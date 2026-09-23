"Esmerin Adı Oya"nın Hikayesi Kalbinizi Burkacak: Azer Bülbül Bakın O Şarkıyı Kime Yazmış?

Bazı şarkıların ardında tahmin ettiğimizden çok daha büyük hikayeler saklı! Azer Bülbül'ün unutulmaz 'Esmerin Adı Oya' şarkısı da onlardan biri.

Yıllarca Oya Aydoğan'a platonik aşk beslediği konuşulan Azer Bülbül, hislerini şarkısına kadar taşımıştı. Üstelik yıllar sonra Oya Aydoğan da şarkının kendisi için yazıldığını doğrulamıştı. Hikayenin en şaşırtıcı tarafıysa yıllarca uzaktan sevdiği Aydoğan'la sonunda aynı sahneyi paylaşması oldu.

Buyurun, eski magazin defterlerinden çıkan bu tatlı ama bir o kadar da hüzünlü hikayeye beraber bakalım.