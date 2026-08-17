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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: Yerli Zayıflama İlacı ve 6 Yeni Aşı Geliyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Açıkladı: Yerli Zayıflama İlacı ve 6 Yeni Aşı Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 07:26 Son Güncelleme: 17.08.2026 - 07:27
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nüfusun yüzde 30'unu etkileyen obezite sorununa karşı yerli zayıflama ilacı üretilmesi için ilaç firmalarına alım garantisi verdiklerini duyurdu. Bakan ayrıca, ulusal takvimde yer alan temel aşılardan altısının tamamen yerli imkanlarla üretilmesi için birkaç hafta içinde resmi adımların atılacağını müjdeledi.

Kaynak: Ziyneti Kocabıyık / Türkiye Gazetesi

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Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltarak kendi tedavisini üreten bir ülke olma yolunda tarihi adımlar atıyor.

Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltarak kendi tedavisini üreten bir ülke olma yolunda tarihi adımlar atıyor.

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek sağlık sektöründeki yeni hedefleri paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son yılların en çok tartışılan konularından biri olan zayıflama iğneleri ve yerli aşı üretimi hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Toplumun değişen yaşam alışkanlıklarına dikkat çeken Memişoğlu, Türkiye'de obezite oranının yüzde 30 seviyelerine ulaştığını belirterek, bu büyük halk sağlığı sorunuyla mücadelede kullanılacak ilaçların artık kendi sınırlarımız içinde üretileceğini açıkladı.

Yerli ilaç sanayisine çok net bir çağrı yaptıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, zayıflama ilacı geliştirecek şirketlere devlet olarak doğrudan destek vereceklerini vurguladı. Türkiye'nin bu tür yenilikçi tedavileri üretebilecek güçlü bir altyapıya sahip olduğunun altını çizen Memişoğlu, yerli firmalara seslenerek üretilecek ilaçlar için özel ödüller ve kesin alım garantisi sunacaklarını belirtti. Bu stratejiyle, devletin yerli üretime olan inancını ve kararlılığını 'Siz yeter ki üretin, biz satın alacağız' yaklaşımıyla ortaya koyduklarını dile getirdi.

Sağlık alanındaki bu yerlileşme hamlesi sadece obezite tedavisiyle sınırlı kalmayacak.

Sağlık alanındaki bu yerlileşme hamlesi sadece obezite tedavisiyle sınırlı kalmayacak.

Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin ulusal aşı programında vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan 13 farklı aşıdan altısı çok yakında yerli tesislerde üretilmeye başlanacak. Hâlihazırda verem, çocuk felci, zatürre, suçiçeği ve kızamık gibi hastalıklara karşı uygulanan aşılardan sekizi için sektör temsilcilerine çağrı yapılmıştı. Sürecin başarıyla ilerlediğini belirten Memişoğlu, altı aşı için tüm altyapı hazırlıklarının bittiğini ve birkaç hafta içerisinde üretim sözleşmelerinin imzalanacağını duyurdu.

Üretim sürecinin sadece basit bir dolum işlemi olmayacağını, 'ana hücre' (master cell) teknolojisinin de Türkiye'ye getirilerek üretimin en temelden yapılacağını belirten Bakan, hangi aşıların yerlileştirileceğinin ise imzalar atıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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