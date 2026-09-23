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"Esmerin Adı Oya"nın Hikayesi Kalbinizi Burkacak: Azer Bülbül Bakın O Şarkıyı Kime Yazmış?

"Esmerin Adı Oya"nın Hikayesi Kalbinizi Burkacak: Azer Bülbül Bakın O Şarkıyı Kime Yazmış?

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 22:41
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Bazı şarkıların ardında tahmin ettiğimizden çok daha büyük hikayeler saklı! Azer Bülbül'ün unutulmaz 'Esmerin Adı Oya' şarkısı da onlardan biri. 

Yıllarca Oya Aydoğan'a platonik aşk beslediği konuşulan Azer Bülbül, hislerini şarkısına kadar taşımıştı. Üstelik yıllar sonra Oya Aydoğan da şarkının kendisi için yazıldığını doğrulamıştı. Hikayenin en şaşırtıcı tarafıysa yıllarca uzaktan sevdiği Aydoğan'la sonunda aynı sahneyi paylaşması oldu. 

Buyurun, eski magazin defterlerinden çıkan bu tatlı ama bir o kadar da hüzünlü hikayeye beraber bakalım.

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Magazin arşivlerini biraz karıştırınca insanın karşısına "Böyle bir şey gerçekten yaşandı mı?" dedirten hikayeler çıkıyor. Azer Bülbül ve Oya Aydoğan meselesi de tam olarak onlardan biri!

Magazin arşivlerini biraz karıştırınca insanın karşısına "Böyle bir şey gerçekten yaşandı mı?" dedirten hikayeler çıkıyor. Azer Bülbül ve Oya Aydoğan meselesi de tam olarak onlardan biri!

Bir tarafta arabeskin unutulmaz isimlerinden Azer Bülbül, diğer tarafta dönemin en gözde Yeşilçam güzellerinden Oya Aydoğan...

İkilinin yıllar önce yollarının kesiştiğini duymuş olabilirsiniz. Fakat Azer Bülbül'ün Aydoğan'a yıllarca platonik aşık olduğunu, hatta bu aşkın hepimizin bildiği bir şarkıya kadar uzandığını bilmeyenler vardır. Üstelik hikayenin devamı da en az başlangıcı kadar acayip. Gelin biraz eski magazin defterlerini açalım!

Hikayenin bir ucunda 70'lerin sonunda Yeşilçam'ı kasıp kavuran Oya Aydoğan var. Her şey 1976 yılında Oya Aydoğan'ın Ses dergisinin düzenlediği Kapak Yıldızı Yarışması'nı kazanmasıyla başladı. Yarışmanın ardından Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı, Aydoğan da güzelliğiyle kısa sürede dönemin en gözde kadınlarından biri oldu. Tabii böylesine göz önünde olunca özel hayatı da magazin sayfalarından eksik olmadı.

Müslüm Gürses'le başrolü paylaştığı 'İsyankar' filminin çekimleri sırasında Haluk Ulusoy'la tanıştı. İkilinin aileden gizli yaptığı evlilik yalnızca dört gün sürdü! Aydoğan yıllar sonra Latif Demirci'yle de evlendi ancak bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamadı. Oya Aydoğan'ın hayatında bunlar olurken Almanya'dan Türkiye'ye dönen Subutay Kesgin de Azer Bülbül adıyla müzik piyasasına adım atmıştı.

Ve kendisinin gözü çoktan birine takılmıştı...

Azer Bülbül'ün aşk hayatı da pek sakin sayılmazdı ama ne yaşarsa yaşasın aklının bir köşesinde hep Oya Aydoğan vardı.

Azer Bülbül'ün aşk hayatı da pek sakin sayılmazdı ama ne yaşarsa yaşasın aklının bir köşesinde hep Oya Aydoğan vardı.

Azer Bülbül bir yandan kasetler çıkarıyor, filmlerde oynuyor, gazino programlarına çıkıyor ve adını iyiden iyiye duyuruyordu.

