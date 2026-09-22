Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Son Hali Gündem Oldu: Aşırı Zayıf Görünümü Dikkat Çekti!
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Jennifer Lopez bu kez sahnesiyle ya da özel hayatıyla değil, 18 yaşındaki oğlu Max'le gündemde. Ünlü yıldızla birlikte görüntülenen Max'in son hali kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Gözler özellikle genç ismin oldukça zayıf görünümüne ve incecik bacaklarına çevrildi. Anne-oğlun yeni görüntüleri sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Ancak yalnızca görüntülerden yola çıkarak Max'in sağlık durumuyla ilgili bir çıkarım yapmak elbette mümkün değil.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllar geçiyor ama Jennifer Lopez'in gündemden düşmeye pek niyeti yok! Son dönemdeyse hayatında yepyeni bir dönem başladı.
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Jennifer Lopez'in Marc Anthony'yle evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme artık 18 yaşında! Üstelik ikisi de yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Jennifer Lopez 18 yaşındaki oğlu Max'le görüntülendi! Fakat fotoğraflarda gözler kısa sürede Max'in aşırı zayıf görünümüne kaydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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