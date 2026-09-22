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Eski Türk Dizileri: 90'lar ve 2000'lere Damga Vurmuş En Unutulmaz 65 Eski Dizi

Eski Türk Dizileri: 90'lar ve 2000'lere Damga Vurmuş En Unutulmaz 65 Eski Dizi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
22.09.2026 - 14:48
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90'lar ve 2000'lerin televizyon kültürü dendiğinde akla ilk gelen o mahalle dizileri, aile komedileri ve unutulmaz aşk hikayeleri hâlâ hafızalarımızda canlı duruyor. Süper Baba'nın sıcaklığından Ezel'in gerilimine, Bizimkiler'in kahkahalarından Aşk-ı Memnu'nun draması ile dünyaya açılan Gümüş'ün hikayesine kadar bir dönemin ekranına damga vuran yapımları bir araya getirdik. Binbir Gece'nin aşkından Kurtlar Vadisi'nin gerilimine, Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin sarsıcı hikayesinden Kuzey Güney'in kardeş çekişmesine kadar hafızalarımızda yer eden yapımlar da listede yerini aldı. Bu listede 80'lerin Çalıkuşu'ndan 2010'ların Kuzey Güney'ine uzanan 65 unutulmaz eski dizi var. Kaydırın, hangilerini izlediğinizi hatırlayın; böyle güzel dizilere hasret kaldık.

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1. Ekmek Teknesi

1. Ekmek Teknesi

Fırıncı Nusret Baba'nın (Savaş Dinçel) beş kızıyla birlikte sürdürdüğü sıcacık aile hayatını anlatan Ekmek Teknesi, 2002'de atv ekranlarına gelip sonrasında Show TV'ye taşınan bir aile-komedi klasiğiydi. Ayhan Anne'yi Sermin Hürmeriç canlandırırken, Ahmet Yenilmez'in Celal'i ve Hasan Kaçan'ın Heredot Cevdet'i de akıllardan hiç çıkmadı. Mahallenin ortak yaşam alanı haline gelen fırının etrafında dönen küçük dertler, büyük gülüşmelere dönüşürdü. Nusret Baba'nın sakin sesini duyar duymaz o sıcak mahalle havasına geri döndüğümüzü hâlâ hatırlıyoruz.

2. Süper Baba

2. Süper Baba
imgkelebek.hurriyet.com.tr

1993'te ATV'de başlayıp dört sezon boyunca ekranlarda kalan Süper Baba, dönemin sevilen drama yapımlarından biriydi. Başrollerinde Şevket Altuğ, Jülide Kural ve Seray Gözler gibi isimlerin yer aldığı dizi, bir ailenin sıradan görünen ama duygusal iniş çıkışlarla dolu gündelik hayatını konu alıyordu. Sümer Tilmaç, İsmet Ay ve genç yaşta ekrana çıkan Şevval Sam gibi oyuncular da kadroya güç kattı. Pazar akşamlarının değişmez adreslerinden biri olan bu dizi, hâlâ o yılların televizyon hafızasında ayrı bir yerde duruyor.

3. Asmalı Konak

3. Asmalı Konak

Kapadokya'nın köklü ailelerinden Karadağların konağına İstanbullu Bahar'ın (Nurgül Yeşilçay) gelin gelmesiyle başlayan Asmalı Konak, 2002 yılında atv'de yayınlanmaya başladı. Seymen'i Özcan Deniz canlandırırken, Selda Alkor'un Sümbül Karadağ'ı da dizinin unutulmaz karakterlerinden oldu. Modern Bahar'ın geleneklere sıkı sıkıya bağlı Karadağ ailesine uyum sağlama çabası, hem duygusal hem gerilimli anlarla örülüydü. Ürgüp'ün taş konaklarını ve o jenerik müziğini duyduğumuzda hâlâ içimiz burkuluyor.

4. Mahallenin Muhtarları

4. Mahallenin Muhtarları

1992'de Kanal 6'da başlayıp sırasıyla atv ve Kanal D'de devam eden Mahallenin Muhtarları, sıcacık bir mahallede yaşanan aşkları, dostlukları ve aile kavgalarını konu alan bir aile dizisiydi. Erkan Can'ın canlandırdığı Temel'in muhtarın kızı Fadime'ye duyduğu büyük aşk, trajik bir yangınla yarıda kalınca dizi en dokunaklı hikâyelerinden birine imza attı. Yıllar sonra hayatına giren Şirin'i (Esra Akkaya) de unutmadık. On yılı aşkın süre ekranda kalan bu dizi, adeta koca bir neslin televizyon alışkanlığı oldu.

5. Kaynanalar

5. Kaynanalar

Türkiye'nin ilk sitcom'u kabul edilen Kaynanalar, 1974'te başlayıp 2004'e kadar aralıklarla ekrana gelen bir komedi klasiğiydi. Anadolu'dan İstanbul'a göç edip zenginleşen Nuri Kantar (Tekin Akmansoy) ile eşi Nuriye'nin (Leman Çıdamlı), batılı yaşam tarzını benimseyen dünürleri Tijen ve Timur Hakmen (Sevda Aydan, Haşim Hekimoğlu) ile yaşadığı tatlı çekişmeler diziye adını verdi. İki farklı dünyanın kaynana-dünür didişmeleri, jenerasyonlar boyunca güldürmeyi başardı. Anneannelerimizin bile gençliğinde izlediği bu dizi, bizim için de bir nostalji hazinesi.

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6. Çılgın Bediş

Yonca Evcimik'in başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş, 1996'da Kanal D'de başlayıp sonrasında Show TV'ye taşınan bir komedi diziydi. Cenk Torun, Çiçek Dilligil ve Selahattin Taşdöğen gibi isimlerin eşlik ettiği dizide, adından da anlaşılacağı gibi enerjik ve sıra dışı bir kadın karakterin gündelik maceraları anlatılıyordu. Absürt sahneleri ve abartılı karakterleriyle 90'ların sonunda ayrı bir izleyici kitlesi yakaladı. Jeneriği çalar çalmaz o dönemin tuhaf ama sevimli komedi anlayışına geri dönüyoruz.