Diğer yandan özel hayatında epey enteresan şeyler yaşanıyordu. Ailesinin isteğiyle yaptığı 12 yıllık evliliğinde eşinin yüzünü yalnızca üç kez gördüğünü anlatmış, bir dönem türkücü Güler Işık'la nişanlanmış fakat o ilişki de nikah masasına varmadan bitmişti.

Fakat bütün bunların arasında gönlünün başka birinde olduğu konuşuluyordu. O kişi de Oya Aydoğan'dan başkası değildi. Azer Bülbül'ün Aydoğan'a duyduğu platonik aşk öyle birkaç röportajda söylenip unutulacak cinsten de değildi. Çünkü 1986 yılında ikinci stüdyo albümünü çıkardığında albümün kapağında kocaman şu isim yazıyordu:

'Esmerin Adı Oya.'

Tesadüf mü? Pek sayılmaz... 😅

Çünkü sözlerini Azer Bülbül'ün yazdığı "Esmerin Adı Oya"daki Oya gerçekten de Oya Aydoğan'dı!

Çünkü sözlerini Azer Bülbül'ün yazdığı "Esmerin Adı Oya"daki Oya gerçekten de Oya Aydoğan'dı!

Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yorumuyla da hafızalara kazınan şarkının arkasında meğer Azer Bülbül'ün yıllardır içinde tuttuğu bu aşk varmış.

Üstelik bu yalnızca yıllar sonra ortaya atılmış bir magazin rivayeti de değil. Oya Aydoğan, verdiği bir röportajda şarkının kendisi için yazıldığını bizzat söylemişti.

Fakat Azer Bülbül'ün hikayesi 'Sevdiği kadına şarkı yazdı ama kavuşamadı' diye bitmiyor. Yıllar geçiyor, Oya Aydoğan oyunculuğun yanında sahneye de çıkmaya başlıyor. Derken Müslüm Gürses'in alt kadrosunda bir fuar programında yolu kiminle kesişiyor dersiniz? Tabii ki Azer Bülbül'le!

Yıllarca uzaktan sevdiği kadın bu kez hemen yanı başındaydı.

E hal böyle olunca Azer Bülbül'ün yıllardır içinde tuttuğu hisler de magazin sayfalarına taşınmaya başladı.

E hal böyle olunca Azer Bülbül'ün yıllardır içinde tuttuğu hisler de magazin sayfalarına taşınmaya başladı.

İkilinin birlikte çalışmaya başlamasının ardından Azer Bülbül'ün Oya Aydoğan'a ilgisi dönemin magazin basınının da gözünden kaçmadı. İkilinin yakınlaştığı, Azer Bülbül'ün yıllardır platonik kaldığı aşkında sonunda karşılık bulduğu yazılıp çizildi. Fakat işin Oya Aydoğan tarafı her zaman biraz daha gizemli kaldı. Aydoğan, Azer Bülbül'le arasında yaşananları hiçbir zaman uzun uzun anlatmadı, ilişkiye dair net cümleler kurmadı.

Belki de hikayenin en güzel tarafı tam olarak burada. Yıllarca uzaktan sevdiği, adını şarkısına taşıdığı Oya Aydoğan'la günün sonunda aynı sahneyi paylaşmak Azer Bülbül'e de nasip olmuş. Oya Aydoğan ise yıllar sonra 'Esmerin Adı Oya'nın kendisi için yazıldığını söyleyerek bu hikayenin en merak edilen parçasını doğruladı.

Biri hislerini şarkısına döktü, diğeri yıllar sonra o şarkının kendisine yazıldığını anlattı... Bugün ne Azer Bülbül ne de Oya Aydoğan aramızda. Ama ikisinin adını yan yana getiren bu tatlı, biraz hüzünlü hikaye ve geriye kalan o şarkı hala bizimle.

İkisinin de mekanı cennet olsun. ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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