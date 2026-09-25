İşe Herkesten Erken Gelenlerin Çalışkanlıkla İlgili Olmayan 3 Nedeni
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Her ofiste mutlaka böyle biri vardır. Siz kapıdan girdiğinizde o çoktan masasındadır, kahvesi bile yarılanmıştır. Tam da bu yüzden çoğumuz onu ekibin en çalışkanı sanırız ancak psikoloji araştırmaları bundan o kadar emin değil. Üstelik her hün işe erken gelmek yarım kalan işlere ya da beklemenin verdiği sessiz huzursuzluğa dayanıyor olabilir!
İşte detaylar.
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1. Yarım Kalan İşi Bir An Önce Zihinden Atmak
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2. Zamanın Kendisine Doğru Geldiğini Hissetmek
3. Kimsenin İş Yükleyemediği Korunaklı Bir Zaman Dilimi
Tabii Erken Gelen Herkes Kaygılı Değil!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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