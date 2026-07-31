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234 Yıllık Kitap Devi İflas Eşiğinde: 150 Mağazasını Kapatacak

234 Yıllık Kitap Devi İflas Eşiğinde: 150 Mağazasını Kapatacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 11:47
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İngiltere'nin tarihi ticaret simgelerinden biri olan 234 yıllık kitap devi, iflasın eşiğine geldi. Bir dönem milyonlarca kişinin uğrak noktası olan şirket, dijital dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarının kurbanı oldu. WH Smith, yıl sonuna kadar 150 mağazasını kapatma kararı aldı.

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234 yıllık kitap devi iflas eşiğine geldi. Kitapçı, şubelerine "Her şey satılık" yazısı astı.

234 yıllık kitap devi iflas eşiğine geldi. Kitapçı, şubelerine "Her şey satılık" yazısı astı.

234 yıllık dev kitap ve kırtasiye zinciri, dijital dönüşümün ve değişen tüketici alışkanlıklarına yenik düştü. Şehir merkezlerinin vazgeçilmez markası olan  WH Smith, tarihin en büyük küçülme operasyonunu başlattı. Alınan radikal kararla birlikte ülke genelindeki yüzlerce mağazadan 150'sinin kapısına yıl sonuna kadar kilit vurulacağı açıklandı. 

Kapanma kararı alan şirket, şubelerde 'Her şey satılık' kampanyalarını başlattı.

150 mağazanın kapatılmasına karar verildi.

150 mağazanın kapatılmasına karar verildi.

İngiltere'nin kültürel hafızasında önemli yer edinen WH Smith, şubelerini devretme kararı almıştı. Devir işlemi markanın kan kaybetmesine engel olamadı. Londra’da mahkeme tarafından onaylanan son yeniden yapılandırma planı, acı tabloyu gözler önüne serdi. Alınan yasal izinlerin ardından, faaliyet gösteren 480 mağazasından 150’sinin 2026 yılının sonuna kadar tamamen kapatılması kesinleşti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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