7. 7 Numara

7. 7 Numara

TRT'de 2000-2003 yılları arasında yayınlanan Yedi Numara, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen komşuların bir apartmanda yaşadığı olayları yöresel şiveleriyle harmanlayan bir komedi diziydi. Şebnem Sönmez'in Zeliha'yı, Engin Alkan'ın bakkal Vahit'i canlandırdığı dizide, Bursalı Armağan (Tuba Erdem) ve İzmirli Rüya (Nuray Uslu) gibi karakterler de kadroyu tamamlıyordu. Farklı şehirlerden gelen insanların aynı çatı altında birbirine alışma süreci, dönemin izleyicisine samimi bir mizah sunuyordu. Türkiye'nin dört bir yanının aynı apartmanda buluştuğu bu dizi, hâlâ gülümseterek hatırlanıyor.

8. Çemberimde Gül Oya

8. Çemberimde Gül Oya

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Çemberimde Gül Oya, 2004'te Kanal D'de başlayan ve 12 Eylül öncesi Türkiye'sinin politik atmosferini konu alan dramatik bir yapımdı. Üniversite gençliği içinde farklı görüşlerden arkadaşlarıyla büyüyen Yurdanur'un (Özge Özberk) hayatı, en yakın arkadaşını sokak ortasında bir kurşuna kurban vermesiyle değişir; solcu Mehmet Eroğlu (Mehmet Ali Nuroğlu) ile yaşadığı tutkulu aşk, dönemin kaosunun ortasında filizlenir. Dönemin gerçek toplumsal gerilimlerini işlemesiyle diğer aşk dizilerinden ayrılıyordu. O yılların hem hüzünlü hem umutlu havasını hâlâ hatırlatan bir dizi.

9. Avrupa Yakası

9. Avrupa Yakası

Gülse Birsel'in kalemiyle hayat bulan Avrupa Yakası, 2004'ten 2009'a kadar atv'de yayınlanan ve İstanbul'un seçkin çevrelerini incelikle yeren bir durum komedisiydi. Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu ve Yavuz Seçkin gibi isimlerin oluşturduğu kadro, 'beyaz Türk' yaşam tarzının abartılı ama bir o kadar da tanıdık yönlerini gözler önüne seriyordu. Replikleri anında günlük dile yerleşen dizi, uzun yıllar boyunca gündelik konuşmaların da vazgeçilmezi oldu. Karakterlerin sahte kibarlıklarına gülerken kendimizden de bir şeyler bulduğumuzu itiraf etmeliyiz.

10. Bizimkiler

10. Bizimkiler

1989'dan 2002'ye kadar tam 13 yıl kesintisiz ekranda kalan Bizimkiler, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisiydi. Bir apartmanda yaşayan yedi farklı ailenin günlük hayatını, komşuluk ilişkilerini ve küçük dünyalarını 'durum komiği' tadında anlatan yapımda Savaş Dinçel, Cezmi Baskın, Başak Köklükaya ve Halit Akçatepe gibi isimler rol aldı. Apartmanın yöneticisinden kapıcısına kadar herkesin kendine has bir derdi vardı ve bu da diziye sıcak bir samimiyet katıyordu. Bir kuşağın televizyon karşısında büyüdüğü bu dizi, hâlâ 'komşuluk' deyince akla ilk gelenlerden.

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11. Ruhsar

11. Ruhsar

Kanal D'de 1998-2001 yılları arasında yayınlanan Ruhsar, adını taşıyan kadın kahramanla Mazhar arasındaki ölümsüz ve gizemli aşkı konu alan fantastik-komedi türünde bir diziydi. Hande Ataizi'nin Ruhsar'ı, Cem Davran'ın Mazhar'ı canlandırdığı yapım, dönemin klasik aşk dizilerinden farklı olarak doğaüstü öğeleri mizahla harmanlıyordu. Beş sezon boyunca 108 bölüm süren dizi, alışılmadık kurgusuyla kendine has bir izleyici kitlesi topladı. Ruhsar'ın gizemli dünyasına her bölüm yeniden kapılmak, o dönemin televizyon keyiflerinden biriydi.

12. Tatlı Hayat

12. Tatlı Hayat

ABD yapımı The Jeffersons'ın Türkiye uyarlaması olan Tatlı Hayat, 2001'de Show TV'de başlayıp 2004'e kadar 106 bölüm süren bir komedi diziydi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı yapımda Çolpan İlhan, Asuman Dabak ve Neco gibi isimler de kadroya dahildi. İki oyunculuk devinin bir arada olması, diziye o dönem için oldukça iddialı bir hava katıyordu. Bilginer ile Şoray'ı aynı karede görmek, bugün bile televizyon tarihinin özel anlarından biri olarak hatırlanıyor.

13. En Son Babalar Duyar

13. En Son Babalar Duyar

21 Eylül 2002'de TRT 1'de başlayıp sonrasında Star TV'ye geçen En Son Babalar Duyar, anne Müjgan ile baba Mehmet'in dört çocuğuyla birlikte sürdürdüğü telaşlı ve sıcak aile hayatını anlatan bir durum komedisiydi. İpek, Mustafa, Defne ve Hülya'nın babalarından gizlediği küçük olaylar, her bölümde tatlı bir kaosa dönüşüyordu. Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi isimlerin rol aldığı yapım, yönetmen Sibel Kocataş'ın imzasını taşıyordu. Adı gibi, babaların her şeyi en son öğrendiği o evlerin hâlini hâlâ gülümseyerek hatırlıyoruz.

14. Deli Yürek

14. Deli Yürek

1998 yılında Show TV'de başlayıp sonrasında ATV'ye taşınan Deli Yürek, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Yusuf Miroğlu'nun ailesinin trajik geçmişiyle hesaplaşmasını ve devletin karanlık işleriyle burun buruna gelişini anlatıyordu. Aksiyon, dram ve siyasi gerilimi bir arada sunan yapım, sert sahneleri ve yoğun kurgusuyla döneminin en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Yusuf'un öfkeli bakışlarına ortak olduğumuz o akşamları unutmak mümkün değil.

