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Türkiye Turizmi İlk 6 Ayda 25,7 Milyar Dolarlık Gelir Elde Etti

Türkiye Turizmi İlk 6 Ayda 25,7 Milyar Dolarlık Gelir Elde Etti

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
31.07.2026 - 11:00
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Küresel krizler ve bölgesel çatışmaların gölgesinde geçen dönemde Türkiye'nin turizm gelirinin 25,7 milyar dolara ulaştığını açıklayan Ersoy, kişi başına yapılan harcamadaki artışın ve uzayan konaklama süresinin sektörün güçlü performansını ortaya koyduğunu söyledi.

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"Türkiye Turizmde İstikrarını Korudu"

"Türkiye Turizmde İstikrarını Korudu"

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, özellikle yılın ikinci çeyreğinde İran-İsrail-Amerika hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava ulaşımını ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Buna karşın Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizm performansını korumayı başardığını dile getiren Ersoy, son yıllarda uygulanan politikaların sektörü çok daha dirençli bir yapıya kavuşturduğunu vurguladı.

Turizm Sektörüne 66 Milyar Liralık Destek

Turizm Sektörüne 66 Milyar Liralık Destek

Turizm sektörüne yönelik sağlanan desteklere de değinen Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi kapsamında sektöre 60 milyar liralık kredi imkânı sunulduğunu hatırlattı. Bunun yanı sıra, turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılının Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni uygulamayla çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verildiğini belirten Ersoy, bu kapsamda toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını söyledi.

Konaklama vergisi oranının yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürüldüğünü de anımsatan Ersoy, kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliğinin Türk turizminin küresel gelişmelere rağmen yoluna kararlılıkla devam etmesini sağladığını ifade etti.

"Krizlere Karşı Daha Hazırlıklıyız"

"Krizlere Karşı Daha Hazırlıklıyız"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü olası krizlere karşı daha güçlü hale getirecek adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, krizler ve savaşların gerçekliğine göre hazırlık yapıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy, krizler ve savaşların gerçekliğine göre hazırlık yapıldığını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulması, turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara yönelinmesi ve uluslararası tanıtım çalışmalarının artırılmasının bu stratejinin temelini oluşturduğunu söyleyen Ersoy, savaşın başladığı ilk günden itibaren sektör temsilcileriyle koordineli hareket ederek tanıtım, pazarlama ve kapasite planlamalarını hızla güncellediklerini aktardı.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Ersoy, 'Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz.' ifadelerini kullandı.

"Güvenli Destinasyon Kimliğimizi Güçlendirdik"

"Güvenli Destinasyon Kimliğimizi Güçlendirdik"

Türkiye'nin uluslararası alanda güvenli ve güçlü bir destinasyon olarak konumunu daha da sağlamlaştırdığını söyleyen Ersoy, TGA tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin doğal, tarihi ile kültürel değerlerini tanıtan mini dizilerin dünya genelinde 5 milyarı aşkın izlenmeye ulaştığını açıkladı.

Yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi dünyaca ünlü sanatçıların konserlerine yurt dışı tanıtım ve satış desteği verildiğini belirten Ersoy, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi ile Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden İstanbul'a dönecek olmasının Türkiye'nin uluslararası organizasyon kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi.

Ersoy, 'Türkiye, ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu uluslararası organizasyonlarla bir kez daha göstermiştir.' değerlendirmesinde bulundu.

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İlk 6 ayda 25,7 Milyar dolarlık turizm geliri elde edildi.

İlk 6 ayda 25,7 Milyar dolarlık turizm geliri elde edildi.

Açıklanan verilere göre Türkiye, 2026 yılının ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırladı. Aynı dönemde elde edilen turizm geliri 25 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın seviyesini korudu.

Kişi başına gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara yükselirken, yabancı ziyaretçilerde bu rakam 122 dolar oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşların kişi başına gecelik harcaması ise 70 dolardan 75 dolara çıktı. Ortalama konaklama süresi de 9,96 geceden 10,01 geceye yükseldi.

İlk altı aylık dönemde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

İlk altı aylık dönemde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Toplantının sonunda sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, 'Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atmayı sürdüreceğiz.' dedi.

Ersoy ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politika adımlarının uluslararası alanda karşılık bulduğunu belirterek, TGA'nın krizlerin başladığı ilk andan itibaren yürüttüğü yoğun tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'ye yönelik güvenlik endişelerini büyük ölçüde azalttığını ifade etti. Bu gelişmelerin etkisinin yılın üçüncü çeyreğinde turizm verilerine pozitif büyüme olarak yansıyacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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