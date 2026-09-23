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Yolda Kalan Usta Hararet Yapan Otomobiline Şalgam Suyu Koydu

Yolda Kalan Usta Hararet Yapan Otomobiline Şalgam Suyu Koydu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 22:55
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Adana gezisinden İstanbul'a dönen oto tamir ustası İbrahim Yılmaz, otobanda motor suyunun boşalması üzerine sıra dışı bir yönteme başvurdu. Yolda kalan usta, yanında getirdiği hediyelik Adana şalgam suyunu radyatöre dökerek aracını 40 kilometre boyunca sorunsuz bir şekilde sürdü.

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İstanbul Büyükçekmece’de oto tamirciliği yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, tatil amacıyla gittiği Adana’dan dönüş yolundayken otobanda hararet uyarısı aldı.

İstanbul Büyükçekmece’de oto tamirciliği yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, tatil amacıyla gittiği Adana’dan dönüş yolundayken otobanda hararet uyarısı aldı.

Aracını hemen emniyet şeridine çekip kaputu açan Yılmaz, radyatör alt hortumunun çıktığını ve motor suyunun tamamen boşaldığını fark etti.

Yoldan geçen diğer sürücülerden yardım alamayan tecrübeli usta, çaresiz kalınca bagajındaki hediyelik Adana şalgam sularını kullanmaya karar verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yılmaz, şalgam suyunu motor depolama alanına doldurarak yoluna devam etti.

Gözünü karartarak en yakın tesise ulaşmayı hedeflediğini belirten İbrahim Yılmaz, yaşadığı sıra dışı olayı şu sözlerle anlattı:

Gözünü karartarak en yakın tesise ulaşmayı hedeflediğini belirten İbrahim Yılmaz, yaşadığı sıra dışı olayı şu sözlerle anlattı:

'Otobandan geçenlere el kol işareti yaptım, kimse durmadı. Ben de Adana'dan hediyelik şalgam suyu almıştım. 'İnsanı serinletiyorsa aracı da serinletir' dedim ve radyatöre doldurmak zorunda kaldım. Yaklaşık 40 kilometre ilerideki dinlenme tesisine kadar sorunsuz bir şekilde gittik.'

İlk dinlenme tesisine ulaştıktan sonra aracın radyatörünü boşaltıp içini defalarca temizleyen usta, ardından antifrizli su ekleyerek yolculuğuna güvenle devam etti. Sosyal medyada gelen olumsuz yorumlara da değinen Yılmaz, 'Şalgamın içinde de neticede su var. İçtiğinde insana zarar vermiyorsa motora da zarar vermez. İstanbul'da yolda kalsam aklıma gelmezdi. Şalgamın son bir bardağı kalmıştı, onu da biz içtik' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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