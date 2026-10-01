AKP'li Hayati Yazıcı Adı Fon Krizine Karışan Oğlu İçin İlk Kez Açıklama Yaptı: "İtibar Suikastine İzin Vermem"
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlem iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kararına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Yazıcı, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruya 'Açıklayacağım' yanıtını vermişti. Yazıcı o açıklamayı akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptı.
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Yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.
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"Açıklayacağım" demişti, X hesabından açıklama yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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