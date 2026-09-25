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Leyla ile Mecnun'un İlk Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ezgi Asaroğlu Yıllar Sonra Son Haliyle Gündem Oldu!

Leyla ile Mecnun'un İlk Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ezgi Asaroğlu Yıllar Sonra Son Haliyle Gündem Oldu!

Leyla ile Mecnun
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 11:24
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Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sı Ezgi Asaroğlu'nun Instagram'daki son fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2011'de setteki şiddet olayının ardından diziden ayrılan 39 yaşındaki oyuncunun bugünkü hali, onu Leyla Yılmaz olarak hatırlayan izleyicileri şaşırttı.

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Ezgi Asaroğlu, Leyla ile Mecnun'daki Leyla Yılmaz rolüyle geniş kitlelerin gönlünde taht kurdu.

Ezgi Asaroğlu, Leyla ile Mecnun'daki Leyla Yılmaz rolüyle geniş kitlelerin gönlünde taht kurdu.

18 Haziran 1987 doğumlu Ezgi Asaroğlu, oyunculuğa adım atmadan önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde antropoloji okudu. Kamera karşısındaki ilk deneyimini Bir Dilim Aşk dizisiyle yaşayan oyuncunun asıl çıkışı ise 2011'de TRT 1'de başlayan Leyla ile Mecnun oldu.

Burak Aksak'ın kaleme aldığı, Onur Ünlü'nün yönettiği dizide Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun'un bir türlü kavuşamadığı Leyla Yılmaz'a hayat verdi. Masum bakışları ve doğal oyunculuğuyla kısa sürede ekran başındaki izleyicinin favorilerinden biri haline geldi. Leyla ile Mecnun'un ardından Fox ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim'de Bahar karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı.

Setteki şiddet olayının ardından oyuncunun Leyla ile Mecnun macerası beklenmedik bir şekilde son buldu.

Setteki şiddet olayının ardından oyuncunun Leyla ile Mecnun macerası beklenmedik bir şekilde son buldu.

Eylül 2011'de dizinin setinden gelen haber magazin gündemini sarstı. Rol arkadaşı Ushan Çakır'ın Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunduğu, boğazını sıkıp saçından sürüklediği ortaya çıktı. Yapım şirketi Eflatun Film, Çakır'ın sözleşmesini hemen feshetti; Çakır ise 'Öfkemi bir anlık kontrol edemediğim için... tüm samimiyetimle özür diliyorum' sözleriyle kamuoyundan özür diledi.

Asıl şaşırtan gelişme ise ardından geldi. Eflatun Film, olayın basına yapılan açıklamalarla kişisel bir husumete dönüştürüldüğünü öne sürerek Asaroğlu'nun sözleşmesini de sonlandırdı. Diziden gönderildiğini Twitter hesabından kendisi duyuran oyuncunun ardından, adının olaya karıştırıldığını söyleyen Beste Bereket de kendi isteğiyle projeye veda etti.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan 39 yaşındaki oyuncunun son hali, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan 39 yaşındaki oyuncunun son hali, hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

O Hayat Benim'den sonra ekranlarda pek görünmeyen Ezgi Asaroğlu, magazin gündeminden de uzak durmayı tercih etti. Leyla ile Mecnun ise TRT 1'deki yayınının ardından 2021'de Exxen'de yeniden izleyiciyle buluşarak hikâyesine devam etti.

Oyuncunun Instagram hesabındaki kareleri 19 Eylül'de yeniden gündemin ortasına oturdu. Yıllardır haber alınamayan Leyla'yı karşısında gören sevenleri, 39 yaşındaki oyuncunun son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dalgalı saçları ve etkileyici bakışlarıyla hafızalara kazınan Asaroğlu'nun yeni bir projede yer alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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