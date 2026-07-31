Emekliye ÖTV’siz Araç İddialarında Son Durum: Kimler ÖTV'siz Araba Alabilir? ÖTV'siz Araba Modelleri Hangisi?

5 Yıl Satış Yasağı: ÖTV'siz alınan araç, iktisap (satın alma) tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya tasarruf edilemeyecek. Erken satış durumunda ödenmeyen ÖTV tutarı gecikme faiziyle geri tahsil edilecek. (Sadece deprem, sel veya kaza gibi aracın kullanılamaz hale geldiği durumlarda istisna tanınabilecek)

Bir Defaya Mahsus: Hakkı olan vatandaş bu imkandan hayatı boyunca yalnızca 1 kez yararlanabilecek.

Zaman Sınırı: Emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde bu hakkın kullanılması gerekecek.

Sadece Binek Otomobiller: Kapsam yalnızca binek araçları kapsayacak, ticari araçlar muafiyet dışında tutulacak.

Motor ve Fiyat Limiti: Aracın belli bir motor hacmi (örneğin 1.6 litre ve altı) veya üst satış fiyat limitine tabi olması gerekecek.