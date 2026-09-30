CHP’den İstifa Etmişti: Cemil Tugay, Erdoğan ile Beştepe’de Bir Araya Geldi

'Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bunu defalarca söyledim... Benim bir kente dair sorumluluğum var, o yüzden bu süreci sakince bekliyorum.'

Tugay’ın istifası ve izlediği yol haritası muhalefet kanadında da yakından takip ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Ağustos 2026’da yaptığı değerlendirmede Tugay’ın CHP’den butlan kararına tepki olarak ayrıldığını belirterek, olası bir parti değişikliği iddialarına ilişkin endişelerini dile getirmişti.