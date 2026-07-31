Futbol Kimin? UEFA’dan FIFA Müsabakalarını Boykot Kararı
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Bir Dünya Kupası düşünün…
Henüz top bile yuvarlanmadan, kupanın sahibi değil, mülkiyeti konuşuluyor.
Dün Avrupa futbolunda tarihi bir gün yaşandı. UEFA ve 55 üye federasyonu, acil toplantının ardından oy birliğiyle FIFA organizasyonlarına katılmama kararı aldı. Sebebi ise bir hakem hatası, fikstür tartışması ya da yeni bir ofsayt kuralı değil.
Çatışmanın merkezinde çok daha büyük bir soru var:
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Futbol gerçekten kime ait?
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Bu gerçekleşirse, 1930'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde benzeri görülmemiş bir kırılma yaşanabilir.
UEFA bununla da yetinmedi.
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