Yeşil Pasaport Kapsamı Genişliyor: Pilotlar, Mühendisler ve Mimarlar İçin Meclis'e İki Ayrı Teklif Sunuldu

Pilotlara ilişkin teklif, havayolu pilot lisansının alınmasından itibaren en az 5 yıl fiilen uçuş hizmeti veren pilotlara hususi damgalı pasaport verilmesini istiyor. Gerekçede, pilotların yurt dışındaki eğitim, uçuş testi ve uçak teslim alma süreçlerinde vize engeliyle karşılaştığına dikkat çekiliyor. Teklifte ayrıca, havayolu uluslararası ulaşım araçları pilotlarının yurt dışı çıkışlarını yalnızca görevli oldukları zaman yapabildiği vurgulanıyor.

Mühendis ve mimarlar için hazırlanan ikinci teklifte ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olmak ve meslekte en az 10 yıl kıdeme sahip bulunmak şartı aranıyor. Gerekçede mühendis ve mimarların üretim yapan, katma değer oluşturan bir meslek grubu olduğu belirtilirken, yurt dışındaki eğitim, konferans, panel ve teknik etkinliklere katılımın mesleki gelişime ve uluslararası iş birliğine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

İki teklifte ortak bir koşul da var: Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle hak sahipleri hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekiyor. Şu an yeşil pasaport; belirli derecedeki kamu görevlileri, TBMM üyeleri ve hükümet mensupları, belediye başkanları, milli sporcular, ihracatçı iş insanları ve baroya en az 15 yıldır kayıtlı avukatlar gibi gruplara veriliyor.

Yeşil pasaportun kapsamını genişletme girişimi ilk kez gündeme gelmiyor. Şubat ayında CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için 15 yıllık kıdem şartıyla benzer bir teklif sunmuştu. Henüz hiçbiri yasalaşmadı; teklifler İçişleri Komisyonu'nun değerlendirmesini bekliyor.