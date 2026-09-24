Servetlerini Duyunca 'Yok Artık' Diyeceğiniz Türk Ünlüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İsimleri!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/gunay...
Türk magazin dünyasının sadece parlak görüntüleriyle değil, banka hesaplarıyla da konuştuğu isimler belli oldu! Dizilerdeki performanslarıyla, imzaladıkları reklam anlaşmalarıyla ve yıllara yayılan kariyerleriyle servetlerine servet katan ünlülerin listesi ortaya çıktı ve inanın rakamları duyunca 'gerçekten mi?' diyeceksiniz. Kimi gayrimenkule yatırım yapıyor, kimi çocukluk hayali olan butik oteli açıyor, kimi de arsa üstüne arsa alıp servetini katlıyor. İşte Türkiye'nin en zengin ünlüleri ve o baş döndürücü rakamlar...
Kaynak: Sabah
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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