Psikologlara Göre 50 Yaşından Sonra Daha Kolay Gelen 5 Şey
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Reddedilmek artık eskisi kadar yıkıcı gelmiyor.
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Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak geri planda kalıyor.
Bir araştırma, orta yaş krizinin sanıldığı kadar gerçek olmayabileceğini öne sürüyor.
Yaşanan zorluklar, acının geçici olduğunu öğretiyor.
Bu bakış açısı daha erken yaşlarda da kazanılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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