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Servetlerini Duyunca 'Yok Artık' Diyeceğiniz Türk Ünlüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İsimleri!

Servetlerini Duyunca 'Yok Artık' Diyeceğiniz Türk Ünlüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İsimleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 16:33
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Türk magazin dünyasının sadece parlak görüntüleriyle değil, banka hesaplarıyla da konuştuğu isimler belli oldu! Dizilerdeki performanslarıyla, imzaladıkları reklam anlaşmalarıyla ve yıllara yayılan kariyerleriyle servetlerine servet katan ünlülerin listesi ortaya çıktı ve inanın rakamları duyunca 'gerçekten mi?' diyeceksiniz. Kimi gayrimenkule yatırım yapıyor, kimi çocukluk hayali olan butik oteli açıyor, kimi de arsa üstüne arsa alıp servetini katlıyor. İşte Türkiye'nin en zengin ünlüleri ve o baş döndürücü rakamlar...

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/gunay...
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Hande Erçel: 249 Milyon TL'lik Bir Güzellik!

Hande Erçel: 249 Milyon TL'lik Bir Güzellik!

Listeye dördüncü sıradan giren Hande Erçel, sadece güzelliğiyle değil banka hesabıyla da göz kamaştırıyor. Oynadığı dizilerden ve peş peşe imzaladığı reklam anlaşmalarından kazandığı parayla mal varlığını 249 milyon TL'ye kadar çıkarmış durumda. Yani hem ekranların hem de servet listelerinin vazgeçilmezi!

Meryem Uzerli: Muhteşem Yüzyıl'ın Kazandırdığı Servet

Meryem Uzerli: Muhteşem Yüzyıl'ın Kazandırdığı Servet

'Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem performansıyla akıllara kazınan Meryem Uzerli, o dizinin ardından gelen reklam tekliflerini de değerlendirmeyi bilmiş. Şu anki serveti yaklaşık 320 milyon TL! Yıllar geçse de Hürrem'in gölgesinde değil, kendi servetinin tepesinde oturuyor.

Can Yaman: İtalya'yı Kasıp Kavuran Servet

Can Yaman: İtalya'yı Kasıp Kavuran Servet

İtalya'da resmen fenomen olan Can Yaman'ın da cebi hiç boş değil. İddialara göre 311 milyon TL'lik bir servete sahip olan yakışıklı oyuncu, uluslararası projeleriyle kazancını her geçen gün katlıyor. Sınır tanımayan popülerlik, sınır tanımayan servet demek galiba!

Engin Altan Düzyatan: Serveti Dudak Uçuklattı!

Engin Altan Düzyatan: Serveti Dudak Uçuklattı!

Dirilişin Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan, dünya starına dönüşen kariyerinin karşılığını fena almış: Bölüm başı ücretleri ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın bir servete sahip olduğu konuşuluyor. Ama yıldız oyuncu bu kadar paraya rağmen fazlasıyla mütevazı: 'Tam olarak kaç paran var?' sorusuna 'Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor' diyerek hem espriyi kaçırmamış hem de para işlerine hiç bulaşmadığını itiraf etmiş.

İbrahim Tatlıses: Adeta Bir Servet İmparatorluğu!

İbrahim Tatlıses: Adeta Bir Servet İmparatorluğu!

Türk müziğinin efsanesi İbrahim Tatlıses, sahnede bıraktığı izi iş dünyasında da bırakmış. Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev bir oteli var. İstanbul'da 5 farklı kebap salonu, bir uydu TV kanalı ve Tatlıses Şirketler Grubu binası da cabası.

Araç filosu ise resmen küçük bir galeri gibi: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limüzin ve tam 20 şirket aracı! Sarıyer'de villa, Seyrantepe'de üç daire, Şanlıurfa'da daire ve arsa derken, işin bir de Miami ayağı var!

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Emrah: 300'den Fazla Evle Gayrimenkul Zengini!

Emrah: 300'den Fazla Evle Gayrimenkul Zengini!

Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3,5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan şarkıcı Emrah, bu kez asıl çok daha büyük bir servetin sahibi olduğu iddialarıyla gündemde. İddialara göre İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunan sanatçının kira geliri aylık 10 milyon TL'ye ulaşıyor!

