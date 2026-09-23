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Yanı Başındaki Dünya Starını Gölgede Bıraktı: Hande Erçel'in Yeni Pozuna Övgü Yağdı!

Yanı Başındaki Dünya Starını Gölgede Bıraktı: Hande Erçel'in Yeni Pozuna Övgü Yağdı!

Jennifer Lopez Magazin Hande Erçel
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 23:26
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Hande Erçel'in Vogue World 2026: Milano çıkarmasının yankıları devam ediyor! Dün gece beyazlar içindeki görünümüyle gecenin daha ilk anlarından övgüleri toplayan Erçel, bu kez etkinlikten yeni bir kareyle karşımıza çıktı. Üstelik Hande'nin yanında dünyanın en ünlü yıldızlarından biri vardı. İkilinin yan yana pozunun bugün yayılmasıyla sosyal medyanın gözü yine Hande'ye kaydı. Hatta dünya starının Hande'nin yanında sönük kaldığını düşünenler bile oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel dün gece Vogue World 2026: Milano'ya adeta imzasını bırakmıştı! Beyazlar içindeki haliyle yine bütün övgüleri toplamayı başarmıştı.

Hande Erçel dün gece Vogue World 2026: Milano'ya adeta imzasını bırakmıştı! Beyazlar içindeki haliyle yine bütün övgüleri toplamayı başarmıştı.

Son dönemde rotasını iyiden iyiye dünyaca ünlü moda etkinliklerine çeviren Hande Erçel, dün gece bu kez Vogue World 2026: Milano için boy göstermişti. Milano Moda Haftası'nın açılış gününde, şehrin ikonik noktalarından Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleşen gecede birbirinden ünlü isimler bir araya gelmişti.

Jennifer Lopez'ten Naomi Campbell'a, Dakota Johnson'dan Monica Bellucci'ye kadar uzanan yıldızlar geçidinde bizim gözümüz ise haliyle Hande Erçel'deydi. Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak etkinliğe katılan Hande, geceyi ön sıradan takip etmişti. Gecenin yıldızlarla dolu atmosferine Hande de Dolce & Gabbana'nın beyaz, korse detaylı tasarımıyla dahil olmuştu.

Son dönem davetlerinde siyah ve daha ağır görünümlerle karşımıza çıkmasına alıştığımız Hande'nin bu kez tercihini baştan aşağı beyazdan yana kullanması da ayrı bir beğenilmişti. Saçından makyajına, tercih ettiği tasarımdan verdiği pozlara kadar gecenin daha ilk saatlerinde Hande'ye övgüler yağmaya başlamıştı. Biz de dün Hande'nin Vogue World çıkarmasını konuşmuş, özellikle son dönemde katıldığı uluslararası etkinliklerde yaptığı stil seçimlerinin ardından bu kez adeta dersini verip geçtiğini söylemiştik.

Kısacası Hande dün gece Vogue World'e gitmiş, şovunu yapmış, övgülerini toplamış ve kenara çekilmişti. 

Meğer gecenin Hande cephesindeki malzemesi henüz bitmemiş!

Dün geceden bir fotoğraf bugün gündem oldu! Hande Erçel'in yanındaki dünya starını görenler bile gözünü Hande'den alamadı.

Dün geceden bir fotoğraf bugün gündem oldu! Hande Erçel'in yanındaki dünya starını görenler bile gözünü Hande'den alamadı.

Vogue World sona ermiş olsa da geceden yeni kareler bugün sosyal medyada dolaşıma girmeye başladı. İşte onlardan biri de Hande Erçel ve Jennifer Lopez'in yan yana verdiği pozdu! Dün gece Vogue World'de podyuma da çıkan Jennifer Lopez, siyah ve iddialı görünümüyle gecenin en çok konuşulan dünya yıldızlarından biri olmuştu. Hande Erçel ise beyazlar içerisindeydi.

Biri siyah, biri beyaz iki isim yan yana gelip objektife gülümseyince ortaya da gecenin en dikkat çekici karelerinden biri çıkmış oldu. Fotoğrafın bugün yayılmasıyla birlikte yorumlar da gecikmedi.

Sonuçta Hande'nin yanında duran isim herhangi biri değil, yıllardır dünyanın en çok konuşulan kadınlarından Jennifer Lopez'di. Ama bizim sosyal medyanın gözü yine Hande'ye kaydı! İkilinin yan yana geldiği kareye yorum yapanların bir kısmı Hande'nin Jennifer Lopez'in yanında bile fazlasıyla öne çıktığını söylerken, işi bir adım ileri götürüp 'J.Lo Hande'nin yanında sönük kalmış' minvalinde yorum yapanlar da oldu. Tabii kimin daha güzel olduğu tamamen kişisel zevk meselesi.

Ama dün gece tek başına Vogue World görünümüyle övgüleri toplayan Hande'nin, bugün de dünyanın en büyük yıldızlarından biriyle yan yana geldiği fotoğraf sayesinde yeniden konuşulması tesadüf değil. Vogue World bitmiş olabilir ama Hande Erçel'in geceden kalan şovu henüz bitmemiş!

Siz söyleyin, bu fotoğrafta gözünüz ilk kime kaydı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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