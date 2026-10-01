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AKP'li Hayati Yazıcı Adı Fon Krizine Karışan Oğlu İçin İlk Kez Açıklama Yaptı: "İtibar Suikastine İzin Vermem"

AKP'li Hayati Yazıcı Adı Fon Krizine Karışan Oğlu İçin İlk Kez Açıklama Yaptı: "İtibar Suikastine İzin Vermem"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 20:42
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlem iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kararına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Yazıcı, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruya 'Açıklayacağım' yanıtını vermişti. Yazıcı o açıklamayı akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptı.

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Yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde fonlar üzerinden manipülatif işlemler gerçekleştirilerek haksız kazanç elde edildiği iddialarını kapsıyor. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında da tedbir amacıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

"Açıklayacağım" demişti, X hesabından açıklama yaptı:

"Açıklayacağım" demişti, X hesabından açıklama yaptı:

'Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur.

Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır.

Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır.

Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır.

Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır.

İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir.

Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır.

Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur.

Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem.

Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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