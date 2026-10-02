Psikologlara Göre 50 Yaşından Sonra Daha Kolay Gelen 5 Şey

Klinik psikolog Dr. Karen Stewart, 'Yaşlanmanın en büyük psikolojik özgürlüklerinden biri, herkesin sizi sevmesine aslında ihtiyacınız olmadığını fark etmektir' diyor. Stewart'a göre orta yaşta pek çok şey eskisi kadar önemli gelmiyor, onay arayışı da azalıyor.

Bu dönemde 'hayır' demek kolaylaşıyor. Herkesi memnun etmeye çalışmak ise insana iyi hissettirmek yerine yorucu gelmeye başlıyor.