Leyla ile Mecnun'un İlk Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ezgi Asaroğlu Yıllar Sonra Son Haliyle Gündem Oldu!

O Hayat Benim'den sonra ekranlarda pek görünmeyen Ezgi Asaroğlu, magazin gündeminden de uzak durmayı tercih etti. Leyla ile Mecnun ise TRT 1'deki yayınının ardından 2021'de Exxen'de yeniden izleyiciyle buluşarak hikâyesine devam etti.

Oyuncunun Instagram hesabındaki kareleri 19 Eylül'de yeniden gündemin ortasına oturdu. Yıllardır haber alınamayan Leyla'yı karşısında gören sevenleri, 39 yaşındaki oyuncunun son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dalgalı saçları ve etkileyici bakışlarıyla hafızalara kazınan Asaroğlu'nun yeni bir projede yer alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.