15. Sıdıka

15. Sıdıka

1997'de Show TV'de başlayıp 2003'e kadar ekranlarda kalan Sıdıka, Sinop'tan İstanbul'un bir kenar mahallesine göç eden Saka ailesinin hikayesini anlatıyordu. Okula gitmemiş olsa da kitap kurdu ve bilge bir ev hizmetçisi olan Sıdıka'nın hayatı, otoriter ve içkiye düşkün babasıyla saf kardeşi arasında geçiyordu. Ümit Çırak, Şafak Sezer ve Füsun Demirel gibi isimlerin rol aldığı dizi, sıcak mizahıyla akıllarda kaldı. Sıdıka'nın laf sokan repliklerini hâlâ unutamayanlardanız.

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16. Yılan Hikayesi

16. Yılan Hikayesi

1999-2002 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yılan Hikâyesi, kan davalı kocasından intikam almak için İstanbul'a gelen Zeyno (Meltem Cumbul) ile oğlunu mafyaya kaybettikten sonra tüm benliğini suçla mücadeleye adayan Komiser Memoli'nin (Mehmet Ali Alabora) karşılaşmasını konu alıyordu. Dram, komedi ve polisiyeyi harmanlayan dizi, dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Zeyno'nun sert bakışlarını, Memoli'nin öfkesini hâlâ hatırlıyoruz.

17. Cennet Mahallesi

17. Cennet Mahallesi

2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi, adını taşıyan bir semtte yaşayan rengarenk karakterlerin gündelik hallerine odaklanan bir komedi diziydi. Melek Baykal, Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel ve Zeki Alasya gibi isimlerin rol aldığı yapım, mahallenin küçük dertlerini büyük bir samimiyetle işliyordu. Üç sezon boyunca ekrana kilitlendiğimiz bu mahalleyi kendi mahallemiz gibi benimsemiştik.

18. Aliye

18. Aliye

2004-2006 yılları arasında ATV'de yayınlanan Aliye, eşi tarafından aldatılıp iki çocuğuyla yalnız bırakılan genç bir kadının hayata tutunma mücadelesini anlatıyordu. Başrolde Sanem Çelik'in canlandırdığı Aliye'nin dramı, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi isimlerin performanslarıyla derinleşiyordu. Üç sezon süren dizi, kadın seyircinin kendini fazlasıyla özdeşleştirdiği bir yapımdı. Aliye'nin gözyaşlarına kaç kez ortak olduğumuzu saymak zor.

19. Bir İstanbul Masalı

19. Bir İstanbul Masalı

2003-2005 yılları arasında ATV'de yayınlanan Bir İstanbul Masalı, zengin bir ailenin oğlu Demir Arhan (Ozan Güven) ile evin hizmetçisinin kızı Esma arasındaki imkansız aşkı anlatıyordu. Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe ve Vahide Perçin gibi usta oyuncuların da yer aldığı dizi, köşkle küçük beyaz ev arasındaki sınıf farkını duygusal bir dille işliyordu. Demir ile Esma'nın aşkına inanıp durduğumuz o bölümler hâlâ hafızalarımızda.

20. Sihirli Annem

20. Sihirli Annem

2003'te Kanal D'de başlayıp sonrasında Star TV'ye taşınan Sihirli Annem, dul baba Sadık (Şahap Sayılgan) ile evlenen peri Betüş'ün (İnci Türkay) insanlar arasındaki maceralarını anlatan fantastik bir aile diziliydi. Kızının bir insanla evlenmesine öfkelenen annesi Dudu'nun attığı büyüler, her bölüme ayrı bir komedi dozu katıyordu. Çocukluğumuzun en sihirli akşamlarından biriydi bu dizi.

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21. Kurtlar Vadisi

21. Kurtlar Vadisi

15 Ocak 2003'te Show TV'de 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi, devlet adına kimlik değiştirip Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) olan Ali Candan'ın İstanbul'un yeraltı dünyasına sızmasını konu alıyordu. Aksiyon, dram ve siyasi gerilimi bir arada sunan yapım, dört sezon boyunca yayınlanarak Türk televizyon tarihinin en çok tartışılan dizilerinden biri oldu. Polat Alemdar'ın soğukkanlı bakışları jenerikle birlikte hâlâ kulaklarımızda.

22. Şehnaz Tango

22. Şehnaz Tango
s706.photobucket.com

3 Ekim 1994'te Show TV'de 'Sevgi ve Aşkın Dansı' sloganıyla başlayıp sonradan Star TV'ye taşınan Şehnaz Tango, ayakları yere sağlam basan Şehnaz ile bulutlarda gezen eski kocası 'Tango' lakaplı Muhsin arasındaki aşkı anlatıyordu. Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı bu iki karakterin bazen komik bazen hüzünlü hikayesi, özellikle kadın seyircinin kendini fazlasıyla içinde bulduğu bir klasikti. Şehnaz'ın yerine kendimizi koyduğumuz o pazartesi akşamlarını özlüyoruz.

23. Şaşıfelek Çıkmazı

23. Şaşıfelek Çıkmazı

İlk kez 1996-1998 arasında TRT 1'de yayınlanan, 2001'de yeni bölümlerle geri dönen Şaşıfelek Çıkmazı, sıradan bir mahallenin küçük dünyasında geçen sıcak bir komedi diziydi. Derya Alabora, Zuhal Gencer Erkaya ve Füsun Demirel gibi isimlerin rol aldığı yapım, ilk yayınında beklenen ilgiyi görmese de tekrar yayınlarıyla neredeyse kült bir statüye ulaştı. TRT'de tekrarına denk geldiğimizde hâlâ gülümseyen dizilerden biri bu.

