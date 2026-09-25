Kara Melek'in Lamia'sı Zerrin Arbaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzü Yıllara Meydan Okudu
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Yeşilçam'ın usta oyuncularını yıllar sonra bir kez daha görmek her zaman ayrı bir nostalji yaşatmıyor mu? Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Zerrin Arbaş, uzun bir süre kameralardan uzak kaldıktan sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. 'Toprak Ana', 'Battal Gazi'nin Oğlu' ve 'Kara Melek' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncunun bu görüntüsü, sevenlerinden büyük beğeni topladı ve yıllar öncesine dair güzel hatıraları yeniden canlandırdı.
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Yeşilçam'dan televizyon ekranlarına uzanan bir kariyer.
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Zerrin Arbaş, yıllar sonra yeni görüntüsüyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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