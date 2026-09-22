Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Son Hali Gündem Oldu: Aşırı Zayıf Görünümü Dikkat Çekti!

Jennifer Lopez her zamanki şık haliyle objektiflere yansırken yanında oğlu Max vardı. Fakat görüntülerde dikkat çeken detay bu kez JLo'nun kombini olmadı. 18 yaşındaki Max'in oldukça ince fiziği ve özellikle şortunun altında iyice belirginleşen ince bacakları gözlerden kaçmadı.

Anne-oğlun yan yana görüntülendiği karelerde Max'in son hali kısa sürede dikkat çekerken, özellikle zayıflığı sosyal medyada da konuşulan detaylardan biri haline geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse fotoğraflara baktığımızda gözlerin neden direkt o noktaya kaydığını anlamak çok da zor değil. Max'in incecik bacakları ve genel olarak oldukça zayıf görünümü fazlasıyla dikkat çekiyor.

Ancak burada önemli bir çizgi çekmekte fayda var. Max'in yalnızca görüntüsünden yola çıkarak sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sonuca varmak mümkün değil. Kilosu ya da sağlık durumuyla ilgili Max veya Jennifer Lopez tarafından yapılmış kamuya açık güncel bir açıklama da bulunmuyor.

Üstelik yabancı basındaki kaynaklara göre görüntüdeki etkinin büyük ölçüde kamera açısından kaynaklandığı, Max'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve görünümünün ergenlik dönemi büyüme sıçraması ile genetikle açıklanabileceği aktarılıyor. Üstelik aynı görüntülerin bir kısmının yapay zeka ile daha da abartılarak yeniden işlenip paylaşıldığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla 'bir sağlık sorunu mu var?' gibi yorumları gerçekmiş gibi aktarmak yerine gördüğümüz kadarıyla yetinelim.

Jennifer Lopez'in artık 18 yaşında olan oğlunun son hali, oldukça zayıf görünümü ve özellikle ince bacakları dikkat çekti. Anne-oğlun uzun zaman sonra birlikte objektiflere takıldığı karelerde JLo'nun bile ikinci planda kalması da Max'in son halinin ne kadar dikkat çektiğini anlatmaya yetti diyebiliriz.