24. Bir Demet Tiyatro

24. Bir Demet Tiyatro
i2.wp.com

1995-2002 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Demet Tiyatro, Türkiye'nin seyirci önünde çekilen ilk sitcomlarından biri olarak orta halli bir ailenin gündelik komik hallerini anlatıyordu. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı işsiz Mükremin Abi ile Demet Akbağ'ın performansı, dizinin akıllarda kalan en güçlü ikilisiydi. Cumartesi akşamlarını bu ailenin sofrasında geçirdiğimiz o yıllar bambaşkaydı.

25. Kara Melek

25. Kara Melek

1997-2000 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kara Melek, kurnaz ve güzel Yasemin'in (Sanem Çelik) saf arkadaşı Şule'nin (Ece Uslu) hayatını nasıl karartığını anlatan bir entrika diziliydi. Şule'nin zengin babası Nahit Saylan'ın Yasemin'e aşık olmasıyla işler daha da karışıyor, izleyici her bölümde yeni bir çelişkiyle sarsılıyordu. Toprak Sergen ve Mustafa Alabora gibi isimlerin de yer aldığı yapım, dönemin en gerilimli entrika dizilerinden biriydi. Yasemin'in art niyetlerini çözmeye çalıştığımız o akşamları unutamayız.

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26. Yeditepe İstanbul

26. Yeditepe İstanbul

18 Mayıs 2001'de TRT 1'de yayına giren Yeditepe İstanbul, İstanbul'un farklı katmanlarından karakterleri bir araya getiren geniş kadrolu bir dram diziydi. Zuhal Olcay, Uğur Polat, Oktay Kaynarca ve Meral Okay gibi usta oyuncuların rol aldığı yapım, iki sezon boyunca şehrin karmaşık ilişkiler ağını içten bir dille işledi. Yönetmen koltuğunda Türkan Derya'nın oturduğu bu yapım, TRT'nin o dönemki en iddialı projelerinden biriydi. Yeditepe'nin sokaklarında geçen o hikayeleri hâlâ özlüyoruz.

27. İkinci Bahar

27. İkinci Bahar
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Gaziantepli kebapçı Ali Haydar (Şener Şen) ile iki çocuklu dul Hanım'ın (Türkan Şoray) yollarının kesişmesiyle başlayan İkinci Bahar, 1998-2001 yılları arasında ATV ekranlarındaydı. Aksi ama iyi kalpli Ali Haydar'ın lokantasında çalışmaya başlayan Hanım, zamanla hayatına yeniden aşkı ve umudu sokar. Şener Şen ile Türkan Şoray'ın kimyası, dizinin en çok konuşulan yanıydı. Onlarca yıl sonra bile 'ikinci bahar' lafını duyunca aklımıza hâlâ bu ikili geliyor.

28. Aşk-ı Memnu

28. Aşk-ı Memnu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 arasında Kanal D'de yayınlandı. Genç yaşta zengin iş adamı Adnan Bey'le (Selçuk Yöntem) evlenen Bihter'in (Beren Saat), üvey yeğeni Behlül'e (Kıvanç Tatlıtuğ) duyduğu yasak aşkı konu alıyor. Boğaz kıyısındaki köşkte geçen bu tutkulu ve trajik hikâye, dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Bihter'in final sahnesini hâlâ unutamayanlardansak, bu dizi tam da o yüzden hafızalarımızda.

29. Aşkına Eşkıya

29. Aşkına Eşkıya

2001 yılında ekrana gelen Aşkına Eşkıya, bir köyde geçen aşk, kıskançlık ve intikam hikâyesini anlatıyor. Ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Nazlı ile köyün delikanlısı Kemal (Alişan) birbirine âşıktır; Kemal vurulunca kardeşi, kanun kaçağı Berşan'ı (yine Alişan) canlandıran oyuncu devreye girer. Alişan'ın çift rolde oynadığı dizide Hande Kazanova ve Erkan Petekkaya da rol aldı. Köy draması ile eşkıyalık temasını iç içe işleyen bu yapım, dönemin sevilen dizilerindendi.

30. Aynalı Tahir

30. Aynalı Tahir

3 Ocak 1998'de Star TV'de başlayan Aynalı Tahir, mahallenin dürüst ve bıçkın delikanlısı Tahir'in kabadayılık dünyasındaki mücadelesini anlatıyor. Karakteri ilk sezonlarda Alişan canlandırırken, 2000'den itibaren yerini Arif Kilisli'ye bıraktı. Dizi 2002 yılına kadar beş sezon sürdü ve 175 bölümle tamamlandı. Delikanlılık kültürünün ekrana taşındığı bu yapım, o dönemin en çok izlenen mahalle dizilerinden biriydi.

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31. Serseri

31. Serseri

2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Serseri, hırsızlıkla geçinen ama ailesine yurt dışında ithalat-ihracat işi yaptığını söyleyen Ömer'in (Erkan Petekkaya) hikâyesini konu alıyor. Ömer hapisten çıkıp eve döndüğünde, annesi Zehra ve kardeşlerine destek olan Komiser Kemal'in kızı Eylül'le arasındaki yakınlaşma işleri karıştırır. Cüneyt Arkın, Gamze Özçelik ve Okan Yalabık gibi isimlerin de kadroda yer aldığı dizi iki sezon sürdü. Romantik komediyle dramı harmanlayan bu yapım, 2000'lerin başının unutulmaz dizilerinden.

32. Öyle Bir Geçer Zaman Ki

32. Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 1967'den günümüze uzanan bir aile hikâyesi anlatıyor. Denizci Ali Akarsu'nun Hollandalı Caroline'a duyduğu aşkın eşi Cemile tarafından öğrenilmesiyle başlayan olaylar, Akarsu ailesinin yıllar süren dağılışını ve çocuklarının hayatına etkilerini konu alıyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli gibi isimler kadroda yer aldı. Nesiller boyu süren bu aile draması, üç sezon boyunca ekran başında hepimizi ağlattı.

33. Ferhunde Hanımlar

33. Ferhunde Hanımlar

1993-1999 yılları arasında önce TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla, sonra İnterstar'da Ferhunde Hanımlar adıyla yayınlanan dizi, Türkiye'nin ilk günlük dizisi olma özelliğini taşıyor. Kalabalık bir ailenin gündelik yaşamını konu alan yapımda Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan gibi tiyatro kökenli isimler rol aldı. Toplamda 1069 bölüme ulaşan dizi, ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Her akşam ailece izlenen bu diziyi hatırlamayanımız yok.

