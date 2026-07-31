Borsa İstanbul'da Bulunan Dev Şirket Konkordato İlan Etti

Şirketin mali dengesinin bozulmasındaki en büyük etkenlerden biri, yatırım maliyeti yaklaşık 200 milyon euro seviyesine ulaşan dev kağıt fabrikası projesi oldu. Yatırım sürecinde karşılaşılan gecikmelerin şirkete ek finansman yükü getirdiği belirtildi.Yaşanan bu sıkışıklığı aşmak adına Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikanın enerji yatırımı tamamlanamadan faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti. Barem Ambalaj, mevcut krizden çıkış formülü olarak kağıt fabrikasının satışı da dahil olmak üzere stratejik iş birlikleri ve görüşmeler yürütmeyi planladığını açıkladı

Konkordato süreciyle birlikte borçların yeniden yapılandırılması ve ödeme planı oluşturulması hedeflendi.