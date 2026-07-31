Türkiye Turizmi İlk 6 Ayda 25,7 Milyar Dolarlık Gelir Elde Etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Küresel krizler ve bölgesel çatışmaların gölgesinde geçen dönemde Türkiye'nin turizm gelirinin 25,7 milyar dolara ulaştığını açıklayan Ersoy, kişi başına yapılan harcamadaki artışın ve uzayan konaklama süresinin sektörün güçlü performansını ortaya koyduğunu söyledi.
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Bakan Ersoy, krizler ve savaşların gerçekliğine göre hazırlık yapıldığını ifade etti.
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İlk 6 ayda 25,7 Milyar dolarlık turizm geliri elde edildi.
İlk altı aylık dönemde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.
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