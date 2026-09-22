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Yine Ders Verdi: Hande Erçel Vogue World'de İddialı Tarzıyla Şov Yaptı!

Yine Ders Verdi: Hande Erçel Vogue World'de İddialı Tarzıyla Şov Yaptı!

Magazin Hande Erçel
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 22:44
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Hande Erçel'in uluslararası moda dünyasındaki yükselişi hız kesmeden devam ediyor! Dünyaca ünlü markaların davetlerinden global iş birliklerine uzanan yolculuğuyla adından sık sık söz ettiren Erçel, bu kez modanın en prestijli buluşmalarından Vogue World'de boy gösterdi. 

Milano'daki geceye tercih ettiği iddialı görünümüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu yine çok konuşulacak bir stile imza attı. Üstelik zamanlama öyle bir güne denk geldi ki eski sevgilisi Hakan Sabancı da ayrılığın ardından ilk kez başka bir isimle görüntülendi. Elbette ortada bilinçli bir gönderme yoktu ama hayat bu sefer magazinden daha iyi kurgu yaptı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel'in Türkiye sınırlarını çoktan aşan popülerliğini artık uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Son yıllarda moda dünyasında attığı adımlar zaten kendini anlatıyor!

Hande Erçel'in Türkiye sınırlarını çoktan aşan popülerliğini artık uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Son yıllarda moda dünyasında attığı adımlar zaten kendini anlatıyor!

Bir dönem ağırlıklı olarak dizileri ve özel hayatıyla konuştuğumuz Hande Erçel, özellikle son birkaç yıldır uluslararası moda ve lüks dünyasında en görünür Türk yıldızlardan biri haline geldi. 

Üstelik öyle arada bir davet alıp kırmızı halıda poz vermekten de bahsetmiyoruz. Erçel, Versace, Balmain ve Elie Saab gibi dünya devlerinin davetlisi olarak moda haftalarında yer aldı; Grazia İtalya, Marie Claire İspanya ve Vogue Arabia gibi uluslararası yayınların kapaklarına taşındı. İtalyan mücevher markası Pomellato'nun global marka elçisi olurken, Visit Qatar'ın global kampanyasında da David Beckham'la birlikte kamera karşısına geçti.

Hande'nin uluslararası moda dünyasındaki görünürlüğü artık yalnızca bizim 'Yine çok güzel olmuş!' dememizden ibaret de değil. Vogue Business, Türkiye'den global lüks dünyasında yükselen isimleri ele aldığı analizinde Erçel'in Versace ve Balmain gibi büyük moda şovlarındaki görünürlüğüne ve yarattığı medya değerine özellikle dikkat çekmişti. 2026'nın başında ELLE Style Awards'ta Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu seçilmesi de bu yükselişin Türkiye ayağındaki son örneklerden biri olmuştu.

Yani anlayacağınız Hande Erçel'in uluslararası moda dünyasında kendisine açtığı alan artık tesadüfi birkaç davetten çok daha fazlası. Paris'ten Milano'ya, moda haftalarından global marka iş birliklerine uzanan listenin yeni durağıysa çıtayı biraz daha yukarı taşıdı: Vogue World!

Moda dünyasının gözünün çevrildiği Vogue World bu kez Milano'daydı! Gecenin davetlileri arasında Türkiye'den Hande Erçel de yer aldı.

Moda dünyasının gözünün çevrildiği Vogue World bu kez Milano'daydı! Gecenin davetlileri arasında Türkiye'den Hande Erçel de yer aldı.

Önce Vogue World'ün neden bu kadar önemli olduğundan kısaca bahsedelim. Vogue World, Vogue'un moda, kültür ve performansı aynı çatı altında buluşturduğu küresel etkinlik serisi. Daha önce New York, Londra, Paris ve Los Angeles'ta düzenlenen organizasyonun beşinci durağı bu yıl Milano oldu. Üstelik Vogue World: Milano, 22 Eylül'de Milano Moda Haftası'nın açılışıyla aynı güne denk getirildi.