34. Muhteşem Yüzyıl

34. Muhteşem Yüzyıl

2011-2014 yılları arasında önce Show TV'de sonra Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman (Halit Ergenç) ile cariyelikten sultanlığa yükselen Hürrem Sultan'ın (Meryem Uzerli) hikâyesini konu alıyor. Osmanlı sarayının içindeki iktidar mücadelelerini, aşkları ve entrikaları gözler önüne seren dizi, yurt dışında da büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Hafsa Sultan ve saraydaki diğer karakterler de akıllardan çıkmadı. Türk dizi tarihinin en çok ihraç edilen yapımlarından biri olarak hâlâ nostaljiyle anılıyor.

35. Yarım Elma

35. Yarım Elma

2002-2003 yılları arasında ilk sezonu Kanal D'de, ikinci sezonu Show TV'de yayınlanan Yarım Elma, dergi editörü Yonca'nın (Janset Paçal) hayatına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın (Günay Karacaoğlu) aniden girmesiyle başlıyor. Modern ve bağımsız bir hayat süren Yonca, önce inanmakta zorlansa da Gonca'yı hayatına ve evine kabul eder. İki kız kardeşin birbirine alışma sürecini komedi ve dramla harmanlayan dizi, 55 bölümle tamamlandı. İkiz kardeş dizisi deyince akla ilk gelenlerden biri hâlâ bu yapım.

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36. Hatırla Sevgili

36. Hatırla Sevgili

2006-2008 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hatırla Sevgili, 1960'lı yılların İstanbul'unda başlayıp 12 Eylül darbesine uzanan bir dönemi, Leyla (Bergüzar Korel) ile Mehmet'in (Kenan İmirzalıoğlu) aşkı üzerinden anlatıyor. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihini bir aile hikâyesiyle harmanlayan yapım, dönem dizisi türünün en başarılı örneklerinden sayılıyor. Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bu dizideki performansı, ikilinin gerçek hayatta da yollarının kesişmesine vesile oldu. Geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin hâlâ ilk tercihi bu dizi.

37. Aslı ile Kerem

37. Aslı ile Kerem

2002 yılında Show TV'de yayınlanan Aslı ile Kerem, emekli bir işçinin kızı Aslı ile zengin bir ailenin eğitimli tek oğlu Kerem'in (Ozan Güven) ilk görüşte aşkını konu alıyor. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Aslı ile Kerem, aileleri haberdar olmadan bir hafta içinde gizlice evlenir; Aslı'nın devrimci babası ile Kerem'in sosyetik annesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Sınıf farkının aşkı nasıl sınadığını anlatan dizi, dönemin popüler yapımları arasındaydı. Aslı ile Kerem'in bu 'yasak aşk' hikâyesini hâlâ hatırlayanlardanız.

38. Yabancı Damat

38. Yabancı Damat

2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yabancı Damat, Ege'nin iki yakası Türkiye ve Yunanistan arasında geçen bir aşk hikâyesi anlatıyor. Gaziantepli baklavacı Kahraman'ın kızı Nazlı (Nehir Erdoğan), Bodrum'da tanıştığı Yunanlı Niko'ya (Özgür Çevik) âşık olur, ama babası onu iş ortağının oğluyla evlendirmek ister. İki ülke arasındaki kültürel farkları ve önyargıları komedi diliyle işleyen dizi, Engin Akyürek ve Binnur Kaya gibi isimleri de kadrosunda barındırdı. Türk-Yunan dostluğunun ekrandaki en sevimli hali olarak akıllarda kaldı.

39. Behzat Ç.

39. Behzat Ç.

Emrah Serbes'in romanından uyarlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlandı. 1985'te polis akademisinden mezun olup Ankara Emniyeti cinayet masasında görev yapan Behzat Ç.'yi (Erdal Beşikçioğlu) merkezine alan dizi, klasik polisiye kalıplarının dışına çıkan kara mizahıyla dikkat çekti. Ankara'nın arka sokaklarında geçen vakalar kadar Behzat'ın kendi iç dünyasındaki çelişkiler de hikâyenin merkezindeydi. Türk televizyonunun en özgün polisiye karakterlerinden birini bize kazandıran bu dizi, hâlâ referans olarak gösteriliyor.

40. Leyla ile Mecnun

40. Leyla ile Mecnun

2011 yılında TRT1 ekranlarına gelen Leyla ile Mecnun, adını klasik aşk hikayesinden alsa da bambaşka bir dünya kuruyordu: İstanbul'un bir köşesinde geçen, gerçeküstü ve absürt bir komedi. Mecnun'u Ali Atay, Leyla'yı Melis Birkan canlandırırken, İskender rolüyle Serkan Keskin de dizinin akıllardan çıkmayan isimlerinden oldu. Dizinin kendine has, tuhaf ve şiirsel dili, alışılmış dizi formatlarının tamamen dışına çıkıyordu. Yıllar sonra bile o tuhaf replikleri hafızalarımızdan silinmiyor.

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41. Ezel

41. Ezel

2009'da Show TV'de başlayan Ezel, Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu romanından esinlenen bir intikam hikayesi anlatıyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ömer, en yakın arkadaşları ve sevdiği kadın Eyşan (Cansu Dere) tarafından ihanete uğrayıp hapse düşünce, çıktığında artık Ezel olarak geri dönüyor. Yiğit Özşener'in de kadroda yer aldığı dizi, gerilimi ve dramatik dönüşleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Ezel'in bakışlarındaki o soğukluğu unutmak mümkün değil.

