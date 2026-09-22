Yine Ders Verdi: Hande Erçel Vogue World'de İddialı Tarzıyla Şov Yaptı!

Bir dönem ağırlıklı olarak dizileri ve özel hayatıyla konuştuğumuz Hande Erçel, özellikle son birkaç yıldır uluslararası moda ve lüks dünyasında en görünür Türk yıldızlardan biri haline geldi.

Üstelik öyle arada bir davet alıp kırmızı halıda poz vermekten de bahsetmiyoruz. Erçel, Versace, Balmain ve Elie Saab gibi dünya devlerinin davetlisi olarak moda haftalarında yer aldı; Grazia İtalya, Marie Claire İspanya ve Vogue Arabia gibi uluslararası yayınların kapaklarına taşındı. İtalyan mücevher markası Pomellato'nun global marka elçisi olurken, Visit Qatar'ın global kampanyasında da David Beckham'la birlikte kamera karşısına geçti.

Hande'nin uluslararası moda dünyasındaki görünürlüğü artık yalnızca bizim 'Yine çok güzel olmuş!' dememizden ibaret de değil. Vogue Business, Türkiye'den global lüks dünyasında yükselen isimleri ele aldığı analizinde Erçel'in Versace ve Balmain gibi büyük moda şovlarındaki görünürlüğüne ve yarattığı medya değerine özellikle dikkat çekmişti. 2026'nın başında ELLE Style Awards'ta Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu seçilmesi de bu yükselişin Türkiye ayağındaki son örneklerden biri olmuştu.

Yani anlayacağınız Hande Erçel'in uluslararası moda dünyasında kendisine açtığı alan artık tesadüfi birkaç davetten çok daha fazlası. Paris'ten Milano'ya, moda haftalarından global marka iş birliklerine uzanan listenin yeni durağıysa çıtayı biraz daha yukarı taşıdı: Vogue World!