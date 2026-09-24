Türkiye'nin 70 Yıllık Devi Konkordato İlan Etti: Mahkemeden Kokil Metal'e 3 Aylık Geçici Mühlet

2019'daki taşınmanın ardından 2021'de otomotiv sektörünün kalite standardı olan IATF belgesini alan Kokil Metal, 2023'te iki önemli yatırım daha yaptı: CT'li X-Ray ve kalite laboratuvarını geliştirdi, talaşlı imalat için ikinci bir fabrika kurdu.

Şirketin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre tesislerde 1 adet doğal gazlı ana ergitme ocağı ve 500 kilogramlık 11 elektrikli döküm ocağı bulunuyor; günlük ergitme kapasitesi 5 ton. Kokil, furan reçine ve yaş kum dökümün yanı sıra CNC ile hassas işleme de yapan firma, başta otomotiv, beyaz eşya ve enerji olmak üzere farklı endüstrilere hizmet veriyor.