Şamil Tayyar'dan Eski SPK Başkanına Tepki: "Bunu Bir Güzel Döveceksin"

Savcılığa gitmeden önce Hürriyet muhabiri Musa Kesler'e konuşan Gönül'e, bir hissede yaşanan bin katlık yükselişin SPK denetiminden nasıl kaçabildiği ve fonlardaki manipülasyonun neden daha önce tespit edilemediği soruldu. Gönül, 'Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen 'manipülasyon' olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır' dedi. Denetim mekanizmasının sürekli işlediğini savunan Gönül, 'Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir' ifadelerini de kullandı.