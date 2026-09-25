Leyla ile Mecnun'un İlk Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ezgi Asaroğlu Yıllar Sonra Son Haliyle Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sı Ezgi Asaroğlu'nun Instagram'daki son fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2011'de setteki şiddet olayının ardından diziden ayrılan 39 yaşındaki oyuncunun bugünkü hali, onu Leyla Yılmaz olarak hatırlayan izleyicileri şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezgi Asaroğlu, Leyla ile Mecnun'daki Leyla Yılmaz rolüyle geniş kitlelerin gönlünde taht kurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Setteki şiddet olayının ardından oyuncunun Leyla ile Mecnun macerası beklenmedik bir şekilde son buldu.
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan 39 yaşındaki oyuncunun son hali, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın