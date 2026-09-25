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İşe Herkesten Erken Gelenlerin Çalışkanlıkla İlgili Olmayan 3 Nedeni

İşe Herkesten Erken Gelenlerin Çalışkanlıkla İlgili Olmayan 3 Nedeni

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 11:01
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Her ofiste mutlaka böyle biri vardır. Siz kapıdan girdiğinizde o çoktan masasındadır, kahvesi bile yarılanmıştır. Tam da bu yüzden çoğumuz onu ekibin en çalışkanı sanırız ancak psikoloji araştırmaları bundan o kadar emin değil. Üstelik her hün işe erken gelmek yarım kalan işlere ya da beklemenin verdiği sessiz huzursuzluğa dayanıyor olabilir! 

İşte detaylar.

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1. Yarım Kalan İşi Bir An Önce Zihinden Atmak

1. Yarım Kalan İşi Bir An Önce Zihinden Atmak

Psikolog David A. Rosenbaum ve ekibi 2014'te üniversite öğrencileriyle bir kova deneyi yaptı. Öğrencilere iki kova gösterildi ve taşıması hangisi kolay geliyorsa onu seçmeleri istendi. Kovalardan biri başlangıca yakındı, diğeri bitiş çizgisine. Çoğu kişi yakındaki kovayı kaptı ve onu yolun tamamı boyunca taşıdı. Fazladan efor harcadılar, üstelik hiçbir kazançları olmadı.

Psychological Science dergisinde yayımlanan çalışma, bu eğilime 'prekrastinasyon' (precrastination) adını verdi. Rosenbaum'a göre yakındaki kovayı almak, insanlara hedefe daha hızlı yaklaştıkları hissini veriyordu.

Peki Bunun İşe Erken Gelmekle Ne İlgisi Var?

Bazı insanlar bir görevi bir an önce listeden silmek istiyor. Onlar için bir işi zihinde açık bırakmak, onu hemen tamamlamaktan daha rahatsız edici olabilir. Times of India'ya göre işe erken gelmek de bu eğilimle ilişkilendirilebilecek davranışlardan biri olarak ele alınıyor.

Yani bazen mesele işe bağlılık değil, beynin takip ettiği açık dosyalardan birini kapatmak oluyor! 

2. Zamanın Kendisine Doğru Geldiğini Hissetmek

2. Zamanın Kendisine Doğru Geldiğini Hissetmek

Acta Psychologica'da 2025'te yayımlanan bir çalışma, konuya zaman algısı üzerinden baktı. Araştırmacılar Juanjuan Wang ve Yi Sun, 366 kişiye iki türlü anlaşılabilen bir toplantı sorusu sordu. Gelecek çarşambaki toplantı iki gün ileri alınınca hangi güne kayar?

Bu soruya bazıları pazartesi, bazıları cuma diyor. Pazartesi diyenler, zamanı kendilerine doğru akan bir şey gibi algılıyor. Çalışmada bu gruptakilerin işleri erkenden bitirme eğilimi de daha yüksek çıktı.

Ekip ayrıca bir sınava gelen 84 üniversite öğrencisinin varış saatini tek tek kaydetti. “Pazartesi” cevabını veren öğrenciler sınava ortalama 2,69 dakika erken gelirken, “Cuma” cevabını verenler ortalama 1,27 dakika geç kaldı.

3. Kimsenin İş Yükleyemediği Korunaklı Bir Zaman Dilimi

3. Kimsenin İş Yükleyemediği Korunaklı Bir Zaman Dilimi

Journal of Cross-Cultural Psychology'de yayımlanan bir analiz ise işin başka bir yanını anlatıyor. Times of India'nın aktarımına göre birkaç dakika erken gelen kişi 'yasal olarak korunan bir zaman cebi' kazanıyor. Bu birkaç dakikada kimse sizi başka bir işe çekemiyor ya da sizden iyilik isteyemiyor.

Bu okumaya göre erken gelmenin gerginlikle bir ilgisi yok. Yetişkin hayatında hiçbir şey yapmamanın tamamen kabul gördüğü nadir anlardan biri o.

Tabii Erken Gelen Herkes Kaygılı Değil!

Tabii Erken Gelen Herkes Kaygılı Değil!

Belirleyici olan erken gelmekten çok, o boş dakikalarda ne yapıldığı. Kahvesini sakin sakin içen ya da birkaç dakikayı kendine ayıran biri, sadece düzeni seven bir insan olabilir.

Tablo, o zaman konuşmaları kafada prova ederek ya da mesajlara tekrar tekrar bakarak geçince değişiyor. Times of India'ya göre bu tür davranışlar kaygıyı yönetme çabasına yakın durabiliyor. Bazıları da henüz yaşanmamış bir gerginliğe, masaya oturmadan hazırlanmaya başlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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