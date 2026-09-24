Servetlerini Duyunca 'Yok Artık' Diyeceğiniz Türk Ünlüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İsimleri!

Türk müziğinin efsanesi İbrahim Tatlıses, sahnede bıraktığı izi iş dünyasında da bırakmış. Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev bir oteli var. İstanbul'da 5 farklı kebap salonu, bir uydu TV kanalı ve Tatlıses Şirketler Grubu binası da cabası.

Araç filosu ise resmen küçük bir galeri gibi: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limüzin ve tam 20 şirket aracı! Sarıyer'de villa, Seyrantepe'de üç daire, Şanlıurfa'da daire ve arsa derken, işin bir de Miami ayağı var!