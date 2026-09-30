Sabah Rutini Günü Şekillendiriyor: Daha İyi Başlamanızı Sağlayacak 4 Altın Adım
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Güne nasıl başladığınız, akşama kadar nasıl hissedeceğinizi büyük ölçüde belirliyor. Başarılı insanların sabah saatlerine bakıldığında dikkat çeken ortak nokta, uyanır uyanmaz sürdürdükleri birkaç küçük ama kararlı alışkanlık. Uzmanların da işaret ettiği 4 yöntem, verimliliği artırmanın ve stresi azaltmanın en kolay yolu olarak öne çıkıyor.
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Uyandıktan sonraki ilk 90 dakika telefona dokunmamak, odağı gün boyu koruyor.
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Kısa bir yürüyüş ve birkaç sayfa kitap, zihni güne hazırlıyor.
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