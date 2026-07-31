Futbol Kimin? UEFA’dan FIFA Müsabakalarını Boykot Kararı

Hatta süreç derinleşirse, 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan İspanya'nın bile turnuvanın dışında kalma ihtimali konuşuluyor.

Tam da bu tartışmalar sürerken FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Fas Kralı VI. Muhammed'in tahta çıkış kutlamaları için Rabat'ta bulunması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak yorumlanıyor.

FIFA ise ulusal federasyonlara farklı bir gelecek vaat ediyor.

Infantino, 221 federasyona sunduğu planda özel yatırım karşılığında federasyonlara çok daha yüksek mali destek sağlanacağını söyledi.

Ancak bunun için bir son tarih de koydu.

19 Eylül'e kadar planı kabul eden federasyonların yaklaşık 40 milyon dolar alacağını, reddedenlerin ise yıllık fonlarının yüzde 75 azaltılarak 2,7 milyon dolara düşeceğini açıkladı.

UEFA ise bu yaklaşımı 'demokratik bir süreç' değil, açık bir baskı yöntemi olarak değerlendirdi.

Açıklamada kullanılan ifadeler oldukça sertti.

'Dünya genelindeki federasyonlara bir ültimatom verildi. Ya futbolun en büyük organizasyonunun geri dönüşü olmayan şekilde ele geçirilmesini kabul edecekler ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu demokratik bir karar değil, yıldırma yoluyla yönetme biçimidir.'