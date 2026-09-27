Avukat Sercan Güder Reklamlardaki 'Memnun Kalmazsanız Paranızın 3 Katı İade' Vaadininin Aslını Anlattı

Reklamlarda sıkça duyduğumuz “Memnun kalmazsanız paranızın 3 katını iade ediyoruz” gibi iddialı reklam cümleleri, hepimizin aklında soru işareti bırakıyor. Bu güne kadar da deneyen kimseyle karşılaşmadık bir çoğumuz. Peki bu vaat gerçekten yasal olarak uygulanabilir mi, yoksa sadece dikkat çekmek için kurulan bir reklam cümlesi mi?

Avukat Sercan Güder'e bir takipçisinin tam olarak bu soruyu sordu. Güder, bu tür para iadesi kampanyalarının hangi şartlarda gerçekten uygulanabilir olduğunu ve haklarını aramak isteyen tüketicilerin ne yapması gerektiğini tek tek anlattı.

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