İstanbul'da 3 milyon dolara bir spor kompleksi satın alan Emrah, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip. Bodrum'da 8 milyon TL'ye aldığı yatırımla da gündeme gelen ünlü isim, sonrasında 300 daireyi satarak daha büyük projelere yönelmiş. İlginç olan şu ki, 2022'de mahkemeye verdiği gelir beyanında aylık gelirinin 400 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.

Ajda Pekkan: Süperstar'ın Kabarık Hesabı

Ajda Pekkan: Süperstar'ın Kabarık Hesabı

En zengin ünlüler listesinin yıllardır vazgeçilmezi olan Süperstar Ajda Pekkan, 70 milyon dolara ulaşan banka hesabıyla listedeki yerini koruyor. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa çıkardığı şatafatlı malikanesiyle de gözleri üzerine çekmişti.

Serenay Sarıkaya: Gayrimenkulü Sevdi!

Serenay Sarıkaya: Gayrimenkulü Sevdi!

Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı boşa harcamayan Serenay Sarıkaya, servetini arsa ve gayrimenkule yatırarak büyütmeyi tercih ediyor. Mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtilen güzel oyuncunun, son dönemde gözünü Marmaris'e diktikleri konuşuluyor.

Yıldız Tilbe: Lüksten Kaçıp Gayrimenkule Koşuyor!

Yıldız Tilbe: Lüksten Kaçıp Gayrimenkule Koşuyor!

Makyaj malzemesi, lüks kıyafet ya da havai harcamalardan fersah fersah uzak duran Yıldız Tilbe, kazandığı her kuruşu gayrimenkule yatırıyor. Lüks konut projelerinden üç daire alan sanatçının İzmir'de bir çiftliği, 2 kışlık evi ve sayısız arazi yatırımı olduğu biliniyor.

Ercan Kesal: Aslında Bir Hastane Sahibi!

Ercan Kesal: Aslında Bir Hastane Sahibi!

Oyunculuk kariyerinin gölgesinde kalan bir gerçek var: Ercan Kesal aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi'nin de kurucusu. Yani ekrandaki karakterlerin arkasında ciddi bir iş insanı gizli!

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Emre Altuğ: Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi!

Emre Altuğ: Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi!

Her yaz tatilini geçirdiği Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açarak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Emre Altuğ, müzik kariyerinin yanı sıra turizm sektöründe de adından söz ettiriyor.

Hülya Avşar: Mal Varlığı Saymakla Bitmiyor!

Hülya Avşar: Mal Varlığı Saymakla Bitmiyor!

Reklamlardan, dizilerden ve sahne performanslarından kazandığı her kuruşu gayrimenkule yatıran Hülya Avşar'ın mal varlığı listesi resmen bir emlak kataloguna dönüşmüş durumda: Sarıyer'de köşk, Ayvalık'ta yazlık ve zeytinyağı fabrikası, bir konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks bir sitede daire, Riva'da arazi, Etiler'de daire... İşin cabası, Londra'nın en gözde bölgesi Docklands Canary Wharf'ta, şehrin en yüksek rezidansı Pan Peninsula Tower 1'de de bir dairesi var! İki cip, bir otomobil ve bankada yüklü bir nakit de cabası.

Sibel Can: Miami'den İstanbul'a Uzanan Servet

Sibel Can: Miami'den İstanbul'a Uzanan Servet

Beykoz'daki lüks bir sitedeki malikanesinde yaşayan Sibel Can'ın servet listesi hiç de fena değil: Nakkaştepe'de Boğaz manzaralı villa, Miami'de bir villa, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı alınmış sayısız gayrimenkul. En çarpıcı iddia ise şu: İstanbul'da tam 50 dairesi olduğu konuşuluyor!

Bülent Ersoy: Mücevher ve Gayrimenkul Zengini

Bülent Ersoy: Mücevher ve Gayrimenkul Zengini

Listenin son ismi Bülent Ersoy da boş durmuyor. İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürk koleksiyonuna sahip olan sanatçı, aynı zamanda ciddi bir gayrimenkul zenginliğine de sahip.

Görüldüğü üzere Türk ünlüleri sadece ekranlarda değil, servet liginde de birbiriyle yarışıyor! Kimi otel açıyor, kimi arsadan arsaya koşuyor, kimi de dünyanın öbür ucunda villa sahibi oluyor. Siz bu listede en çok kimin servetine şaşırdınız?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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