Avukat Sercan Güder Reklamlardaki 'Memnun Kalmazsanız Paranızın 3 Katı İade' Vaadininin Aslını Anlattı

Reklamlarda sıkça duyduğumuz “Memnun kalmazsanız paranızın 3 katını iade ediyoruz” gibi iddialı reklam cümleleri, hepimizin aklında soru işareti bırakıyor. Bu güne kadar da deneyen kimseyle karşılaşmadık bir çoğumuz. Peki bu vaat gerçekten yasal olarak uygulanabilir mi, yoksa sadece dikkat çekmek için kurulan bir reklam cümlesi mi?
Avukat Sercan Güder'e bir takipçisinin tam olarak bu soruyu sordu. Güder, bu tür para iadesi kampanyalarının hangi şartlarda gerçekten uygulanabilir olduğunu ve haklarını aramak isteyen tüketicilerin ne yapması gerektiğini tek tek anlattı.
Bu para iadesi vaadinden kimler, nasıl yararlanabilir?
Paylaşımın altına yorum yapan pek çok kişi, benzer bir kampanyayla karşılaştığını ancak bu yola başvurmayı hiç düşünmediğini yazdı. Güder'in anlattığına göre bu tür üç kat para iadesi kampanyalarının da kendi içinde belirli şartları bulunuyor. Bir ürünü sadece kullanıp beğenmemek, tek başına iade için yeterli olmuyor. Kampanyanın duyurulan koşulları tam olarak yerine getirildiği halde firma yine de ödemeyi yapmazsa, tüketicinin elinde somut bir hak doğuyor.
Bu durumda izlenmesi gereken yol, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak. Heyet, kampanyanın şartlarının gerçekten yerine getirilip getirilmediğini inceleyerek tüketici lehine karar verebiliyor. Bu da reklamlardaki iddialı vaatlerin kağıt üzerinde kalmamasını sağlıyor.
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