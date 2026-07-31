article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekliye ÖTV’siz Araç İddialarında Son Durum: Kimler ÖTV'siz Araba Alabilir? ÖTV'siz Araba Modelleri Hangisi?

Emekliye ÖTV’siz Araç İddialarında Son Durum: Kimler ÖTV'siz Araba Alabilir? ÖTV'siz Araba Modelleri Hangisi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 10:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan emeklilere vergisiz araç satışı söylentilerine ilişkin detaylar şekilleniyor. Meclis’ten geçmiş resmi bir kanun bulunmasa da ekonomi yönetiminin masasında kısıtlı bir kitleyi kapsayan özel bir çalışma olduğu konuşuluyor. İşte kulislerde öne çıkan araç modelleri, düzenlemenin sınırları ve merak edilen tüm ayrıntılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği emeklilere özel ÖTV’siz otomobil imkanıyla ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği emeklilere özel ÖTV’siz otomobil imkanıyla ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ya da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş resmi bir yasal düzenleme henüz bulunmuyor. Mevcut kanunlar çerçevesinde vergi muafiyetiyle araç satın alma hakkı sadece belirli engel oranına sahip vatandaşlara tanınıyor. Buna karşın, ekonomi kurmayları ile otomotiv sektör temsilcilerinin bütçe dengelerini gözeterek sınırlı bir kesim için muafiyet seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.

Kamuoyunda "Tüm emeklilere ÖTV'siz araç geliyor" algısı oluşsa da taslak ve teklif iddialarına göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamayacak.

Kamuoyunda "Tüm emeklilere ÖTV'siz araç geliyor" algısı oluşsa da taslak ve teklif iddialarına göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamayacak.

Esnaf ve Sanatkârlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar.

Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alanlar.

Tarım/Çiftçi Bağ-Kur Emeklileri: ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) en az 10 yıl kayıtlı olan ve yoksulluk sınırının altında maaş alan belirli gruplar.

Önemli Detay: SSK (4/1-a) işçi emeklileri ile Memur (Emekli Sandığı) emeklilerinin mevcut taslak kapsamının dışında kalacağı belirtiliyor.

Olası bir kanunlaşma durumunda Türkiye'de yerli üretimi yapılan, yerli içerik oranı yüksek ve B/C segmentinde yer alan uygun fiyatlı otomobillerin ön plana çıkması bekleniyor.

Olası bir kanunlaşma durumunda Türkiye'de yerli üretimi yapılan, yerli içerik oranı yüksek ve B/C segmentinde yer alan uygun fiyatlı otomobillerin ön plana çıkması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan muhtemel araç istesi şu şekilde:

TOGG: T10X, T10F (Yerli üretimi teşvik amacıyla listelerin başında yer alıyor).

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Fiorino Combi, Topolino.

Renault: Clio, Taliant, Megane Sedan, Duster.

Hyundai: i20, Bayon.

Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR.

Dacia: Sandero Stepway, Duster.

Opel: Corsa.

• Citroën: C3.

Gündeme gelen taslağa göre suistimalleri önlemek amacıyla oldukça katı şartların getirilmesi öngörülüyor:

Gündeme gelen taslağa göre suistimalleri önlemek amacıyla oldukça katı şartların getirilmesi öngörülüyor:

5 Yıl Satış Yasağı: ÖTV'siz alınan araç, iktisap (satın alma) tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya tasarruf edilemeyecek. Erken satış durumunda ödenmeyen ÖTV tutarı gecikme faiziyle geri tahsil edilecek. (Sadece deprem, sel veya kaza gibi aracın kullanılamaz hale geldiği durumlarda istisna tanınabilecek)

Bir Defaya Mahsus: Hakkı olan vatandaş bu imkandan hayatı boyunca yalnızca 1 kez yararlanabilecek.

Zaman Sınırı: Emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde bu hakkın kullanılması gerekecek.

Sadece Binek Otomobiller: Kapsam yalnızca binek araçları kapsayacak, ticari araçlar muafiyet dışında tutulacak.

Motor ve Fiyat Limiti: Aracın belli bir motor hacmi (örneğin 1.6 litre ve altı) veya üst satış fiyat limitine tabi olması gerekecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın