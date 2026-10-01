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Şamil Tayyar'dan Eski SPK Başkanına Tepki: "Bunu Bir Güzel Döveceksin"

Şamil Tayyar'dan Eski SPK Başkanına Tepki: "Bunu Bir Güzel Döveceksin"

Şamil Tayyar
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 18:41
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Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bin katlık hisse yükselişine ilişkin sözleri tartışma yarattı. Sözlere AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir tepki geldi.

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Bin katlık artışa 'halkın teveccühü' savunması.

Bin katlık artışa 'halkın teveccühü' savunması.

Savcılığa gitmeden önce Hürriyet muhabiri Musa Kesler'e konuşan Gönül'e, bir hissede yaşanan bin katlık yükselişin SPK denetiminden nasıl kaçabildiği ve fonlardaki manipülasyonun neden daha önce tespit edilemediği soruldu. Gönül, 'Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen 'manipülasyon' olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır' dedi. Denetim mekanizmasının sürekli işlediğini savunan Gönül, 'Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir' ifadelerini de kullandı.

Tayyar sözlerinin mecazi olduğunu belirtti.

Tayyar sözlerinin mecazi olduğunu belirtti.

Gönül'ün sözleri sosyal medyada tartışılırken AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayyar, eski SPK Başkanı için 'Bunu bir güzel döveceksin' ifadesini kullandı ve paylaşımında sözlerinin mecazi anlam taşıdığını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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