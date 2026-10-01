Şamil Tayyar'dan Eski SPK Başkanına Tepki: "Bunu Bir Güzel Döveceksin"
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Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bin katlık hisse yükselişine ilişkin sözleri tartışma yarattı. Sözlere AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir tepki geldi.
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Bin katlık artışa 'halkın teveccühü' savunması.
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Tayyar sözlerinin mecazi olduğunu belirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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