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Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Son Hali Gündem Oldu: Aşırı Zayıf Görünümü Dikkat Çekti!

Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Son Hali Gündem Oldu: Aşırı Zayıf Görünümü Dikkat Çekti!

Jennifer Lopez Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 22:23
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Jennifer Lopez bu kez sahnesiyle ya da özel hayatıyla değil, 18 yaşındaki oğlu Max'le gündemde. Ünlü yıldızla birlikte görüntülenen Max'in son hali kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Gözler özellikle genç ismin oldukça zayıf görünümüne ve incecik bacaklarına çevrildi. Anne-oğlun yeni görüntüleri sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Ancak yalnızca görüntülerden yola çıkarak Max'in sağlık durumuyla ilgili bir çıkarım yapmak elbette mümkün değil. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllar geçiyor ama Jennifer Lopez'in gündemden düşmeye pek niyeti yok! Son dönemdeyse hayatında yepyeni bir dönem başladı.

Yıllar geçiyor ama Jennifer Lopez'in gündemden düşmeye pek niyeti yok! Son dönemdeyse hayatında yepyeni bir dönem başladı.

Müzik, sinema, sahne şovları, kırmızı halılar derken Jennifer Lopez için 'gözlerden uzak kaldı' cümlesini kurabildiğimiz bir dönem pek hatırlamıyoruz. Hele son birkaç yılı düşününce...

Ben Affleck'le yıllar sonra yeniden başlayan aşkı 2022'de evlilikle taçlanmış, 'Bennifer' cephesindeki ikinci bahar dünya magazininin en büyük hikayelerinden birine dönüşmüştü. Fakat masal uzun sürmedi ve çiftin yolları bir kez daha ayrıldı.

Boşanmanın ardından Lopez de yeniden işlerine ve ailesine odaklandı. 2026'da sahne çalışmalarına devam eden JLo, oyunculuk kariyerini de bir kenara bırakmadı. Bir yandan projeleri ve sahne şovlarıyla konuşulurken bir yandan da çocuklarının büyümesiyle hayatında bambaşka bir döneme girdi. Çünkü yıllardır gözümüzün önünde büyüyen ikizleri artık çocuk değil.

Jennifer Lopez'in Marc Anthony'yle evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme artık 18 yaşında! Üstelik ikisi de yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Jennifer Lopez'in Marc Anthony'yle evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme artık 18 yaşında! Üstelik ikisi de yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Jennifer Lopez ve Latin müziğinin en büyük yıldızlarından Marc Anthony, 2004 yılında evlenmişti. Çiftin ikizleri Maximilian David Muñiz ve Emme Maribel Muñiz, 22 Şubat 2008'de New York'ta dünyaya geldi.

Yıllar içerisinde ikisini de annelerinin yanında zaman zaman görsek de kardeşlerin göz önünde olma tercihleri birbirinden epey farklı gelişti. Emme'yi biraz daha yakından tanıyoruz. Henüz 11 yaşındayken annesiyle birlikte 2020 Super Bowl devre arası şovunda sahneye çıkan Emme'nin müziğe ve müzikal tiyatroya ilgisi devam ediyor. Lopez de Emme'nin müzikal tiyatro kamplarına katıldığını anlatmıştı.

Max ise çok daha gözlerden uzak büyümeyi tercih etti. Kendisini genellikle annesi ve kardeşiyle çıktığı aile gezilerinde ya da özel günlerde görüyoruz. İkizlerin hayatındaki en büyük değişikliklerden biri de bu yıl yaşandı. Max ve Emme liseyi bitirdi; Jennifer Lopez çocuklarının başvurdukları beş üniversitenin tamamından kabul aldıklarını ve ikisinin de burs kazandığını gururla anlattı. Hangi üniversiteleri seçtikleriyse kamuoyuyla paylaşılmadı.

JLo da çocuklarının üniversite için evden ayrılacak olması konusunda epey duygusal olduğunu gizlemedi. Derken uzun zamandır gözlerden uzak büyüyen Max annesiyle yeniden objektiflere takıldı. Ve bu kez gözler Jennifer Lopez'den çok Max'e çevrildi.

Jennifer Lopez 18 yaşındaki oğlu Max'le görüntülendi! Fakat fotoğraflarda gözler kısa sürede Max'in aşırı zayıf görünümüne kaydı.

Jennifer Lopez 18 yaşındaki oğlu Max'le görüntülendi! Fakat fotoğraflarda gözler kısa sürede Max'in aşırı zayıf görünümüne kaydı.

Jennifer Lopez her zamanki şık haliyle objektiflere yansırken yanında oğlu Max vardı. Fakat görüntülerde dikkat çeken detay bu kez JLo'nun kombini olmadı. 18 yaşındaki Max'in oldukça ince fiziği ve özellikle şortunun altında iyice belirginleşen ince bacakları gözlerden kaçmadı.

Anne-oğlun yan yana görüntülendiği karelerde Max'in son hali kısa sürede dikkat çekerken, özellikle zayıflığı sosyal medyada da konuşulan detaylardan biri haline geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse fotoğraflara baktığımızda gözlerin neden direkt o noktaya kaydığını anlamak çok da zor değil. Max'in incecik bacakları ve genel olarak oldukça zayıf görünümü fazlasıyla dikkat çekiyor.

Ancak burada önemli bir çizgi çekmekte fayda var. Max'in yalnızca görüntüsünden yola çıkarak sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sonuca varmak mümkün değil. Kilosu ya da sağlık durumuyla ilgili Max veya Jennifer Lopez tarafından yapılmış kamuya açık güncel bir açıklama da bulunmuyor.

Üstelik yabancı basındaki kaynaklara göre görüntüdeki etkinin büyük ölçüde kamera açısından kaynaklandığı, Max'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve görünümünün ergenlik dönemi büyüme sıçraması ile genetikle açıklanabileceği aktarılıyor. Üstelik aynı görüntülerin bir kısmının yapay zeka ile daha da abartılarak yeniden işlenip paylaşıldığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla 'bir sağlık sorunu mu var?' gibi yorumları gerçekmiş gibi aktarmak yerine gördüğümüz kadarıyla yetinelim.

Jennifer Lopez'in artık 18 yaşında olan oğlunun son hali, oldukça zayıf görünümü ve özellikle ince bacakları dikkat çekti. Anne-oğlun uzun zaman sonra birlikte objektiflere takıldığı karelerde JLo'nun bile ikinci planda kalması da Max'in son halinin ne kadar dikkat çektiğini anlatmaya yetti diyebiliriz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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