Tarihi Galleria Vittorio Emanuele II'de düzenlenen gecenin merkezinde 'Made in Italy', İtalyan zanaatkarlığı ve moda dünyasının teknoloji çağındaki dönüşümü vardı. Dünyanın dört bir yanına canlı yayınlanan etkinlikte moda, performans ve İtalyan kültürü bir araya gelirken haliyle gecenin konuk listesi de başlı başına bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Böylesine büyük bir gecenin davetlileri arasında Hande Erçel'in de bulunması ise artık pek şaşırtıcı değil. Son birkaç yıldır moda haftalarının müdavimlerinden birine dönüşen Hande, Milano'da da Türkiye'yi temsil eden tanıdık yüzlerden biri oldu. 

Ve tabii kendisinden beklendiği üzere Vogue World'e şöyle bir uğrayıp iki poz vererek geçmekle de yetinmedi. Gecenin ruhuna uygun, oldukça iddialı bir görünümle karşımıza çıktı.

Gelelim gecenin en güzel kısmına... Hande Erçel Vogue World için risk almaktan çekinmedi ve yine şovunu yaptı!

Gelelim gecenin en güzel kısmına... Hande Erçel Vogue World için risk almaktan çekinmedi ve yine şovunu yaptı!

Hande Erçel gece için alıştığımız klasik kırmızı halı elbiselerinden çok daha karakterli, couture havası yüksek bir görünüm tercih etti. Bağcıklarla şekillendirilen uzun korsajı, transparan kumaş detayları ve başından aşağı süzülen pelerin görünümlü örtüsüyle dikkat çeken Erçel, uzun ve düz bıraktığı koyu saçlarıyla da tasarımın dramatik havasını tamamladı. Makyaj ve aksesuar tarafını görece sade tutması ise zaten yeterince detaylı olan görünümün önüne başka hiçbir şeyin geçmemesini sağladı.

Vogue World'e gidip Vogue World'lük giyindi. Son dönemde uluslararası moda etkinliklerinde her seferinde biraz daha cesur tercihlerle karşımıza çıkan Hande'nin Milano görünümü de bu serinin en iddialı örneklerinden biri oldu. 

Gecenin bir de tamamen tesadüfi ama magazin açısından görmezden gelmesi zor bir zamanlaması vardı. Hatırlarsanız Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıl süren ilişkisi geçtiğimiz yıl sona ermişti. Tam da Hande'nin Vogue World için Milano'da olduğu gün Hakan Sabancı, Contemporary Istanbul'un açılışında İspanyol model Tatiana Panakal'la görüntülendi. Bazı magazin kaynakları Panakal'ı Sabancı'nın yeni kız arkadaşı olarak tanımlasa da ikiliden ilişkilerini doğrulayan kamuya açık bir açıklama henüz gelmedi.

Yine de bir tarafta Hakan Sabancı ayrılığın ardından ilk kez başka bir kadınla yan yana görüntülenirken, diğer tarafta Hande Erçel dünyanın gözünün çevrildiği Vogue World Milano'da şovunu yapıyordu. Buradan 'Hakan'a cevap verdi', 'gönderme yaptı' gibi bir hikaye çıkarmak elbette doğru değil; Vogue World aylardır planlanan bir etkinlik ve Hande'nin katılımının Hakan'ın aynı gün kimle görüntüleneceğiyle herhangi bir ilgisi yok.

Ama zamanlamanın magazin açısından nefis olduğunu da kabul etmek lazım. Eski sevgiliniz ayrılıktan sonra ilk kez başka bir isimle görüntülenirken sizin aynı gün Vogue World'de bütün bakışları üzerinize toplamanız, istemeden de olsa oldukça kuvvetli bir 'Dön de ne kaybettiğine bak!' anı sunuyor.

Gönderme yok, laf sokma yok, açıklama yok. Hande Erçel'in yapması gereken tek şey Milano'ya gidip şovunu yapmaktı. Onu da yaptı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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