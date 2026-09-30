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Tera Holding Çalışanının Eşi İçeride Yaşananları Anlattı: Kredi Çekip Fon Alma Baskısı ve İşten Çıkarmalar

Tera Holding Çalışanının Eşi İçeride Yaşananları Anlattı: Kredi Çekip Fon Alma Baskısı ve İşten Çıkarmalar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 21:15
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Tera Holding'e yönelik fon soruşturması sürerken şirketin içinden yeni bir anlatım geldi. Gazeteci Nevşin Mengü, eşi Tera Bank'ta çalışan bir izleyicisinin mesajını X hesabından paylaştı; mesajda çalışanlara personel kredisiyle fon aldırma baskısı yapıldığı ve banka küçülürken çok sayıda kişinin tazminatsız çıkarıldığı öne sürüldü. 

[Kaynak: X / Nevşin Mengü]

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Tera Bank'a geçen çalışanın eşi, personel kredisiyle fon alınması için İçeride baskı yapıldığını öne sürdü.

Tera Bank'a geçen çalışanın eşi, personel kredisiyle fon alınması için İçeride baskı yapıldığını öne sürdü.

Nevşin Mengü'nün X hesabından aktardığı mesaja göre, yıllarca Garanti Bankası'nda çalışan kişi, beklediği unvanı Tera Bank'ın teklifiyle elde etmek için geçiş yaptı. Mesajı yazan eş, 'Bu holding son iki yılda o kadar hızlı büyüdü ki, gerek bankasıyla gerek diğer şirket gruplarıyla piyasadan çok fazla beyaz yakalıyı transfer etti' diyor. İçeriye girdikten sonra yaşananların başında ise çalışanlara ucuz personel kredisi aldırılıp bu paranın Tera fonlarında değerlendirilmesi yönünde 'mahalle baskısı' kurulması geliyor.

Nevşin Mengü'nün paylaşımında yazdıkları şu şekilde: 

Eşi Tera Holding'de çalışan bir izleyicimiz içeride maaşla çalışanların mağduriyetlerini de yazmış 👇

'Bu holding son iki yılda o kadar hızlı büyüdü ki, gerek bankasıyla, gerek diğer şirket gruplarıyla piyasadan çok fazla beyaz yakalıyı transfer ederek bünyesine kattı.

Eşim yıllarca Garanti Bankasında çalıştıktan sonra beklediği bir title için Tera Bank'tan teklif gelince bunu kabul etmişti. Ancak içeriye girdikten sonra başına gelenleri şöyle size özetleyim:

1- İçeride ucuz personel kredisi aldırılıp bu paranın Tera fonlarında değerlendirilmesi yönünde mahalle baskısı yapıldı. 

2- Sanki paranızı Tera fonlarına koymuyorsanız bir tür mobbing yöntemi olan FOMOW (Fomo at Work) hissettirildi.

3- Bugün gelinen noktada hem Tera Bank küçülmeye giderek çoğu kişiyi tazminat ödeyemeden işten çıkarıyor, bir sürü insanın kariyeri etkilendi. Üstelik dışarıda da Teracı etiketi yiyerek toplumla olan bağları zedelendi. İş bulmakta zorlanacaklar.

Kısacası hem parasından hem kariyerinden olan bir kitle de ortaya çıkmış oldu.'

👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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