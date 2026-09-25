Kara Melek'in Lamia'sı Zerrin Arbaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzü Yıllara Meydan Okudu

Arbaş, sinema kariyerine Yeşilçam'ın altın döneminde başladı; 'Toprak Ana', 'Battal Gazi'nin Oğlu', 'Deli Yusuf' ve 'Yeryüzünde Bir Melek' gibi filmlerde rol aldı. Sinemadan televizyona geçtiğinde de boş durmadı: 'Yeniden Çalıkuşu' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi dizilerde yer aldı, 'Kara Melek' dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle de uzun süre hafızalarda kaldı. Kariyeri boyunca hem sinemaya hem televizyona farklı kuşaklara hitap eden yapımlarla imza atması, Arbaş'ı Türk oyunculuğunun köklü isimlerinden biri yapıyor.