42. Koçum Benim

42. Koçum Benim

2002-2003 yılları arasında TRT1'de yayınlanan Koçum Benim, bir liseyi ve orada okuyan gençlerin dünyasını konu alıyordu. Tarık Akan'ın canlandırdığı basketbol koçu, öğrencilerin hem sırdaşı hem yol göstericisi oluyor; Ebru Cündübeyoğlu, Engin Altan Düzyatan, Zihni Göktay ve Ozan Güven gibi isimler de kadroda yer alıyordu. Dizi, gençlik dertlerini, aile ilişkilerini ve okul hayatını sıcak bir dille işliyordu. O dönem lise koridorlarında geçen sahneler bize kendi okul yıllarımızı hatırlatıyordu.

43. Yaprak Dökümü

43. Yaprak Dökümü

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarına konuk oldu. Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey, beş çocuğunu doğru değerlerle yetiştirmeye çalışırken ailesinin dağılışına da şahit oluyor. Bennu Yıldırımlar, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin rol aldığı dizi, aile içi çatışmaları ve değişen değerleri çarpıcı biçimde ekrana taşıyordu. Ali Rıza Bey'in çaresizliğine hepimiz bir yerlerden ortak olduk.

44. Dadı

44. Dadı

Amerikan yapımı The Nanny'den uyarlanan Dadı, 2001 yılında Show TV'de başlayıp sonra Star TV'ye taşınan bir komedi diziydi. Gülben Ergen'in başrolünde olduğu dizide Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever gibi isimler de kadroya dahildi. Zengin bir ailenin yanına dadı olarak giren bir kadının hayatını konu alan yapım, enerjik oyunculuğu ve renkli karakterleriyle akıllara kazındı. Dadı'nın kahkahaları hâlâ kulaklarımızda.

45. Geniş Aile

45. Geniş Aile
www.tvaktuel.com

2009 yılında Kanal D'de başlayan Geniş Aile, Almanya'dan dönen Cevahir'in eski aşkı Şükufe'ye kavuşma çabasıyla başlıyor, ama yolu rakibi Koyu Bilal'le sürekli kesişiyor. Zuhal Topal'ın Şükufe, Fırat Tanış'ın Koyu Bilal olarak rol aldığı dizide, sonradan gelen eczacı Zeynep (Rojda Demirer) de hikayeye yeni bir boyut katıyor. Kasaba hayatının tüm tuhaflıklarını mizahla anlatan dizi, üç sezon boyunca 108 bölümle ekranlarda kaldı. Koyu Bilal'in çılgınlıklarını izlemeden geçen hafta yok gibiydi.

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46. Kavak Yelleri

46. Kavak Yelleri

2007'den 2011'e kadar Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri, kışın ıssız yazın hareketli bir Ege kasabasında geçen bir gençlik dizisiydi. Deniz (İbrahim Kendirci), Aslı (Pelin Karahan), Efe (Sarp Apak) ve Mine'nin (Aslı Enver) arkadaşlıkları, aşkları ve büyüme hikayeleri etrafında şekilleniyordu. Amerikan yapımı Dawson's Creek'ten esinlenen dizi, kendi özgün çizgisini de yakalamayı başardı. Aslı ve Efe'nin hikayesine kaç kere ağladığımızı saymak zor.

47. Tatlı Kaçıklar

47. Tatlı Kaçıklar

1996-2001 yılları arasında ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar, birbirine zıt iki karakterin aynı evi paylaşmak zorunda kalmasını konu alan bir durum komedisiydi. Vurdumduymaz foto muhabiri Rafet'i Mehmet Ali Erbil, titiz ve duygusal spor yazarı Saffet'i ise Yalçın Menteş canlandırıyordu. Boşanmış iki adamın ev arkadaşlığı üzerinden ilerleyen dizi, İsmet Ay ve Erol Günaydın gibi isimlerle de güçleniyordu. Rafet ile Saffet'in kavgaları bizim için gerçek bir kahkaha garantisiydi.

48. Perihan Abla

48. Perihan Abla

1986 yılında TRT1'de başlayan Perihan Abla, iki kardeşine ve mahalledeki dostlarına göz kulak olan bir kadının hikayesini anlatıyordu. Perran Kutman'ın canlandırdığı Perihan ile Şevket Altuğ'un oynadığı Şakir arasındaki gerilimli ama sevecen ilişki, dizinin en akılda kalan yanıydı. Sade bir mahalle hayatını, dönemin toplumsal dokusunu yansıtarak anlatan yapım, iki sezon boyunca ekranlarda kaldı. Perihan Abla'nın mahalle sokaklarındaki o samimi hali hâlâ nostalji dolu anılarımız arasında.

49. Ihlamurlar Altında

49. Ihlamurlar Altında

2005-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında, aynı mahallede büyüyen ve birbirini seven Yılmaz ile Elif'in aşkını konu alıyordu. Bülent İnal ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı dizide, Özge Borak ve Sinan Tuzcu da önemli karakterlere hayat veriyordu. Hayatın getirdiği ayrılıklar, yanlış anlaşılmalar ve ikinci şanslar üzerine kurulu dram, izleyiciyi haftalarca ekrana bağladı. Yılmaz'la Elif'in kavuşamayan aşkına içimiz kaç kere sızladı, saymaya gerek yok.

50. Kınalı Kar

50. Kınalı Kar

2002-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kınalı Kar, okulu ve öğretmeni olmayan bir köye öğretmen olarak giden Ali Yılmaz'ın hikayesiyle başlıyor. Emrah'ın canlandırdığı Ali, ağa kızı Nazar'la (Özlem Conker) tanışınca aralarında engellerle dolu bir aşk başlıyor; Mustafa Avkıran'ın oynadığı Cabbar Ağa ise bu aşkın önündeki en büyük engellerden biri oluyor. Köy hayatının zorluklarını ve geleneksel çatışmaları anlatan dizi, dönemin sevilen yapımlarından biriydi. Nazar'ın kuyu başındaki o karşılaşma sahnesi hâlâ hafızalarda.

