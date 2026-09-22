Eski Türk Dizileri: 90'lar ve 2000'lere Damga Vurmuş En Unutulmaz 65 Eski Dizi

Eski Türk dizileri nereden izlenebilir?

Birçok klasik dizi kanalların kendi arşivlerinde yaşıyor: Kanal D Arşiv'de Aşk-ı Memnu ve Arka Sokaklar, atv'de Ezel, TRT tabii'de Bizimkiler ve Yeditepe İstanbul, Show TV'nin kendi arşivinde ise geçmiş yıllara ait pek çok yapım ücretsiz izlenebiliyor.

Tüm zamanların en çok izlenen eski Türk dizisi hangisi?

Aşk-ı Memnu'nun 79. ve final bölümü %27,1 reytingle Türk televizyon tarihinin en yüksek reytingli bölümlerinden birine imza attı. Bihter'in vedası yıllar sonra bile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Listedeki en eski dizi hangisi?

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz romanından uyarlanan Çalıkuşu, 1986 yapımıyla listenin en eski yapımı. TRT'nin usta işi dizilerinden biri olarak hâlâ nostaljiyle anılıyor.

90'lar dizileri neden bu kadar unutulmaz?

O dönemde kanal sayısı sınırlı olduğu için hemen herkes aynı diziyi aynı anda izliyordu; bu da Bizimkiler'in mahallesini ya da Süper Baba'nın esprilerini ortak bir hafızaya dönüştürdü. Bugünün dağınık izleme alışkanlığında bu ortaklığı yakalamak çok daha zor.

Listeye eksik kalan bir dizi önerebilir miyim?

Elbette, yorumlarda belirttiğiniz diziler değerlendirilip güncellemelerde listeye eklenebilir.