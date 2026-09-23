"Esmerin Adı Oya"nın Hikayesi Kalbinizi Burkacak: Azer Bülbül Bakın O Şarkıyı Kime Yazmış?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı şarkıların ardında tahmin ettiğimizden çok daha büyük hikayeler saklı! Azer Bülbül'ün unutulmaz 'Esmerin Adı Oya' şarkısı da onlardan biri.
Yıllarca Oya Aydoğan'a platonik aşk beslediği konuşulan Azer Bülbül, hislerini şarkısına kadar taşımıştı. Üstelik yıllar sonra Oya Aydoğan da şarkının kendisi için yazıldığını doğrulamıştı. Hikayenin en şaşırtıcı tarafıysa yıllarca uzaktan sevdiği Aydoğan'la sonunda aynı sahneyi paylaşması oldu.
Buyurun, eski magazin defterlerinden çıkan bu tatlı ama bir o kadar da hüzünlü hikayeye beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin arşivlerini biraz karıştırınca insanın karşısına "Böyle bir şey gerçekten yaşandı mı?" dedirten hikayeler çıkıyor. Azer Bülbül ve Oya Aydoğan meselesi de tam olarak onlardan biri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Azer Bülbül'ün aşk hayatı da pek sakin sayılmazdı ama ne yaşarsa yaşasın aklının bir köşesinde hep Oya Aydoğan vardı.
Çünkü sözlerini Azer Bülbül'ün yazdığı "Esmerin Adı Oya"daki Oya gerçekten de Oya Aydoğan'dı!
E hal böyle olunca Azer Bülbül'ün yıllardır içinde tuttuğu hisler de magazin sayfalarına taşınmaya başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın