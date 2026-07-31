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Sofralarımızdaki Tehlikeler İfşa Oldu: Tarım Bakanlığı Hileli Gıda Satan Firmaları Tek Tek Açıkladı

Sofralarımızdaki Tehlikeler İfşa Oldu: Tarım Bakanlığı Hileli Gıda Satan Firmaları Tek Tek Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 11:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarının yeni listesini 30 Temmuz 2026 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelindeki denetimlerde, dana eti adı altında yedirilen at etinden tekstil boyalı baharatlara, ilaçlı takviyelerden jelatinli yoğurtlara kadar mide bulandıran birçok hile ortaya çıkarıldı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ya...
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Sofralarımıza gelen gıdalardaki tehlikenin boyutları, Tarım ve Orman Bakanlığının son denetim raporuyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Sofralarımıza gelen gıdalardaki tehlikenin boyutları, Tarım ve Orman Bakanlığının son denetim raporuyla bir kez daha gözler önüne serildi.

5996 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, insan sağlığını hiçe sayan ve haksız kazanç uğruna yiyeceklere akılalmaz maddeler katan işletmelerin 30 Temmuz 2026 tarihli güncel kara listesi yayımlandı. Yurdun dört bir yanından bilindik yöresel firmaların da aralarında bulunduğu bu listede, vatandaşın güvenerek tükettiği temel ürünlerde yapılan hileler adeta saç baş yoldurttu.

Vatandaşın midesine giren hilelerin en korkuncu ise kırmızı et ürünlerinde ortaya çıktı. Denetim ekiplerinin Adana'nın Yüreğir ilçesi ile Mersin'in çeşitli bölgelerinde yaptığı incelemelerde, tüketiciye 'dana eti' diyerek at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanların etinin yedirildiği anlaşıldı. Bu skandal karışım; dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı et ve hatta dışarıda iştahla yenen pişmiş dana tantunilerde bile laboratuvar testleriyle kesinleşti.

Gıda sahtekarları sadece etle de sınırlı kalmadı. Bağışıklığı güçlendirmek veya daha sağlıklı olmak umuduyla alınan takviye edici gıdalarda ve yemeklere lezzet katan baharatlarda vahim maddeler bulundu. Adana menşeli bazı takviye ürünlerinin içine doğrudan ilaç etken maddesi katıldığı belirlenirken, Ankara'da piyasaya sürülen sumaklarda gıda sektöründe kesinlikle yasak olan tekstil boyasına rastlandı. Sağlıklı olduğu düşünülen peynirlerde ise küflenmeyi geciktirmek için kullanılan fakat yasal sınırın üzerine çıkıldığında insan bedeni için riske dönüşen 'natamisin' maddesi tespit edildi.

Kahvaltılıkların ve süt ürünlerinin durumu da pek iç açıcı değil. Raflardan güvenle alınan yoğurtlara kıvam vermesi için jelatin katıldığı, tereyağı ve kaşar peynirlerinin içine maliyeti düşürmek amacıyla ucuz bitkisel yağlar karıştırıldığı belgelendi. Özellikle eritme peynirlerinde nişasta kullanılarak tüketicinin kandırıldığı rapora yansıdı. Ayrıca firmaların ürünlerdeki besin değerleriyle de oynadığı, Amasya'da üretilen bazı ayranların protein oranının yasal mevzuatın çok altında kaldığı gün yüzüne çıktı.

Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağı ve bal da bu sahtekarlıktan nasibini aldı. Adana ve Aydın merkezli üretim yapan bazı markaların, zeytinyağının içine farklı tohum yağları ekleyerek piyasaya sürdüğü belirlendi. Başkent Ankara'da ise şifa niyetine tüketilen süzme çiçek balının tamamen taklit yöntemlerle üretildiği yetkililer tarafından ifşa edildi. Bakanlık, vatandaşları şüphelendikleri durumları ihbar etmeleri konusunda uyarırken, halkın sağlığıyla oynayan bu firmalara yönelik cezai işlemlerin tavizsiz uygulanacağını vurguladı.

