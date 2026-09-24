Türkiye'nin 70 Yıllık Devi Konkordato İlan Etti: Mahkemeden Kokil Metal'e 3 Aylık Geçici Mühlet
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1954'ten bu yana İzmir'de döküm yapan Kokil Metal, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, otomotivden beyaz eşyaya pek çok sektöre parça üreten şirkete 23 Eylül'den itibaren geçerli 3 aylık geçici mühlet verdi. Karar, ekonomideki darboğazın imalat sanayinin en köklü isimlerini bile finansal krize sürüklediğini gösterdi.
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Mahkeme, iki ayrı tesiste üretim yapan şirkete 23 Eylül'den itibaren 3 ay nefes aldırdı.
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Üstelik şirket, son yıllarda büyüme hamlesi yapıp 5 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşınmıştı.
Ancak Kokil Metal, 2026'da konkordato dalgasına kapılan tek sanayi şirketi değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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