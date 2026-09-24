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Cami Kedisi Drone'a Geçit Vermedi: Havadaki Kameranın Üzerine Atladığı Anlar Viral Oldu

Cami Kedisi Drone'a Geçit Vermedi: Havadaki Kameranın Üzerine Atladığı Anlar Viral Oldu

Mısır Kedi cami
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 09:53
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Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Hüseyn Camii'nde alçaktan uçan drone, kısa sürede hiç beklenmedik bir engelle karşılaştı. Sütunların arasında süzülen kamerayı fark eden bir kedi önce peşine takıldı, ardından doğrudan üzerine atladı. 9 saniyelik görüntü, sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

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İşte o anlar:

Kedi, sütunların arasından koşarak drone'un üzerine atladı

Kedi, sütunların arasından koşarak drone'un üzerine atladı

Görüntüler, El-Hüseyn Camii'nin avizelerle aydınlatılmış geniş harim bölümünde, yerden yalnızca birkaç karış yükseklikte ilerleyen FPV tipi bir drone'un kamerasından kaydedildi. Drone halıların üzerinde hızla süzülürken arka planda namaz kılan, oturup dinlenen ya da sohbet eden cemaat görülüyor. İlk saniyelerde her şey sakin bir tanıtım çekimi gibi ilerliyor.

Videonun üçüncü saniyesinde kadrajın ortasında küçük bir hareket beliriyor. Halının üzerindeki alaca renkli bir kedi, yaklaşan drone'u gözüne kestiriyor ve ona doğru koşmaya başlıyor. Birkaç saniye içinde aradaki mesafeyi kapatan kedi, altıncı saniyede kameraya doğru sıçrıyor.

Hemen ardından görüntü savruluyor, kadraj bir halıya bir avizelere dönüyor ve video orada bitiyor. Kedinin drone'a pençesiyle mi vurduğu yoksa pilotun son anda sert bir manevra mı yaptığı tam seçilemiyor. Yine de kameranın bir anda kontrolünü kaybetmesi, kısa bir temasın yaşandığını düşündürüyor. Görüntülerde kedinin ya da camideki kimsenin zarar gördüğüne dair bir işaret yok.

Video, İran merkezli Press TV'nin Fransızca X hesabında olayın Türkiye'de yaşandığı iddiasıyla paylaşıldı. Ancak görüntülerdeki mekân, Kahire'nin tarihi bölgesinde, Hân el-Halîlî çarşısının hemen yanında bulunan El-Hüseyn Camii. Hz. Hüseyin'in anısına adanan cami, Mısır'ın en çok ziyaret edilen ibadethaneleri arasında yer alıyor ve çevresinde sokak kedileri sıkça görülüyor. Hızla hareket eden küçük nesnelere atılmak ise kedilerin av içgüdüsünün bilinen bir yansıması; alçaktan vızıldayarak geçen bir drone, onlar için bir kuştan pek farklı görünmüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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