Tera Holding Çalışanının Eşi İçeride Yaşananları Anlattı: Kredi Çekip Fon Alma Baskısı ve İşten Çıkarmalar
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Tera Holding'e yönelik fon soruşturması sürerken şirketin içinden yeni bir anlatım geldi. Gazeteci Nevşin Mengü, eşi Tera Bank'ta çalışan bir izleyicisinin mesajını X hesabından paylaştı; mesajda çalışanlara personel kredisiyle fon aldırma baskısı yapıldığı ve banka küçülürken çok sayıda kişinin tazminatsız çıkarıldığı öne sürüldü.
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Tera Bank'a geçen çalışanın eşi, personel kredisiyle fon alınması için İçeride baskı yapıldığını öne sürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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