Borsa İstanbul'da Bulunan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirket konkordarto ilan etti. Halka açık şirketlerden biri olan Barem Ambalaj (BARMA) KAP'a yaptığı açıklamayla konkordato sürecine girdiğini duyurdu. Hisselerinde yüzde 70 değer düşüşü yaşanan şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada konkordato ilan edilmesine maliyetler, faiz baskısı ve alacaklıların tahsilatında yaşanan gecikmeler gerekçe gösterildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirket konkordato ilan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mali dengenin bozulmasında 200 milyon euroluk proje etkili oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın