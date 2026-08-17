Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: Yerli Zayıflama İlacı ve 6 Yeni Aşı Geliyor!

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek sağlık sektöründeki yeni hedefleri paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son yılların en çok tartışılan konularından biri olan zayıflama iğneleri ve yerli aşı üretimi hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Toplumun değişen yaşam alışkanlıklarına dikkat çeken Memişoğlu, Türkiye'de obezite oranının yüzde 30 seviyelerine ulaştığını belirterek, bu büyük halk sağlığı sorunuyla mücadelede kullanılacak ilaçların artık kendi sınırlarımız içinde üretileceğini açıkladı.

Yerli ilaç sanayisine çok net bir çağrı yaptıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, zayıflama ilacı geliştirecek şirketlere devlet olarak doğrudan destek vereceklerini vurguladı. Türkiye'nin bu tür yenilikçi tedavileri üretebilecek güçlü bir altyapıya sahip olduğunun altını çizen Memişoğlu, yerli firmalara seslenerek üretilecek ilaçlar için özel ödüller ve kesin alım garantisi sunacaklarını belirtti. Bu stratejiyle, devletin yerli üretime olan inancını ve kararlılığını 'Siz yeter ki üretin, biz satın alacağız' yaklaşımıyla ortaya koyduklarını dile getirdi.