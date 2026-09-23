Yolda Kalan Usta Hararet Yapan Otomobiline Şalgam Suyu Koydu

'Otobandan geçenlere el kol işareti yaptım, kimse durmadı. Ben de Adana'dan hediyelik şalgam suyu almıştım. 'İnsanı serinletiyorsa aracı da serinletir' dedim ve radyatöre doldurmak zorunda kaldım. Yaklaşık 40 kilometre ilerideki dinlenme tesisine kadar sorunsuz bir şekilde gittik.'

İlk dinlenme tesisine ulaştıktan sonra aracın radyatörünü boşaltıp içini defalarca temizleyen usta, ardından antifrizli su ekleyerek yolculuğuna güvenle devam etti. Sosyal medyada gelen olumsuz yorumlara da değinen Yılmaz, 'Şalgamın içinde de neticede su var. İçtiğinde insana zarar vermiyorsa motora da zarar vermez. İstanbul'da yolda kalsam aklıma gelmezdi. Şalgamın son bir bardağı kalmıştı, onu da biz içtik' ifadelerini kullandı.