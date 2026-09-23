Yolda Kalan Usta Hararet Yapan Otomobiline Şalgam Suyu Koydu
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İstanbul Büyükçekmece’de oto tamirciliği yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, tatil amacıyla gittiği Adana’dan dönüş yolundayken otobanda hararet uyarısı aldı.
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Gözünü karartarak en yakın tesise ulaşmayı hedeflediğini belirten İbrahim Yılmaz, yaşadığı sıra dışı olayı şu sözlerle anlattı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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