234 Yıllık Kitap Devi İflas Eşiğinde: 150 Mağazasını Kapatacak

İngiltere'nin tarihi ticaret simgelerinden biri olan 234 yıllık kitap devi, iflasın eşiğine geldi. Bir dönem milyonlarca kişinin uğrak noktası olan şirket, dijital dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarının kurbanı oldu. WH Smith, yıl sonuna kadar 150 mağazasını kapatma kararı aldı.