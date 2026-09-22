Eski Türk Dizileri: 90'lar ve 2000'lere Damga Vurmuş En Unutulmaz 65 Eski Dizi
90'lar ve 2000'lerin televizyon kültürü dendiğinde akla ilk gelen o mahalle dizileri, aile komedileri ve unutulmaz aşk hikayeleri hâlâ hafızalarımızda canlı duruyor. Süper Baba'nın sıcaklığından Ezel'in gerilimine, Bizimkiler'in kahkahalarından Aşk-ı Memnu'nun draması ile dünyaya açılan Gümüş'ün hikayesine kadar bir dönemin ekranına damga vuran yapımları bir araya getirdik. Binbir Gece'nin aşkından Kurtlar Vadisi'nin gerilimine, Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin sarsıcı hikayesinden Kuzey Güney'in kardeş çekişmesine kadar hafızalarımızda yer eden yapımlar da listede yerini aldı. Bu listede 80'lerin Çalıkuşu'ndan 2010'ların Kuzey Güney'ine uzanan 65 unutulmaz eski dizi var. Kaydırın, hangilerini izlediğinizi hatırlayın; böyle güzel dizilere hasret kaldık.
1. Ekmek Teknesi
2. Süper Baba
3. Asmalı Konak
4. Mahallenin Muhtarları
5. Kaynanalar
6. Çılgın Bediş
7. 7 Numara
8. Çemberimde Gül Oya
9. Avrupa Yakası
10. Bizimkiler
11. Ruhsar
12. Tatlı Hayat
13. En Son Babalar Duyar
14. Deli Yürek
15. Sıdıka
16. Yılan Hikayesi
17. Cennet Mahallesi
18. Aliye
19. Bir İstanbul Masalı
20. Sihirli Annem
21. Kurtlar Vadisi
22. Şehnaz Tango
23. Şaşıfelek Çıkmazı
24. Bir Demet Tiyatro
25. Kara Melek
26. Yeditepe İstanbul
27. İkinci Bahar
28. Aşk-ı Memnu
29. Aşkına Eşkıya
30. Aynalı Tahir
31. Serseri
32. Öyle Bir Geçer Zaman Ki
33. Ferhunde Hanımlar
34. Muhteşem Yüzyıl
35. Yarım Elma
36. Hatırla Sevgili
37. Aslı ile Kerem
38. Yabancı Damat
39. Behzat Ç.
40. Leyla ile Mecnun
41. Ezel
42. Koçum Benim
43. Yaprak Dökümü
44. Dadı
45. Geniş Aile
46. Kavak Yelleri
47. Tatlı Kaçıklar
48. Perihan Abla
49. Ihlamurlar Altında
50. Kınalı Kar
51. Gümüş
52. Binbir Gece
53. Acı Hayat
54. Doktorlar
55. Çocuklar Duymasın
56. Arka Sokaklar
57. Sil Baştan
58. Hanımın Çiftliği
59. Elveda Derken
60. Bizim Mahalle
61. Kuzey Güney
62. Fatmagül'ün Suçu Ne?
63. Yalan Dünya
64. Çalıkuşu
65. Şevkat Yerimdar
Sıkça Sorulan Sorular
Eski Türk dizileri nereden izlenebilir?
Birçok klasik dizi kanalların kendi arşivlerinde yaşıyor: Kanal D Arşiv'de Aşk-ı Memnu ve Arka Sokaklar, atv'de Ezel, TRT tabii'de Bizimkiler ve Yeditepe İstanbul, Show TV'nin kendi arşivinde ise geçmiş yıllara ait pek çok yapım ücretsiz izlenebiliyor.
Tüm zamanların en çok izlenen eski Türk dizisi hangisi?
Aşk-ı Memnu'nun 79. ve final bölümü %27,1 reytingle Türk televizyon tarihinin en yüksek reytingli bölümlerinden birine imza attı. Bihter'in vedası yıllar sonra bile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Listedeki en eski dizi hangisi?
Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz romanından uyarlanan Çalıkuşu, 1986 yapımıyla listenin en eski yapımı. TRT'nin usta işi dizilerinden biri olarak hâlâ nostaljiyle anılıyor.
90'lar dizileri neden bu kadar unutulmaz?
O dönemde kanal sayısı sınırlı olduğu için hemen herkes aynı diziyi aynı anda izliyordu; bu da Bizimkiler'in mahallesini ya da Süper Baba'nın esprilerini ortak bir hafızaya dönüştürdü. Bugünün dağınık izleme alışkanlığında bu ortaklığı yakalamak çok daha zor.
Listeye eksik kalan bir dizi önerebilir miyim?
Elbette, yorumlarda belirttiğiniz diziler değerlendirilip güncellemelerde listeye eklenebilir.
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