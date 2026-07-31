Sofralarımızdaki Tehlikeler İfşa Oldu: Tarım Bakanlığı Hileli Gıda Satan Firmaları Tek Tek Açıkladı
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ya...
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarının yeni listesini 30 Temmuz 2026 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelindeki denetimlerde, dana eti adı altında yedirilen at etinden tekstil boyalı baharatlara, ilaçlı takviyelerden jelatinli yoğurtlara kadar mide bulandıran birçok hile ortaya çıkarıldı.
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Sofralarımıza gelen gıdalardaki tehlikenin boyutları, Tarım ve Orman Bakanlığının son denetim raporuyla bir kez daha gözler önüne serildi.
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İşte halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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