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51. Gümüş

51. Gümüş

2005 yılında Kanal D'de başlayan Gümüş, çocukluğundan beri aşık olduğu Mehmet'le, ailesinin kararıyla evlendirilen bir kızın İstanbul'a gelin gitmesini anlatıyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un Mehmet, Songül Öden'in Gümüş olarak rol aldığı dizi, sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da da büyük bir izleyici kitlesi topladı. Aşk, aile baskısı ve geçmişin gölgesinde kurulan bir evliliğin hikayesini anlatan yapım, üç sezon sürdü. Gümüş ile Mehmet'in aşkı, sınırları aşan bir Türk dizisi fenomeninin de başlangıcı oldu.

52. Binbir Gece

52. Binbir Gece

2006 yılında Kanal D'de yayın hayatına başlayan Binbir Gece, oğlunun tedavisi için paraya ihtiyaç duyan mimar Şehrazat'ın patronu Onur'la yaptığı zorlu bir anlaşmayla şekilleniyordu. Bergüzar Korel'in Şehrazat, Halit Ergenç'in Onur olarak rol aldığı dizide Ceyda Düvenci de Bennu karakteriyle hikayeye dahil oluyordu. Binbir Gece masallarından esinlenen yapım, aşk ve fedakarlık temalarını dramatik bir dille işliyordu. Onur ile Şehrazat'ın gerilimli bakışmaları, o dönem hepimizin merakla takip ettiği sahnelerdendi.

53. Acı Hayat

53. Acı Hayat

Osman Sınav imzalı Acı Hayat, 2005-2007 yılları arasında Show TV ekranlarına gelen, İstanbul'un varoş bir mahallesinde geçen dram ve aksiyon dolu bir aşk hikayesiydi. Kaynakçı Mehmet (Kenan İmirzalıoğlu) ile manikürcü Nermin (Selin Demiratar) birbirini ölesiye seven iki gençken, Ender'in araya girmesiyle her şey değişir ve Nermin yavaş yavaş zengin bir dünyaya sürüklenir. Yoksulluk, kıskançlık ve kader, bu iki sevgiliyi ayırmak için sanki el ele vermiştir. Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara damga vurduğu bu dizi, hâlâ 2000'lerin en akılda kalan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalarımızda.

54. Doktorlar

54. Doktorlar

2006'da Show TV'de başlayan Doktorlar, Grey's Anatomy'den esinlenen kadrosuyla bizi bir hastanenin koridorlarına taşıdı. Kutsi ve Yasemin Ergene'nin başrollerini paylaştığı dizide, genç doktorların hem hastalarıyla hem de birbirleriyle olan ilişkileri, aşkları ve rekabetleri anlatılıyordu. Hastane draması denince Türkiye'de akla gelen ilk yapımlardan biri oldu ve 2011'e kadar ekranda kaldı. O dönem her akşam beyaz önlüklü karakterlerin dertlerine ortak olduğumuz günleri özlüyoruz.

55. Çocuklar Duymasın

55. Çocuklar Duymasın

2002'de TGRT'de başlayıp kısa süre sonra atv'ye, ardından Star'a taşınan Çocuklar Duymasın, birbirine tahammül edemeyen ama boşanmalarına çocukları izin vermeyen bir çiftin komik hikayesini anlatıyordu. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı dizi, aile içi kavgaları, komşuluk ilişkilerini ve gündelik hayatın tuhaflıklarını mizahla harmanladı. Tam 17 yıl boyunca, 2019'a kadar ekranda kalarak nesiller boyu izlendi. Ailecek oturup güldüğümüz o akşamları düşününce yüzümüzde hâlâ bir tebessüm beliriyor.

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56. Arka Sokaklar

56. Arka Sokaklar

2006'dan bu yana Kanal D ekranlarında olan Arka Sokaklar, İstanbul Emniyeti'nin asayiş ekibinde görev yapan polislerin hem aile hayatlarını hem de sokaklardaki mücadelelerini anlatıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı ilk kadrosuyla başlayan dizi, polisiye, aksiyon ve dram türlerini bir arada sunuyor. Ekibin minibüsleriyle şehri arşınlayıp her türlü suçla mücadele etmesi, izleyiciyi yıllarca ekrana bağladı. Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olarak, Arka Sokaklar artık televizyon tarihimizin bir parçası.

57. Sil Baştan

57. Sil Baştan

Gani Müjde'nin kaleminden çıkan Sil Baştan, Star TV'de ekrana gelen bir komedi diziydi. Konusu, yıllar önce ailelerinin bir öğretmene rüşvet vererek sınıf geçirttiği sekiz kişinin, bu gerçek okulun 100. yıl kutlamasında ortaya çıkınca yeniden liseye dönmek zorunda kalmasıydı. Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Emre Kınay ve Dilara Gönder gibi isimlerin rol aldığı dizi, yetişkinlerin okul sıralarına geri dönmesiyle ortaya çıkan komik durumları işliyordu. Fikri bile tek başına gülümsetiyor, değil mi?

58. Hanımın Çiftliği

58. Hanımın Çiftliği

Orhan Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan Hanımın Çiftliği, 2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlandı ve 1950'lerin Adana'sında geçen güçlü bir hikaye anlattı. Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı, Caner Cindoruk ile ikinci sezonda Fikret Kuşkan'ın da kadroya katıldığı dizi, toprak ağalığı, sınıf farkları ve aşk üzerine kurulu bir dram sunuyordu. Dönem atmosferi ve güçlü oyunculuklarıyla döneminin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Adana toprağının tozunu ekranlara taşıyan bu dizi, hâlâ akıllarda.

59. Elveda Derken

59. Elveda Derken

2007-2008 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Elveda Derken, mutlu bir çocuk doktoru olan Lale'nin (Ece Uslu) hayatının, ufak bir baş dönmesiyle başlayan sürecin ardından tepetaklak olmasını konu alıyordu. Yazar eşi Ege'yi Sinan Sümer, hayatına giren diğer önemli karakterleri ise Gökhan Tepe ve Burcu Kara canlandırıyordu. Dizi, mutluluğun ne kadar kırılgan olabileceğini, aile bağlarının sınandığı anları duygusal bir dille anlattı. Ekranın karşısında hepimizi ağlatan o dizilerden biriydi Elveda Derken.

