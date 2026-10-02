Yeşil Pasaport Kapsamı Genişliyor: Pilotlar, Mühendisler ve Mimarlar İçin Meclis'e İki Ayrı Teklif Sunuldu
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Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamını genişletmeyi hedefleyen iki ayrı kanun teklifi Meclis'e sunuldu. YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun hazırladığı tekliflerde, pilotlar ile mühendis ve mimarların belirli şartları sağlaması halinde bu pasaporttan yararlanabilmesi öngörülüyor. Her iki teklif de TBMM İçişleri Komisyonu'na sevk edildi.
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Pilotlara 5, mühendis ve mimarlara 10 yıllık kıdem şartı getiriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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