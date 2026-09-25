İşe Herkesten Erken Gelenlerin Çalışkanlıkla İlgili Olmayan 3 Nedeni

Psikolog David A. Rosenbaum ve ekibi 2014'te üniversite öğrencileriyle bir kova deneyi yaptı. Öğrencilere iki kova gösterildi ve taşıması hangisi kolay geliyorsa onu seçmeleri istendi. Kovalardan biri başlangıca yakındı, diğeri bitiş çizgisine. Çoğu kişi yakındaki kovayı kaptı ve onu yolun tamamı boyunca taşıdı. Fazladan efor harcadılar, üstelik hiçbir kazançları olmadı.

Psychological Science dergisinde yayımlanan çalışma, bu eğilime 'prekrastinasyon' (precrastination) adını verdi. Rosenbaum'a göre yakındaki kovayı almak, insanlara hedefe daha hızlı yaklaştıkları hissini veriyordu.

Peki Bunun İşe Erken Gelmekle Ne İlgisi Var?

Bazı insanlar bir görevi bir an önce listeden silmek istiyor. Onlar için bir işi zihinde açık bırakmak, onu hemen tamamlamaktan daha rahatsız edici olabilir. Times of India'ya göre işe erken gelmek de bu eğilimle ilişkilendirilebilecek davranışlardan biri olarak ele alınıyor.

Yani bazen mesele işe bağlılık değil, beynin takip ettiği açık dosyalardan birini kapatmak oluyor!