IBAN'ı Olan Herkesi İlgilendiren Radikal Karar: Resmi Gazete'de Yayımladı
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12. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve 'IBAN mağdurları' olarak adlandırılan hesap sahiplerini yakından ilgilendire bir karar alındı. Özellikle son yıllarda artan dijital dolandırıcılık vakalarına yönelik yeni hukuki zemin hazırlandı.
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"IBAN mağdurları" için yeni düzenleme 12. Yargı Paketi'nde.
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IBAN ve banka hesabını kullandıranlara yarı oranında ceza indirimi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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