İşte halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi:

İşte halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi:

  • Adana / Yüreğir: Nurs Lokman Hekim (ADAVİTAL) – Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi bulundu.

  • Adana / Yüreğir: Nurettin Sayğılı – Dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette tek tırnaklı eti (at/eşek eti) tespit edildi.

  • Adana / Yüreğir: Mehmet Çiftçi – Kırmızı ette tek tırnaklı eti tespit edildi.

  • Ankara / Yenimahalle: Samocak Gıda (GİMSAŞ) – Sumakta yasaklı gıda boyası tespit edildi.

  • Konya / Ereğli: Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamülleri (OKTA) – Tam yağlı eritme peynirinde natamisin tespit edildi.

  • Mersin / Akdeniz: Minik Tantuni-Döner Salonu – Et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

  • Mersin / Toroslar: Tanem Yemekçilik – Dana kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildi.

  • Mersin / Erdemli: Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet – Et tantuni ve etli beyranda tek tırnaklı eti tespit edildi.

  • Mersin / Toroslar: Enes Tantuni ve Döner – Et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

  • Bursa / Mustafakemalpaşa: Sarıyer Börekçisi – Kıymalı börek harcında kanatlı eti tespit edildi.

  • Bursa / Gürsu: Ataçınar İnkaya Süt – Yoğurtta jelatin tespit edildi.

  • Aydın / Efeler: Aybey Süt Ürünleri – Kaşar peynirlerinde bitkisel yağ, eritme tuzu ve düşük yağ oranı tespit edildi.

  • Elazığ / Merkez: Koç Süt – Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

  • Gaziantep / Oğuzeli: Fatih Bey – Beyaz peynirde bitkisel yağ tespit edildi.

  • Kars / Merkez: Metinbey Süt Ürünleri – Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

  • Kayseri / Melikgazi: Erciyes Süt Ürünleri – Eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

  • Manisa / Turgutlu: Halil Çevik – Tatlı biber salçasında gıda boyası tespit edildi.

  • Adana / Yüreğir: Özderinalp Kasabı, Hira Et ve MAB Et Ürünleri – Dana sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

  • Ankara / Yenimahalle: YNS Et Mamülleri ve Mega Çınar Grup – Piliç köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

  • Bursa / Osmangazi: Ulu Hünkar Köşkü – İskender dönerde kanatlı eti tespit edildi.

  • Elazığ / Merkez: Eroğlu Yemek Fabrikası – Kadınbudu köfte harcında kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.

  • Erzurum / Yakutiye: İstanbulkapı Çorbacısı – Kıymalı pide harcında kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.

  • Ardahan / Merkez: Bingöl Lokantası – Çiğ Adana kebap harcında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

  • Aydın / Söke: VLKN Tarım Gıda – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

  • Adana / Seyhan: Bal Çiftliği Gurme – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

  • Adana / Yüreğir: PEG Gıda (ALİN) – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

  • Ankara / Mamak: Enfa Gıda (Zaraköy) – Süzme çiçek balında taklit/tağşiş tespit edildi.

  • Adana: Kırsüt (Sema Süt)

  • Amasya: Zeki Kuloğlu Süt

  • Aydın: Aybey Süt Ürünleri

  • Diyarbakır: Hewler Süt

  • Elazığ: Tamkar, AK-PA Şavak, Misaş, Sürsürü Köy Ürünleri

  • Gaziantep: Cengiz Temel Süt

  • Mersin: Güçler Süt, Pakpey

  • Kars: Göydağ, Erdemir Süt

  • Konya: Royal, Fazıl Özkan, Beyde

  • Kayseri: Hunat

  • Kütahya: Doğuş

  • Ordu: Çatalpınar

  • Sakarya: Turkuaz Süt Ürünleri

  • Samsun: Samtat

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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