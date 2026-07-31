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Cem Küçük Gözaltına Alındı: Gündeme Bomba Gibi Düşen İş İnsanlarına Şantaj ve MASAK İddiası

Cem Küçük Gözaltına Alındı: Gündeme Bomba Gibi Düşen İş İnsanlarına Şantaj ve MASAK İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 07:50 Son Güncelleme: 31.07.2026 - 08:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük hakkındaki detaylar netleşmeye başladı. A Haber ve CNN Türk canlı yayınlarında gündeme gelen iddialara göre, dosyada üst düzey isimler kullanılarak iş insanlarına yapılan şantaj suçlamaları ve bu durumu doğrulayan kritik bir MASAK raporu bulunuyor.

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Kamuoyunda yakından tanınan gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Kamuoyunda yakından tanınan gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Hakkında yöneltilen suçlamalar arasında 'şantaj' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi son derece ciddi maddeler yer alıyor. Savcılığın yakalama kararını çıkarmasının hemen ardından aynı gün içerisinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Küçük'ün durumu, medya ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Soruşturmanın perde arkasına dair en dikkat çekici bilgiler ise televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. A Haber kanalında yayınlanan bir programa bağlanan gazeteci Mustafa Kadir Mercan, yürütülen adli sürecin detaylarına ilişkin sarsıcı iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Mercan'ın edindiği bilgilere göre; Küçük'ün, devletin üst kademelerindeki önemli şahsiyetlerin isimlerini referans olarak kullanarak çeşitli iş insanlarına şantaj yaptığı öne sürülüyor.

Adli dosyanın yalnızca kulaktan dolma iddialardan ibaret olmadığı, aksine somut ve güçlü delillerle desteklendiği de gelen bilgiler arasında. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçük aleyhine ifade veren çok sayıda tanığın resmi beyanlarının dosyaya girdiği belirtiliyor. Bu tanık ifadelerinin yanı sıra iddiaların merkezindeki en kritik dayanağın ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor olduğu ifade edildi. MASAK raporunun söz konusu şantaj ve finansal iddiaları resmi olarak doğruladığı, sürecin bu somut veriler ışığında ilerleyen günlerde daha da derinleşebileceği vurgulanıyor.

A Haber canlı yayınında yer alan haberin detayları:

CNN Türk canlı yayınında yer alan haberin detayları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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