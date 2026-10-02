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Psikologlara Göre 50 Yaşından Sonra Daha Kolay Gelen 5 Şey

Psikologlara Göre 50 Yaşından Sonra Daha Kolay Gelen 5 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 11:49
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Gençlik yıllarında kim olduğumuzu bulmaya, ilişki kurmaya ve istediğimiz işe ulaşmaya çalışırken başkalarının ne düşündüğü çoğu zaman fazlasıyla önemli geliyor. 50 yaşından sonra neyin kolaylaştığı sorulan üç psikolog ise aynı cevabı verdi: Onay arayışı azalıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Reddedilmek artık eskisi kadar yıkıcı gelmiyor.

Reddedilmek artık eskisi kadar yıkıcı gelmiyor.

Klinik psikolog Dr. Karen Stewart, 'Yaşlanmanın en büyük psikolojik özgürlüklerinden biri, herkesin sizi sevmesine aslında ihtiyacınız olmadığını fark etmektir' diyor. Stewart'a göre orta yaşta pek çok şey eskisi kadar önemli gelmiyor, onay arayışı da azalıyor.

Bu dönemde 'hayır' demek kolaylaşıyor. Herkesi memnun etmeye çalışmak ise insana iyi hissettirmek yerine yorucu gelmeye başlıyor.

Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak geri planda kalıyor.

Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak geri planda kalıyor.

Klinik psikolog Dr. Wildaliz Caro, '50'den sonra kendimizi başkalarıyla kıyasladığımız o görünmez skor tablosu geri plana düşer' diyor. Caro'ya göre bu yaştaki pek çok yetişkin kendini çok daha rahat hissediyor ve hayatının her alanını toplumun ölçülerine göre değerlendirme ihtiyacı duymuyor.

Dış görünüş, iş başarısı ya da ebeveynlik fark etmiyor; dışarıdan gelen yargılar eskisi kadar dert edilmiyor.

Bir araştırma, orta yaş krizinin sanıldığı kadar gerçek olmayabileceğini öne sürüyor.

Bir araştırma, orta yaş krizinin sanıldığı kadar gerçek olmayabileceğini öne sürüyor.

2021'de Perspectives on Psychological Science dergisinde yayımlanan bir makale, mutluluğun orta yaşta düştüğünü savunan 'U biçimli mutluluk eğrisinin' gerçek olmayabileceğini öne sürüyor.

Klinik psikolog Dr. Navvab Tadjvar da 50 yaşın genellikle fiziksel bir gerileme olarak anlatıldığını, oysa rahatlamak için büyük bir fırsat sunduğunu söylüyor. Tadjvar, 'Zamanın sınırlı olduğunu, her şeyi yapamayacağımızı ve her şey olamayacağımızı kabul etmek dünyamızı daraltmaz, bizi özgürleştirir' ifadelerini kullanıyor.

Yaşanan zorluklar, acının geçici olduğunu öğretiyor.

Yaşanan zorluklar, acının geçici olduğunu öğretiyor.

Araştırmalar, yaşı ilerlemiş yetişkinlerin duygularını daha iyi düzenleyebildiğini ve anlamlı ilişkilere daha çok odaklandığını gösteriyor. Üç psikolog da bunda yaşam deneyiminin payı olduğunu düşünüyor.

Stewart, 'Kalp kırıklıklarını, kariyerdeki hayal kırıklıklarını, zor ilişkileri, hatta sevdiğiniz birini kaybetmeyi atlattınız. Artık rahatsızlığın ve acının geçici olduğuna, iyi olacağınıza dair elinizde kanıt var' diyor.

Bu bakış açısı daha erken yaşlarda da kazanılabiliyor.

Bu bakış açısı daha erken yaşlarda da kazanılabiliyor.

Tadjvar, başkalarının onaylamamasını acil bir durum gibi değil, tarafsız bir geri bildirim gibi görmeyi öneriyor. Stewart ise yanlış bir şey yapmadığınız halde otomatik olarak özür dilemeyi bırakmayı ve kararlarınızın ne kadarını zorunluluk, onay arayışı ya da başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusuyla verdiğinizi düşünmeyi tavsiye ediyor.

Stewart, 50'den sonra da zor duyguların tamamen kaybolmadığını hatırlatıyor. Ona göre bu duygular yalnızca daha az yoğun yaşanıyor ve davranışları eskisi kadar belirlemiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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