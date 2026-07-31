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Futbol Kimin? UEFA’dan FIFA Müsabakalarını Boykot Kararı

etiket Futbol Kimin? UEFA’dan FIFA Müsabakalarını Boykot Kararı

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
31.07.2026 - 10:55
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Bir Dünya Kupası düşünün…

Henüz top bile yuvarlanmadan, kupanın sahibi değil, mülkiyeti konuşuluyor.

Dün Avrupa futbolunda tarihi bir gün yaşandı. UEFA ve 55 üye federasyonu, acil toplantının ardından oy birliğiyle FIFA organizasyonlarına katılmama kararı aldı. Sebebi ise bir hakem hatası, fikstür tartışması ya da yeni bir ofsayt kuralı değil.

Çatışmanın merkezinde çok daha büyük bir soru var:

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Futbol gerçekten kime ait?

Futbol gerçekten kime ait?

UEFA'nın tepkisi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu yapının hisselerini özel yatırımcılara satma planına karşı geldi. Plana göre yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse satışı yapılacak ve yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner'e ait Thrive Capital tarafından seçilecekti.

Aslında yaşanan şey, İsviçre merkezli iki büyük futbol kurumunun bugüne kadarki en sert güç mücadelesi.

Bir tarafta FIFA.

Diğer tarafta UEFA ve Avrupa'nın 55 federasyonu.

UEFA'nın açıklaması oldukça netti:

'UEFA ve 55 üye federasyonu tek vücut halindedir. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyetini özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle ve kesin olarak reddediyoruz.'

Daha da önemlisi, bu plan yürürlükte kaldığı sürece UEFA'ya bağlı hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarına katılmayacağı açıklandı.

Bu gerçekleşirse, 1930'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde benzeri görülmemiş bir kırılma yaşanabilir.

Bu gerçekleşirse, 1930'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde benzeri görülmemiş bir kırılma yaşanabilir.

Hatta süreç derinleşirse, 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan İspanya'nın bile turnuvanın dışında kalma ihtimali konuşuluyor.

Tam da bu tartışmalar sürerken FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Fas Kralı VI. Muhammed'in tahta çıkış kutlamaları için Rabat'ta bulunması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak yorumlanıyor.

FIFA ise ulusal federasyonlara farklı bir gelecek vaat ediyor.

Infantino, 221 federasyona sunduğu planda özel yatırım karşılığında federasyonlara çok daha yüksek mali destek sağlanacağını söyledi.

Ancak bunun için bir son tarih de koydu.

19 Eylül'e kadar planı kabul eden federasyonların yaklaşık 40 milyon dolar alacağını, reddedenlerin ise yıllık fonlarının yüzde 75 azaltılarak 2,7 milyon dolara düşeceğini açıkladı.

UEFA ise bu yaklaşımı 'demokratik bir süreç' değil, açık bir baskı yöntemi olarak değerlendirdi.

Açıklamada kullanılan ifadeler oldukça sertti.

'Dünya genelindeki federasyonlara bir ültimatom verildi. Ya futbolun en büyük organizasyonunun geri dönüşü olmayan şekilde ele geçirilmesini kabul edecekler ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu demokratik bir karar değil, yıldırma yoluyla yönetme biçimidir.'

UEFA bununla da yetinmedi.

UEFA bununla da yetinmedi.

Böylesine önemli bir kararın futbolun paydaşlarıyla yeterli istişare yapılmadan hazırlanmasını 'liderlik başarısızlığı' ve FIFA'nın dünya futbolunu koruma görevinden uzaklaşması olarak tanımladı.

Avrupa'da bu plana karşı sesler giderek yükseliyor.

CONCACAF da UEFA'nın yanında yer aldı.

Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya'da hükümetler ve futbol kurumları özelleştirme planına karşı çıktı.

Avrupa Komisyonu'nun Gençlik, Kültür ve Spor Komiseri Glenn Micallef ise Dünya Kupası'nın özelleştirilmesine açık şekilde karşı olduğunu belirterek gerekirse FIFA'ya karşı hukuki süreç başlatılabileceğini söyledi.

Buna karşılık Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Afrika Futbol Konfederasyonu ise yalnızca teklifi inceleyeceğini duyurdu.

Beni en çok düşündüren ise yazının sonunda kalan ayrıntı oldu.

Avrupa'nın birçok ülkesi bu konuda açık tavır alırken, 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan İspanya'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ne hükümetten…

Ne de İspanya Futbol Federasyonu'ndan.

Şimdilik yalnızca La Liga Başkanı ve aynı zamanda UEFA yöneticisi Javier Tebas, Infantino'nun planına açık şekilde karşı çıktı.

Belki de önümüzdeki günlerde sadece Dünya Kupası'nın kim tarafından kazanılacağını değil, dünya futbolunun nasıl yönetileceğini de konuşacağız.

Şu an asıl mücadele sahada değil, masada oynanıyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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