CHP’den İstifa Etmişti: Cemil Tugay, Erdoğan ile Beştepe’de Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrasında CHP’deki görevden almalara ve ihraçlara tepki göstererek 18 Haziran 2026 tarihinde partisinden istifa eden Cemil Tugay, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
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Tugay, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar ile birlikte siyasetteki yeni oluşum süreçlerinde adı geçen figürler arasında yer alırken, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şu ifadelerle bağımsız kalma iradesini vurgulamıştı:
Tugay X hesabından Beştepe'deki görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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