60. Bizim Mahalle

60. Bizim Mahalle

1990'ların TRT1 klasiklerinden Bizim Mahalle, kuralsız bir mahallede yaşayan üç arkadaşın hayatının, gizemli bir yabancının mahalleye taşınmasıyla nasıl değiştiğini anlatıyordu. Nilgün Belgün, Vildan Atasever ve Neriman Köksal gibi isimlerin rol aldığı dizi, sekiz sezon boyunca 500'den fazla bölümle ekranda kaldı. Mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve gündelik hayatın sıcaklığını samimi bir dille işledi. Pazar akşamları ailecek başında toplandığımız o günleri düşününce içimiz ısınıyor.

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61. Kuzey Güney

61. Kuzey Güney

2011'de Kanal D'de başlayan Kuzey Güney, karakterleri birbirinden çok farklı iki kardeşin hikayesini anlatıyordu: asi ve öfkeli Kuzey (Kıvanç Tatlıtuğ) ile sakin, sabırlı Güney (Buğra Gülsoy). Kuzey, ağabeyinin işlediği bir suçu üstlenip cezaevinden dört yıl sonra döndüğünde, ikisinin de aynı kadına, Cemre'ye (Öykü Karayel) aşık olduğunu fark eder. Kardeşlik, fedakarlık ve ihanetin iç içe geçtiği bu hikaye, iki sezon boyunca 80 bölümle ekrana geldi. Kuzey'in o öfkeli bakışlarını unutmak mümkün değil.

62. Fatmagül'ün Suçu Ne?

62. Fatmagül'ün Suçu Ne?

2010'da Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne?, dört kişinin tecavüzüne uğrayan genç bir kadının, tecavüzcülerinden biriyle zorla evlendirilmesini konu alan çarpıcı bir dram diziydi. Beren Saat'in Fatmagül'ü, Engin Akyürek'in ise o gece olanlara tanık olup müdahale edemediği için büyük bir pişmanlık yaşayan Kerim'i canlandırdığı dizi, adalet arayışını ve iyileşme sürecini güçlü bir anlatımla ekrana taşıdı. Toplumsal bir yarayı cesurca işlediği için hem Türkiye'de hem yurt dışında büyük ses getirdi. Beren Saat ve Engin Akyürek'in performansı, yıllar geçse de akıllardan çıkmıyor.

63. Yalan Dünya

63. Yalan Dünya

Gülse Birsel imzasını taşıyan Yalan Dünya, 2012'de Kanal D'de başlayan bir sitcomdu ve İstanbul'un Cihangir semtinde aynı apartmanda yaşayan kalabalık bir aile ile kiracılarının komik hikayelerini anlatıyordu. Altan Erkekli, Füsun Demirel, Beyazıt Öztürk ve Gülse Birsel'in de aralarında bulunduğu geniş bir kadroyla, gündelik hayatın tuhaflıklarını ince bir mizahla işledi. Dört sezon boyunca 90 bölümle ekranda kaldı. Cihangir'in o çatı katındaki kahkahaları hâlâ özlüyoruz.

64. Çalıkuşu

64. Çalıkuşu

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz romanından Osman F. Seden tarafından uyarlanan Çalıkuşu, 1986'da TRT1 ekranlarına geldi. Küçük yaşta ailesini kaybedip halası tarafından büyütülen, gururu uğruna sevdiklerinden uzaklaşıp Anadolu'da öğretmenlik yapmaya giden Feride'nin hikayesini, Aydan Şener'in unutulmaz performansıyla izledik. Sadece yedi bölüm sürmesine rağmen o kadar büyük ilgi gördü ki, yıllar sonra bile konuşulmaya devam etti. Feride'nin Anadolu yollarındaki o kararlı yürüyüşü, hafızalarımızdan hiç silinmedi.

65. Şevkat Yerimdar

65. Şevkat Yerimdar

2017'de Fox TV'de başlayan Şevkat Yerimdar, mahallenin gözü kara ama yürekli delikanlısı Şevkat (Özgürcan Çevik) ile Paris'ten dönen Esin'in (Başak Parlak) hikayesini anlatan bir komediydi. Esin'in babası Cevdet Bey, kızını mahalleye gönderirken göz kulak olması için Şevkat'e emanet eder ve ikili arasında beklenmedik, komik bir aşk macerası başlar. Mahalle kültürünü genç kuşağa eğlenceli bir dille anlatan dizi, kısa sürede sevilen isimler arasına girdi. Şevkat'in o saf ama bir o kadar da inatçı tavırlarını gülümsemeden hatırlamak mümkün değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

Eski Türk dizileri nereden izlenebilir?

Birçok klasik dizi kanalların kendi arşivlerinde yaşıyor: Kanal D Arşiv'de Aşk-ı Memnu ve Arka Sokaklar, atv'de Ezel, TRT tabii'de Bizimkiler ve Yeditepe İstanbul, Show TV'nin kendi arşivinde ise geçmiş yıllara ait pek çok yapım ücretsiz izlenebiliyor.

Tüm zamanların en çok izlenen eski Türk dizisi hangisi?

Aşk-ı Memnu'nun 79. ve final bölümü %27,1 reytingle Türk televizyon tarihinin en yüksek reytingli bölümlerinden birine imza attı. Bihter'in vedası yıllar sonra bile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Listedeki en eski dizi hangisi?

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz romanından uyarlanan Çalıkuşu, 1986 yapımıyla listenin en eski yapımı. TRT'nin usta işi dizilerinden biri olarak hâlâ nostaljiyle anılıyor.

90'lar dizileri neden bu kadar unutulmaz?

O dönemde kanal sayısı sınırlı olduğu için hemen herkes aynı diziyi aynı anda izliyordu; bu da Bizimkiler'in mahallesini ya da Süper Baba'nın esprilerini ortak bir hafızaya dönüştürdü. Bugünün dağınık izleme alışkanlığında bu ortaklığı yakalamak çok daha zor.

Listeye eksik kalan bir dizi önerebilir miyim?

Elbette, yorumlarda belirttiğiniz diziler değerlendirilip güncellemelerde listeye eklenebilir.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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