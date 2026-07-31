Türkiye Turizmi İlk 6 Ayda 25,7 Milyar Dolarlık Gelir Elde Etti

Turizm sektörüne yönelik sağlanan desteklere de değinen Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi kapsamında sektöre 60 milyar liralık kredi imkânı sunulduğunu hatırlattı. Bunun yanı sıra, turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılının Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni uygulamayla çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verildiğini belirten Ersoy, bu kapsamda toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını söyledi.

Konaklama vergisi oranının yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürüldüğünü de anımsatan Ersoy, kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliğinin Türk turizminin küresel gelişmelere rağmen yoluna kararlılıkla devam etmesini sağladığını ifade etti.