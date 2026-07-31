IBAN'ı Olan Herkesi İlgilendiren Radikal Karar: Resmi Gazete'de Yayımladı

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve 'IBAN mağdurları' olarak adlandırılan hesap sahiplerini yakından ilgilendiren 12. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', hesap sahiplerine yönelik ceza indirimlerinden duruşma sürelerinin sınırlandırılmasına kadar pek çok kritik maddeyi kapsıyor.

Yargı Paketi'nin en çok dikkat maddelerinden biri dolandırıcılık suçlarına yönelik oldu. Özellikle son yıllarda dijital dolandırıcılık vakalarında adı geçen ve komisyon karşılığı ya da farkında olmadan hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler için yeni bir hukuki zemin hazırlandı.