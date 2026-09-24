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Türkiye'nin 70 Yıllık Devi Konkordato İlan Etti: Mahkemeden Kokil Metal'e 3 Aylık Geçici Mühlet

Türkiye'nin 70 Yıllık Devi Konkordato İlan Etti: Mahkemeden Kokil Metal'e 3 Aylık Geçici Mühlet

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 16:10
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1954'ten bu yana İzmir'de döküm yapan Kokil Metal, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, otomotivden beyaz eşyaya pek çok sektöre parça üreten şirkete 23 Eylül'den itibaren geçerli 3 aylık geçici mühlet verdi. Karar, ekonomideki darboğazın imalat sanayinin en köklü isimlerini bile finansal krize sürüklediğini gösterdi. 

[Kaynak: Ege'de Son Söz]

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Mahkeme, iki ayrı tesiste üretim yapan şirkete 23 Eylül'den itibaren 3 ay nefes aldırdı.

Mahkeme, iki ayrı tesiste üretim yapan şirkete 23 Eylül'den itibaren 3 ay nefes aldırdı.

Başvuruyu değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kokil Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için geçici mühlet kararı verdi. Şirketin genel merkezi ve alüminyum işleme tesisleri Menderes'teki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunuyor. Furan reçine ve yaş kum üretim tesisleri ise Bornova Işıkkent'teki Dökümcüler Sitesi'nde.

Geçici mühlet boyunca şirket aleyhine yeni icra takibi başlatılamıyor, mevcut takipler de duruyor. Mahkemenin atadığı geçici komiser bu sürede şirketin mali tablosunu inceleyecek ve borçların yeniden yapılandırılmasının mümkün olup olmadığına dair rapor hazırlayacak.

Hikâye 1954'te Erdoğan Kalıpçılar'ın kurduğu bir dökümhaneyle başlamıştı. Şirketin kendi anlattığına göre firma, 1954'te alüminyum, sarı ve bronz dökümhanesi olarak kuruldu; zamanla alüminyum reçine, kum ve kokil döküm üzerine uzmanlaştı. 1994'te limited şirket olarak yeniden yapılandı.

2003'te 600 metrekarelik yeni fabrikasına geçen Kokil Metal, aynı yıl spektrometre analiz cihazını bünyesine katarak beyaz eşya ve enerji sektöründe büyük projelere imza attı. 2006'da ISO 9001 kalite belgesini alan şirket, ilk ihracatını 2007'de gerçekleştirdi. Bugün şirketin yönetiminde sanayici Zafer Kalıpçılar yer alıyor.

Üstelik şirket, son yıllarda büyüme hamlesi yapıp 5 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşınmıştı.

Üstelik şirket, son yıllarda büyüme hamlesi yapıp 5 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşınmıştı.

2019'daki taşınmanın ardından 2021'de otomotiv sektörünün kalite standardı olan IATF belgesini alan Kokil Metal, 2023'te iki önemli yatırım daha yaptı: CT'li X-Ray ve kalite laboratuvarını geliştirdi, talaşlı imalat için ikinci bir fabrika kurdu.

Şirketin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre tesislerde 1 adet doğal gazlı ana ergitme ocağı ve 500 kilogramlık 11 elektrikli döküm ocağı bulunuyor; günlük ergitme kapasitesi 5 ton. Kokil, furan reçine ve yaş kum dökümün yanı sıra CNC ile hassas işleme de yapan firma, başta otomotiv, beyaz eşya ve enerji olmak üzere farklı endüstrilere hizmet veriyor.

Ancak Kokil Metal, 2026'da konkordato dalgasına kapılan tek sanayi şirketi değil.

Ancak Kokil Metal, 2026'da konkordato dalgasına kapılan tek sanayi şirketi değil.

Forbes Türkiye'nin derlediği verilere göre 2026'nın ilk yarısında 1.240 şirket konkordato başvurusu yaptı. 2025'in aynı döneminde bu sayı 900-950 bandındaydı; yani artış yüzde 30-35'i buluyor. Yılın ilk 5 ayında 802 şirkete geçici mühlet verildi, yalnızca haziranda 438 yeni konkordato ilanı yayımlandı ve en az 115 şirket için iflas kararı çıktı.

Listede Novo Alüminyum ve Sertel Vida Metal gibi metal sektöründen isimler de dikkat çekiyor. Kokil Metal için gözler şimdi 3 aylık sürenin sonuna çevrildi: geçici komiserin raporunun ardından mahkemenin şirkete kesin mühlet verip vermeyeceği bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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