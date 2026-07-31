Emekliye ÖTV’siz Araç İddialarında Son Durum: Kimler ÖTV'siz Araba Alabilir? ÖTV'siz Araba Modelleri Hangisi?
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Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan emeklilere vergisiz araç satışı söylentilerine ilişkin detaylar şekilleniyor. Meclis’ten geçmiş resmi bir kanun bulunmasa da ekonomi yönetiminin masasında kısıtlı bir kitleyi kapsayan özel bir çalışma olduğu konuşuluyor. İşte kulislerde öne çıkan araç modelleri, düzenlemenin sınırları ve merak edilen tüm ayrıntılar.
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Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği emeklilere özel ÖTV’siz otomobil imkanıyla ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor.
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Kamuoyunda "Tüm emeklilere ÖTV'siz araç geliyor" algısı oluşsa da taslak ve teklif iddialarına göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamayacak.
Olası bir kanunlaşma durumunda Türkiye'de yerli üretimi yapılan, yerli içerik oranı yüksek ve B/C segmentinde yer alan uygun fiyatlı otomobillerin ön plana çıkması bekleniyor.
Gündeme gelen taslağa göre suistimalleri önlemek amacıyla oldukça katı şartların getirilmesi öngörülüyor:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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