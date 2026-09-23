Yanı Başındaki Dünya Starını Gölgede Bıraktı: Hande Erçel'in Yeni Pozuna Övgü Yağdı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hande Erçel'in Vogue World 2026: Milano çıkarmasının yankıları devam ediyor! Dün gece beyazlar içindeki görünümüyle gecenin daha ilk anlarından övgüleri toplayan Erçel, bu kez etkinlikten yeni bir kareyle karşımıza çıktı. Üstelik Hande'nin yanında dünyanın en ünlü yıldızlarından biri vardı. İkilinin yan yana pozunun bugün yayılmasıyla sosyal medyanın gözü yine Hande'ye kaydı. Hatta dünya starının Hande'nin yanında sönük kaldığını düşünenler bile oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel dün gece Vogue World 2026: Milano'ya adeta imzasını bırakmıştı! Beyazlar içindeki haliyle yine bütün övgüleri toplamayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün geceden bir fotoğraf bugün gündem oldu! Hande Erçel'in yanındaki dünya starını görenler bile gözünü Hande'den alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın