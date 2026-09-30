Sabah Rutini Günü Şekillendiriyor: Daha İyi Başlamanızı Sağlayacak 4 Altın Adım

Sabah rutini günü şekillendiriyor. Başarılı insanların sabah uyanır uyanmaz yaptıkları rutinleri bulunuyor.

1- Listenin ilk sırasında dijital sessizlik yer alıyor. Başarılı isimlerin önemli bir kısmı, uyandıktan sonraki ilk 60 ila 90 dakika boyunca sosyal medyaya, e-postalara ve haber akışına bakmıyor. Gözünü açar açmaz bildirimlere dalmak, zihni daha güne başlamadan başkalarının gündemine teslim etmek anlamına geliyor.

Bu kısa ara, beynin ödül sistemiyle ilişkili dopamin dengesini korumaya yardımcı oluyor. Sabahı sürekli yeni bir uyarıcıyla başlatmayan kişi, gün boyunca tek bir işe odaklanmakta daha az zorlanıyor. Telefonu yatağın uzağında şarj etmek ya da ilk saati uçak modunda geçirmek, bu alışkanlığı kazanmanın en pratik yolu.

2. Günün en zor işini en başa almak büyük önem taşıyor. Verimlilik uzmanlarının sıklıkla önerdiği bu yönteme göre irade ve enerji, sabah saatlerinde en yüksek seviyede oluyor. Ertelediğiniz bir raporu, zor bir telefon görüşmesini ya da uzun süredir bekleyen bir görevi güne başlarken halletmek, erteleme alışkanlığını kırıyor. Günün geri kalanı da o yükü taşımadan çok daha hafif geçiyor.