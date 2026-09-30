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CHP’den İstifa Etmişti: Cemil Tugay, Erdoğan ile Beştepe’de Bir Araya Geldi

CHP’den İstifa Etmişti: Cemil Tugay, Erdoğan ile Beştepe’de Bir Araya Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 21:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrasında CHP’deki görevden almalara ve ihraçlara tepki göstererek 18 Haziran 2026 tarihinde partisinden istifa eden Cemil Tugay, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrasında CHP’deki görevden almalara ve ihraçlara tepki göstererek 18 Haziran 2026 tarihinde partisinden istifa eden Cemil Tugay, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstifasının ardından İzmir’de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olarak görevini sürdüren Tugay’ın bu teması, kulisleri hareketlendirdi.

İstifanın hemen ardından Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış, ancak Tugay ve yakın çevresi bu iddiaları sık sık yalanlamıştı. Son olarak 8 Eylül 2026’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen, Tugay’ın herhangi bir AK Parti üyelik formu doldurmadığını kesin bir dille açıklamıştı.

Tugay, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar ile birlikte siyasetteki yeni oluşum süreçlerinde adı geçen figürler arasında yer alırken, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şu ifadelerle bağımsız kalma iradesini vurgulamıştı:

Tugay, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar ile birlikte siyasetteki yeni oluşum süreçlerinde adı geçen figürler arasında yer alırken, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şu ifadelerle bağımsız kalma iradesini vurgulamıştı:

'Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bunu defalarca söyledim... Benim bir kente dair sorumluluğum var, o yüzden bu süreci sakince bekliyorum.'

Tugay’ın istifası ve izlediği yol haritası muhalefet kanadında da yakından takip ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Ağustos 2026’da yaptığı değerlendirmede Tugay’ın CHP’den butlan kararına tepki olarak ayrıldığını belirterek, olası bir parti değişikliği iddialarına ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Tugay X hesabından Beştepe'deki görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tugay X hesabından Beştepe'deki görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik.

Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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