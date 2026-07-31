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Ekonomi
Borsa İstanbul'da Bulunan Dev Şirket Konkordato İlan Etti

Borsa İstanbul'da Bulunan Dev Şirket Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 11:15
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Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirket konkordarto ilan etti. Halka açık şirketlerden biri olan Barem Ambalaj (BARMA) KAP'a yaptığı açıklamayla konkordato sürecine girdiğini duyurdu. Hisselerinde yüzde 70 değer düşüşü yaşanan şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada konkordato ilan edilmesine maliyetler, faiz baskısı ve alacaklıların tahsilatında yaşanan gecikmeler gerekçe gösterildi.

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Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirket konkordato ilan etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirket konkordato ilan etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören Barem Ambalaj, konkordato sürecine girdi. Şirket, finansal sıkışıklık ve nakit akışındaki bozulma nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, artan finansman maliyetleri, banka kredilerinin getirdiği faiz baskısı ve ticari alacakların tahsilatında yaşanan gecikmeler konkordatoya gerekçe gösterildi.

Mali dengenin bozulmasında 200 milyon euroluk proje etkili oldu.

Mali dengenin bozulmasında 200 milyon euroluk proje etkili oldu.

Şirketin mali dengesinin bozulmasındaki en büyük etkenlerden biri, yatırım maliyeti yaklaşık 200 milyon euro seviyesine ulaşan dev kağıt fabrikası projesi oldu. Yatırım sürecinde karşılaşılan gecikmelerin şirkete ek finansman yükü getirdiği belirtildi.Yaşanan bu sıkışıklığı aşmak adına Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikanın enerji yatırımı tamamlanamadan faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti. Barem Ambalaj, mevcut krizden çıkış formülü olarak kağıt fabrikasının satışı da dahil olmak üzere stratejik iş birlikleri ve görüşmeler yürütmeyi planladığını açıkladı

Konkordato süreciyle birlikte borçların yeniden yapılandırılması ve ödeme planı oluşturulması hedeflendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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