Yanı Başındaki Dünya Starını Gölgede Bıraktı: Hande Erçel'in Yeni Pozuna Övgü Yağdı!

Vogue World sona ermiş olsa da geceden yeni kareler bugün sosyal medyada dolaşıma girmeye başladı. İşte onlardan biri de Hande Erçel ve Jennifer Lopez'in yan yana verdiği pozdu! Dün gece Vogue World'de podyuma da çıkan Jennifer Lopez, siyah ve iddialı görünümüyle gecenin en çok konuşulan dünya yıldızlarından biri olmuştu. Hande Erçel ise beyazlar içerisindeydi.

Biri siyah, biri beyaz iki isim yan yana gelip objektife gülümseyince ortaya da gecenin en dikkat çekici karelerinden biri çıkmış oldu. Fotoğrafın bugün yayılmasıyla birlikte yorumlar da gecikmedi.

Sonuçta Hande'nin yanında duran isim herhangi biri değil, yıllardır dünyanın en çok konuşulan kadınlarından Jennifer Lopez'di. Ama bizim sosyal medyanın gözü yine Hande'ye kaydı! İkilinin yan yana geldiği kareye yorum yapanların bir kısmı Hande'nin Jennifer Lopez'in yanında bile fazlasıyla öne çıktığını söylerken, işi bir adım ileri götürüp 'J.Lo Hande'nin yanında sönük kalmış' minvalinde yorum yapanlar da oldu. Tabii kimin daha güzel olduğu tamamen kişisel zevk meselesi.

Ama dün gece tek başına Vogue World görünümüyle övgüleri toplayan Hande'nin, bugün de dünyanın en büyük yıldızlarından biriyle yan yana geldiği fotoğraf sayesinde yeniden konuşulması tesadüf değil. Vogue World bitmiş olabilir ama Hande Erçel'in geceden kalan şovu henüz bitmemiş!

Siz söyleyin, bu fotoğrafta gözünüz ilk kime kaydı?