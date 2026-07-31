Cem Küçük Gözaltına Alındı: Gündeme Bomba Gibi Düşen İş İnsanlarına Şantaj ve MASAK İddiası

Hakkında yöneltilen suçlamalar arasında 'şantaj' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi son derece ciddi maddeler yer alıyor. Savcılığın yakalama kararını çıkarmasının hemen ardından aynı gün içerisinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Küçük'ün durumu, medya ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Soruşturmanın perde arkasına dair en dikkat çekici bilgiler ise televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. A Haber kanalında yayınlanan bir programa bağlanan gazeteci Mustafa Kadir Mercan, yürütülen adli sürecin detaylarına ilişkin sarsıcı iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Mercan'ın edindiği bilgilere göre; Küçük'ün, devletin üst kademelerindeki önemli şahsiyetlerin isimlerini referans olarak kullanarak çeşitli iş insanlarına şantaj yaptığı öne sürülüyor.

Adli dosyanın yalnızca kulaktan dolma iddialardan ibaret olmadığı, aksine somut ve güçlü delillerle desteklendiği de gelen bilgiler arasında. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçük aleyhine ifade veren çok sayıda tanığın resmi beyanlarının dosyaya girdiği belirtiliyor. Bu tanık ifadelerinin yanı sıra iddiaların merkezindeki en kritik dayanağın ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor olduğu ifade edildi. MASAK raporunun söz konusu şantaj ve finansal iddiaları resmi olarak doğruladığı, sürecin bu somut veriler ışığında ilerleyen günlerde daha da derinleşebileceği vurgulanıyor.