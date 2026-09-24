Cami Kedisi Drone'a Geçit Vermedi: Havadaki Kameranın Üzerine Atladığı Anlar Viral Oldu

Görüntüler, El-Hüseyn Camii'nin avizelerle aydınlatılmış geniş harim bölümünde, yerden yalnızca birkaç karış yükseklikte ilerleyen FPV tipi bir drone'un kamerasından kaydedildi. Drone halıların üzerinde hızla süzülürken arka planda namaz kılan, oturup dinlenen ya da sohbet eden cemaat görülüyor. İlk saniyelerde her şey sakin bir tanıtım çekimi gibi ilerliyor.

Videonun üçüncü saniyesinde kadrajın ortasında küçük bir hareket beliriyor. Halının üzerindeki alaca renkli bir kedi, yaklaşan drone'u gözüne kestiriyor ve ona doğru koşmaya başlıyor. Birkaç saniye içinde aradaki mesafeyi kapatan kedi, altıncı saniyede kameraya doğru sıçrıyor.

Hemen ardından görüntü savruluyor, kadraj bir halıya bir avizelere dönüyor ve video orada bitiyor. Kedinin drone'a pençesiyle mi vurduğu yoksa pilotun son anda sert bir manevra mı yaptığı tam seçilemiyor. Yine de kameranın bir anda kontrolünü kaybetmesi, kısa bir temasın yaşandığını düşündürüyor. Görüntülerde kedinin ya da camideki kimsenin zarar gördüğüne dair bir işaret yok.

Video, İran merkezli Press TV'nin Fransızca X hesabında olayın Türkiye'de yaşandığı iddiasıyla paylaşıldı. Ancak görüntülerdeki mekân, Kahire'nin tarihi bölgesinde, Hân el-Halîlî çarşısının hemen yanında bulunan El-Hüseyn Camii. Hz. Hüseyin'in anısına adanan cami, Mısır'ın en çok ziyaret edilen ibadethaneleri arasında yer alıyor ve çevresinde sokak kedileri sıkça görülüyor. Hızla hareket eden küçük nesnelere atılmak ise kedilerin av içgüdüsünün bilinen bir yansıması; alçaktan vızıldayarak geçen bir drone, onlar için bir kuştan pek farklı görünmüyor.