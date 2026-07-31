Cem Küçük Gözaltına Alındı: Gündeme Bomba Gibi Düşen İş İnsanlarına Şantaj ve MASAK İddiası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük hakkındaki detaylar netleşmeye başladı. A Haber ve CNN Türk canlı yayınlarında gündeme gelen iddialara göre, dosyada üst düzey isimler kullanılarak iş insanlarına yapılan şantaj suçlamaları ve bu durumu doğrulayan kritik bir MASAK raporu bulunuyor.
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Kamuoyunda yakından tanınan gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
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A Haber canlı yayınında yer alan haberin detayları:
CNN Türk canlı yayınında yer alan haberin detayları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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