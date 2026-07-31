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IBAN'ı Olan Herkesi İlgilendiren Radikal Karar: Resmi Gazete'de Yayımladı

IBAN'ı Olan Herkesi İlgilendiren Radikal Karar: Resmi Gazete'de Yayımladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.07.2026 - 10:24
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12. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve 'IBAN mağdurları' olarak adlandırılan hesap sahiplerini yakından ilgilendire bir karar alındı. Özellikle son yıllarda artan dijital dolandırıcılık vakalarına yönelik yeni hukuki zemin hazırlandı.

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"IBAN mağdurları" için yeni düzenleme 12. Yargı Paketi'nde.

"IBAN mağdurları" için yeni düzenleme 12. Yargı Paketi'nde.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve 'IBAN mağdurları' olarak adlandırılan hesap sahiplerini yakından ilgilendiren 12. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', hesap sahiplerine yönelik ceza indirimlerinden duruşma sürelerinin sınırlandırılmasına kadar pek çok kritik maddeyi kapsıyor. 

Yargı Paketi'nin en çok dikkat maddelerinden biri dolandırıcılık suçlarına yönelik oldu. Özellikle son yıllarda dijital dolandırıcılık vakalarında adı geçen ve komisyon karşılığı ya da farkında olmadan hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler için yeni bir hukuki zemin hazırlandı.

IBAN ve banka hesabını kullandıranlara yarı oranında ceza indirimi.

IBAN ve banka hesabını kullandıranlara yarı oranında ceza indirimi.

Yürürlüğe giren maddeye göre; dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçlarında, suça doğrudan iştirak etmeyip sadece banka hesabı, kredi kartı, IBAN veya kripto varlık hesabı gibi zorunlu ödeme bilgilerini ya da araçlarını başkasına veren kişilere yönelik ceza uygulamasında esnekliğe gidildi. Suçu işleyen kişilere verilecek cezalar yeni düzenleme kapsamında yarı oranında indirilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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