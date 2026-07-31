Sofralarımızdaki Tehlikeler İfşa Oldu: Tarım Bakanlığı Hileli Gıda Satan Firmaları Tek Tek Açıkladı

5996 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, insan sağlığını hiçe sayan ve haksız kazanç uğruna yiyeceklere akılalmaz maddeler katan işletmelerin 30 Temmuz 2026 tarihli güncel kara listesi yayımlandı. Yurdun dört bir yanından bilindik yöresel firmaların da aralarında bulunduğu bu listede, vatandaşın güvenerek tükettiği temel ürünlerde yapılan hileler adeta saç baş yoldurttu.

Vatandaşın midesine giren hilelerin en korkuncu ise kırmızı et ürünlerinde ortaya çıktı. Denetim ekiplerinin Adana'nın Yüreğir ilçesi ile Mersin'in çeşitli bölgelerinde yaptığı incelemelerde, tüketiciye 'dana eti' diyerek at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanların etinin yedirildiği anlaşıldı. Bu skandal karışım; dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı et ve hatta dışarıda iştahla yenen pişmiş dana tantunilerde bile laboratuvar testleriyle kesinleşti.

Gıda sahtekarları sadece etle de sınırlı kalmadı. Bağışıklığı güçlendirmek veya daha sağlıklı olmak umuduyla alınan takviye edici gıdalarda ve yemeklere lezzet katan baharatlarda vahim maddeler bulundu. Adana menşeli bazı takviye ürünlerinin içine doğrudan ilaç etken maddesi katıldığı belirlenirken, Ankara'da piyasaya sürülen sumaklarda gıda sektöründe kesinlikle yasak olan tekstil boyasına rastlandı. Sağlıklı olduğu düşünülen peynirlerde ise küflenmeyi geciktirmek için kullanılan fakat yasal sınırın üzerine çıkıldığında insan bedeni için riske dönüşen 'natamisin' maddesi tespit edildi.

Kahvaltılıkların ve süt ürünlerinin durumu da pek iç açıcı değil. Raflardan güvenle alınan yoğurtlara kıvam vermesi için jelatin katıldığı, tereyağı ve kaşar peynirlerinin içine maliyeti düşürmek amacıyla ucuz bitkisel yağlar karıştırıldığı belgelendi. Özellikle eritme peynirlerinde nişasta kullanılarak tüketicinin kandırıldığı rapora yansıdı. Ayrıca firmaların ürünlerdeki besin değerleriyle de oynadığı, Amasya'da üretilen bazı ayranların protein oranının yasal mevzuatın çok altında kaldığı gün yüzüne çıktı.

Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağı ve bal da bu sahtekarlıktan nasibini aldı. Adana ve Aydın merkezli üretim yapan bazı markaların, zeytinyağının içine farklı tohum yağları ekleyerek piyasaya sürdüğü belirlendi. Başkent Ankara'da ise şifa niyetine tüketilen süzme çiçek balının tamamen taklit yöntemlerle üretildiği yetkililer tarafından ifşa edildi. Bakanlık, vatandaşları şüphelendikleri durumları ihbar etmeleri konusunda uyarırken, halkın sağlığıyla oynayan bu firmalara yönelik cezai işlemlerin tavizsiz uygulanacağını vurguladı.