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Kara Melek'in Lamia'sı Zerrin Arbaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzü Yıllara Meydan Okudu

Kara Melek'in Lamia'sı Zerrin Arbaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzü Yıllara Meydan Okudu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 11:34
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Yeşilçam'ın usta oyuncularını yıllar sonra bir kez daha görmek her zaman ayrı bir nostalji yaşatmıyor mu? Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Zerrin Arbaş, uzun bir süre kameralardan uzak kaldıktan sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. 'Toprak Ana', 'Battal Gazi'nin Oğlu' ve 'Kara Melek' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncunun bu görüntüsü, sevenlerinden büyük beğeni topladı ve yıllar öncesine dair güzel hatıraları yeniden canlandırdı.

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Yeşilçam'dan televizyon ekranlarına uzanan bir kariyer.

Yeşilçam'dan televizyon ekranlarına uzanan bir kariyer.

Arbaş, sinema kariyerine Yeşilçam'ın altın döneminde başladı; 'Toprak Ana', 'Battal Gazi'nin Oğlu', 'Deli Yusuf' ve 'Yeryüzünde Bir Melek' gibi filmlerde rol aldı. Sinemadan televizyona geçtiğinde de boş durmadı: 'Yeniden Çalıkuşu' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi dizilerde yer aldı, 'Kara Melek' dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle de uzun süre hafızalarda kaldı. Kariyeri boyunca hem sinemaya hem televizyona farklı kuşaklara hitap eden yapımlarla imza atması, Arbaş'ı Türk oyunculuğunun köklü isimlerinden biri yapıyor.

Zerrin Arbaş, yıllar sonra yeni görüntüsüyle gündeme geldi.

Zerrin Arbaş, yıllar sonra yeni görüntüsüyle gündeme geldi.

Arbaş, uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına Murad Salahlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla çıktı. Yan yana çekilen görüntüde usta oyuncunun zarif duruşu dikkat çekti. Salahlı, paylaşımında Arbaş'ın Yeşilçam'dan bugüne uzanan sanat yolculuğuna vurgu yaparak ona duygusal sözlerle seslendi ve paylaşımını 'iyi ki varsınız Zerrin Arbaş' diyerek tamamladı.

Kısacası, Zerrin Arbaş'ın yıllar sonra ortaya çıkan bu görüntüsü hem hayranlarını hem de meslektaşlarını duygulandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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