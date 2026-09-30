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Sabah Rutini Günü Şekillendiriyor: Daha İyi Başlamanızı Sağlayacak 4 Altın Adım

Sabah Rutini Günü Şekillendiriyor: Daha İyi Başlamanızı Sağlayacak 4 Altın Adım

psikoloji
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 20:30
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Güne nasıl başladığınız, akşama kadar nasıl hissedeceğinizi büyük ölçüde belirliyor. Başarılı insanların sabah saatlerine bakıldığında dikkat çeken ortak nokta, uyanır uyanmaz sürdürdükleri birkaç küçük ama kararlı alışkanlık. Uzmanların da işaret ettiği 4 yöntem, verimliliği artırmanın ve stresi azaltmanın en kolay yolu olarak öne çıkıyor.

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Uyandıktan sonraki ilk 90 dakika telefona dokunmamak, odağı gün boyu koruyor.

Uyandıktan sonraki ilk 90 dakika telefona dokunmamak, odağı gün boyu koruyor.

Sabah rutini günü şekillendiriyor. Başarılı insanların sabah uyanır uyanmaz yaptıkları rutinleri bulunuyor. 

1- Listenin ilk sırasında dijital sessizlik yer alıyor. Başarılı isimlerin önemli bir kısmı, uyandıktan sonraki ilk 60 ila 90 dakika boyunca sosyal medyaya, e-postalara ve haber akışına bakmıyor. Gözünü açar açmaz bildirimlere dalmak, zihni daha güne başlamadan başkalarının gündemine teslim etmek anlamına geliyor.

Bu kısa ara, beynin ödül sistemiyle ilişkili dopamin dengesini korumaya yardımcı oluyor. Sabahı sürekli yeni bir uyarıcıyla başlatmayan kişi, gün boyunca tek bir işe odaklanmakta daha az zorlanıyor. Telefonu yatağın uzağında şarj etmek ya da ilk saati uçak modunda geçirmek, bu alışkanlığı kazanmanın en pratik yolu.

2. Günün en zor işini en başa almak büyük önem taşıyor. Verimlilik uzmanlarının sıklıkla önerdiği bu yönteme göre irade ve enerji, sabah saatlerinde en yüksek seviyede oluyor. Ertelediğiniz bir raporu, zor bir telefon görüşmesini ya da uzun süredir bekleyen bir görevi güne başlarken halletmek, erteleme alışkanlığını kırıyor. Günün geri kalanı da o yükü taşımadan çok daha hafif geçiyor.

Kısa bir yürüyüş ve birkaç sayfa kitap, zihni güne hazırlıyor.

Kısa bir yürüyüş ve birkaç sayfa kitap, zihni güne hazırlıyor.

3- Zihinsel ve fiziksel hazırlık geliyor. Meditasyon, kısa bir yürüyüş ya da hafif bir egzersiz, kan dolaşımını hızlandırarak beyne giden oksijen miktarını artırıyor. Bu sayede zihin daha çabuk açılıyor, gün içinde karşılaşılan stresli durumlarla başa çıkmak da kolaylaşıyor. Uzun bir spor programına gerek yok. Birkaç dakikalık nefes egzersizi ya da mahallede atılan kısa bir tur bile fark yaratabiliyor.

4- Son alışkanlık ise öğrenmeyi hiç bırakmamak. Başarılı insanlar sabah saatlerini kitap okumak ya da ilgi duydukları bir alanda podcast dinlemek için değerlendiriyor. Kahvaltıda okunan birkaç sayfa ya da işe giderken dinlenen bir bölüm, vizyonu genişletiyor ve yaratıcılığı besliyor.

Bu dört alışkanlığın hiçbiri büyük bir fedakârlık gerektirmiyor. Farkı yaratan, her sabah tekrarlanmaları. Başarı çoğu zaman tek bir büyük adımla değil, her gün sessizce sürdürülen küçük ve disiplinli rutinlerle geliyor. Yarın sabah bunlardan yalnızca biriyle başlamak bile güne bakışınızı değiştirebilir.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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