaki bu yerlileşme hamlesi sadece obezite tedavisiyle sınırlı kalmayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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