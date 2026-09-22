Yine Ders Verdi: Hande Erçel Vogue World'de İddialı Tarzıyla Şov Yaptı!
Hande Erçel'in uluslararası moda dünyasındaki yükselişi hız kesmeden devam ediyor! Dünyaca ünlü markaların davetlerinden global iş birliklerine uzanan yolculuğuyla adından sık sık söz ettiren Erçel, bu kez modanın en prestijli buluşmalarından Vogue World'de boy gösterdi.
Milano'daki geceye tercih ettiği iddialı görünümüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu yine çok konuşulacak bir stile imza attı. Üstelik zamanlama öyle bir güne denk geldi ki eski sevgilisi Hakan Sabancı da ayrılığın ardından ilk kez başka bir isimle görüntülendi. Elbette ortada bilinçli bir gönderme yoktu ama hayat bu sefer magazinden daha iyi kurgu yaptı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hande Erçel'in Türkiye sınırlarını çoktan aşan popülerliğini artık uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Son yıllarda moda dünyasında attığı adımlar zaten kendini anlatıyor!
Moda dünyasının gözünün çevrildiği Vogue World bu kez Milano'daydı! Gecenin davetlileri arasında Türkiye'den Hande Erçel de yer aldı.
Gelelim gecenin en güzel kısmına... Hande Erçel Vogue World için risk almaktan çekinmedi ve yine şovunu yaptı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın